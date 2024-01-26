開元路巷弄裡距離成大醫院不遠處。

這家「Two Wild Ducks Hanging Bakery 鴨鴨麵包」是好友推薦的巷弄民宅烘焙店，網絡爬文得知店家應是去年8月份才開幕，今天就利用下午1點專程前來購買，「鴨鴨麵包」有點像是烘焙工作室的型態對外營業，店面僅有老闆娘個人在掌理中，因此銷售麵包的品項走精緻路線，小高發現很多老饕皆採取預訂方式來選購，老闆娘說她自習麵包技術超過10年歷史，這裡麵包以可頌為主題對外銷售，品嚐完覺得很美味定價稍微偏高些，值得樂天小高極力推薦給您品嚐看看。

門面有重新拉皮過外觀看起來很新穎，有放置老舊木窗上頭有Logo 跟營業時間。

店面很狹窄大片落地窗可直視裡面情景。

玻璃窗這Logo設計很獨特就是不知有何意涵。

大門推開就感到店面很狹小，因此每次僅招待4位顧客入內購買。

櫃檯裡是老闆娘很親切招呼客人，裡面空間很新穎有點偏日式簡約的氣息。

檯面上的黑板有寫今天可頌的菜單供參考，可頌種類有鴨鴨可頌80元、楓糖可頌90元、巧克力可頌95元、杏仁巧克力可頌125元及冰滴咖啡等，詳細菜單請上店家的lg公告才準確喔！

結帳櫃檯這收銀機看起來很復古，上面還放置鴨鴨的造型木雕品。

櫃檯旁有擺放老舊的桌子跟茶几放置商品，

檯面上有放置不同風味可頌供客人選購。

老實講這些可頌外觀看起來很吸睛，小高覺得可頌定價有點偏高些。

一旁木櫃也有法國長棍70元與法國蔓核乳70元。

今天就買三個可頌跟長棍回家享用。

這裡麵包都有很簡單的包裝供裝置。

小高今天就購買鴨鴨可頌（2個）160元 、巧克力可頌95元及法式長棍70元，4個歐式麵包總共花費325元。

就在店門口擺飾拍照與各位分享，這可頌外觀色澤確實很吸睛。

直接總結品嚐後心得，長棍表面超硬裡面很Q彈好吃 ，可頌表面超酥脆裡面軟Q超好吃 ，這可頌美味程度應該名列前茅吧！

樂天小高食後個人主觀心得分享（僅供參考）（且不保證店家食材品質與安全）：「Two Wild Ducks Hanging Bakery 鴨鴨麵包」復古日式空間很舒服，服務很親切，整體口感水準之上定價稍微偏高，值得樂天小高極力推薦給您品嚐。



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店家資訊：Two Wild Ducks Hanging Bakery 鴨鴨麵包

地址：704016台南市北區開元路148巷156號

營業時間：14:00–19:30（週一、二、三、四公休）

電話：無

樂天小高邀約資料

s6967391@gmail.com