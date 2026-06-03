愛買冰品買一送一！5大人氣熱銷冰品推薦，第一名只要10元。

愛買公布熱銷冰品排行榜，前5名主打高CP值與經典古早味，買一送一最低只要6元，冠軍單月狂銷破萬支。編輯 鄭雅之表示：天氣真的熱爆來去愛買買冰、囤貨去。

才剛進入初夏全台氣溫就已經熱到讓人受不了，正式宣告消暑大戰全面開打。知名大賣場愛買量販店最近公布了5月熱銷冰品排行榜的前5名，發現大家在挑選上最重視親民低價和老字號經典口味，多款品項更直接祭出買一送一超值優惠，折合單支最低竟然只要6元起，其中冠軍單品更是在短短一個月內就被瘋狂掃貨破萬支。



▲愛買量販店公布5月熱銷冰品排行榜，包含東興古早味冰棒、冰樂園棒棒冰、義美紅豆牛奶冰棒、雅方火把聖代等高CP值銅板價冰品。

▲愛買五月冰品排行榜，推買一送一優惠。





愛買冰品熱銷榜10元棒棒冰奪冠

奪下熱銷第1名寶座的就是無數人童年回憶殺的「冰樂園棒棒冰」，一口氣集結了蘇打、葡萄、沙士及檸檬等多元口味。這款冰品憑藉著買一送一後單支只要10元的超低單價，單月狂掃破萬支，直接成為大家抗暑囤貨的第一首選，在炎熱高溫下吃上一支真的讓人感到超級滿足。



▲愛買熱銷冠軍冰樂園棒棒冰，買一送一後單支只要10元，成為夏日省錢消暑與囤貨的首選。





銅板價古早味冰棒和紅豆牛奶冰棒超高CP值

緊追在後的第2名則是「東興古早味冰棒」，買一送一折算下來單支竟然只要6元的銅板價，簡集是省錢救星。第3名則是地位無可動搖的萬年不敗經典「義美紅豆牛奶冰棒」，濃郁乳香與綿密紅豆的完美結合，雖然單價比較高，依舊展現出老字號台味至上的超強銷售實力。



▲家庭號義美紅豆牛奶冰棒是萬年不敗的經典口味，也是網友大推的經典台味。





雅方巧克力聖代與芒果青脆冰大熱銷

第4名與第5名則是由知名大廠雅方直接奪得，分別是濃郁爆棚且甜點控必吃的「雅方火把聖代巧克力」，以及酸甜清爽一咬消暑的「雅方火把脆冰芒果青」。這兩款同樣祭出買一送一折合單支只要20元的有感優惠，以視覺與口感的雙重享受，成功在初夏冰品大戰中獲得大家的青睞。



▲愛買量販店必買的雅方火把聖代巧克力與雅方火把脆冰芒果青，搭配買一送一活動折合單支只要20元。

愛買 冰品優惠

冰樂園棒棒冰（蘇打、葡萄、沙士、檸檬口味）： 享有買一送一優惠，折合單支只要10元。

東興古早味冰棒： 享有買一送一優惠，折合單支只要6元。

雅方火把聖代-巧克力： 享有買一送一優惠，折合單支只要20元。

雅方火把脆冰-芒果青： 享有買一送一優惠，折合單支只要20元。





愛買量販店5月熱銷冰品排行榜

第1名「冰樂園棒棒冰」： 集結蘇打、葡萄、沙士及檸檬等多元口味，買一送一後單支只要10元，單月狂銷破萬支。

第2名「東興古早味冰棒」： 祭出買一送一超值好康，折算下來單支竟然只要6元的銅板價。

第3名「義美冰棒-紅豆牛奶」： 萬年不敗的經典口味，濃郁乳香與綿密紅豆完美結合的老字號台味。

第4名「雅方火把聖代-巧克力」： 濃郁爆棚且甜點控必吃，配合買一送一活動折合單支只要20元。

第5名「雅方火把脆冰-芒果青」： 酸甜清爽且一咬消暑，配合買一送一活動折合單支同樣只要20元。





消暑冰品加碼推薦吃！

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