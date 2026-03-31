門前隱味Ｘ勞瑞斯牛肋排聯名！1980元奢華牛肉麵限量250碗，信義區才有。

「門前隱味」攜手「勞瑞斯」推奢華牛肉麵，3000天老湯配頂級牛肋排，每日限15碗就在信義區開吃。編輯 鄭雅之表示：超奢1980元牛肉麵還是很難搶！

台北最有話題的牛肉麵「門前隱味」再度挑戰極限，這次竟然要帶著大家衝信義區吃好料。品牌聯手擁有超過80年歷史的美國「勞瑞斯牛肋排餐廳」，共同打造超神級的「當東方遇見西方」奢華牛肉麵套餐。這場結合台式暖心湯頭與西式頂級烘烤技藝的跨界合作，不僅打破了大家對牛肉麵的傳統印象，更讓這碗麵晉升為藝術品等級，完全是今年春季最值得朝聖的美食亮點。

▲信義區「勞瑞斯」平日商業午餐每日限量15碗的奢華牛肉麵套餐。





勞瑞斯牛肋排餐廳Ｘ門前隱味強強聯名

這碗牛肉麵匯集了兩大品牌的靈魂技術，其中包含「門前隱味」耗時超過3000天慢工細熬的老湯底，以及燉煮4小時直到入口即化的Q彈牛筋。而「勞瑞斯」則展現其精湛的西式烘烤技藝，選用28天濕式熟成的美國極佳級Prime牛肋排，經過4小時低溫慢烤後展現出極致鮮甜的肉質。雙方透過繁複且精準的工法層層堆疊風味，讓這道料理不再只是單純的午間套餐，而是一件承載文化與時間深度的藝術作品。

▲主廚於桌邊展示勞瑞斯牛肋排餐廳與門前隱味聯名牛肉麵。





牛肉麵桌邊服務更奢華

為了展現這份奢華套餐的獨特性，餐點全程導入「勞瑞斯」經典的桌邊服務流程。廚房完成麵條與配菜的準備後，由專業服務人員將牛肋排與陶壺注入的湯頭於桌邊呈現，完美保留原汁原味的極致風味。這碗麵更加入「門前隱味」靈魂秘製辣醬，提升整體味覺層次與用餐儀式感。這種將五星級酒店等級的精緻服務，融入台灣特色牛肉麵的創新方式，成功宣告「門前隱味」持續挑戰自我並邁向國際化的堅定決心。

▲牛肉麵加入「門前隱味」秘製辣醬並由陶壺注入靈魂老湯底。





每日限量的搶購資訊

這款極限量的夢幻牛肉麵，自2026年3月30日起於「台北勞瑞斯牛肋排餐廳」獨家販售。為了維持最高規格的品質控管，僅在平日商業午餐時段提供，且每日限量供應15碗，全台共計限量250碗。相較於平時需要排隊預約長達2年的等待時間，這次的聯名讓牛肉麵控可以更快速吃到。建議大家務必提前透過官方網站完成預約訂位，才能吃到。

▲「門前隱味」主理人大叔Archer首次和美國頂級牛肋排餐廳 「勞瑞斯牛肋排餐廳」聯手。

勞瑞斯牛肋排餐廳Ｘ門前隱味聯名 奢華牛肉麵套餐

供應期間： 2026年3月30日起，限量250碗售完為止。

供應時段： 週一至週五平日商業午餐 11：30 至 15：00（國定例假日除外）。

販售地點： 台北勞瑞斯牛肋排餐廳（台北市信義區松仁路28號6樓）。

套餐售價： 每份新台幣 1,980 元。

預約電話： 02-2729-8555。

訂位管道： 需經由「勞瑞斯」官方網站進行預約。





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