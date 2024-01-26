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台南市北區吃。台南｜北區。「Two Wild Ducks Hanging Bakery 鴨鴨麵包」新店報報!!!!隱身在巷弄歐式麵包專門店，堪稱

2024-01-26 02:20:03 樂天小高&樂天人生 人氣：104
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窩客好文

樂天小高&樂天人生

發表篇數：2339篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台南市 > 北區

造訪商家：Two Wild Ducks Hanging Bakery 鴨鴨麵包
place台南市北區開元路148巷156號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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開元路巷弄裡距離成大醫院不遠處。

這家「Two Wild Ducks Hanging Bakery 鴨鴨麵包」是好友推薦的巷弄民宅烘焙店，網絡爬文得知店家應是去年8月份才開幕，今天就利用下午1點專程前來購買，「鴨鴨麵包」有點像是烘焙工作室的型態對外營業，店面僅有老闆娘個人在掌理中，因此銷售麵包的品項走精緻路線，小高發現很多老饕皆採取預訂方式來選購，老闆娘說她自習麵包技術超過10年歷史，這裡麵包以可頌為主題對外銷售，品嚐完覺得很美味定價稍微偏高些，值得樂天小高極力推薦給您品嚐看看。

門面有重新拉皮過外觀看起來很新穎，有放置老舊木窗上頭有Logo 跟營業時間。

店面很狹窄大片落地窗可直視裡面情景。 

玻璃窗這Logo設計很獨特就是不知有何意涵。 

大門推開就感到店面很狹小，因此每次僅招待4位顧客入內購買。

櫃檯裡是老闆娘很親切招呼客人，裡面空間很新穎有點偏日式簡約的氣息。 

檯面上的黑板有寫今天可頌的菜單供參考，可頌種類有鴨鴨可頌80元、楓糖可頌90元、巧克力可頌95元、杏仁巧克力可頌125元及冰滴咖啡等，詳細菜單請上店家的lg公告才準確喔！

 結帳櫃檯這收銀機看起來很復古，上面還放置鴨鴨的造型木雕品。 

櫃檯旁有擺放老舊的桌子跟茶几放置商品， 

檯面上有放置不同風味可頌供客人選購。

 老實講這些可頌外觀看起來很吸睛，小高覺得可頌定價有點偏高些。 

一旁木櫃也有法國長棍70元與法國蔓核乳70元。 

今天就買三個可頌跟長棍回家享用。 

這裡麵包都有很簡單的包裝供裝置。 

小高今天就購買鴨鴨可頌（2個）160元 、巧克力可頌95元及法式長棍70元，4個歐式麵包總共花費325元。

就在店門口擺飾拍照與各位分享，這可頌外觀色澤確實很吸睛。 

直接總結品嚐後心得，長棍表面超硬裡面很Q彈好吃，可頌表面超酥脆裡面軟Q超好吃，這可頌美味程度應該名列前茅吧！

天小高食後個人主觀心得分享僅供參考且不保證店家食材品質與安全）：「Two Wild Ducks Hanging Bakery 鴨鴨麵包」復古日式空間很舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價稍微偏高，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。


檢視較大的地圖

店家資訊：Two Wild Ducks Hanging Bakery 鴨鴨麵包

地址：704016台南市北區開元路148巷156號

營業時間：14:00–19:30（週一、二、三、四公休）

電話：無

   樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com

Line ID：0937318086（不是電話喔！）

或臉書私訊

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