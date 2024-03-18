2024台北杜鵑花季正在大安森林公園綻放，來了這麼多次，今年的花開的最漂亮～

當我們踏進大安森林公園時，眼前便是繽紛色彩的杜鵑花來迎接，像是一幅如畫的場景，完美地捕捉了這個季節的美色。

這就是台北著名的杜鵑花季，讓來訪的遊客沉浸於花海之中。

2024台北杜鵑花季｜台北花季花IN台北

📸地點：大安森林公園

📧地址：地址： 106台北市大安區新生南路二段1號

📆日期：2024/03/01~03/31

⏰營業時間： 24 小時營業

☑有料停車🚗｜廁所 🚾。

這場花季活動於3月1日至3月31日舉行，將大安森林公園變身為一個花的天堂。

眼前所見都是各種色彩的杜鵑花，粉紅｜紅色｜白色的， 跟公園濃翠的綠意相映成趣，營造出令人陶醉的色彩織錦。

▲繡球花品種：舞會｜▼繡球花品種：爆米花。

這邊除了各種色彩的杜鵑花之外，還有繽紛多彩的繡球花，也粉有看頭～

今年多了許多特殊的品種，這樣子擺放在一起～讓整個視覺系更加的鮮豔。

公園處也有▲大理花｜▼醉蝶花也正在綻放，蝴蝶飛舞在花叢間，四週還有鴿子｜松鼠跟白鷺鷥在覓食，將公園的多樣化的生態環境展現的淋漓盡致。

醉蝶花搭配木造的建築物，拍攝起來也有另一種風格，相信在藍天白雲的狀態下會更美。

大安森林公園這裡也有小朋友喜愛的遊樂設施可以遊玩，如果攜帶一些輕食飲食｜野餐墊，假日來這邊走走休憩，也是不錯的放鬆選擇。

花季活動的一大亮點便是特別策劃的花卉造景展示▼，杜鵑花｜庭園相輔相成的佈置，作品經過精心設計，創造出令人驚嘆的視覺效果，和杜鵑花互相襯托彼此的美感。

當我們漫步於公園時，處處可見到這些漂亮的藝術裝置，每個作品都是如此的精彩，吸引不少的遊客在此停駐拍攝。

今年也有2024萬金杜鵑活動，（日期：2024/02/22~03/10，活動已結束！）主題是：花開落籽，不過遠在萬里、金山，實在有點遙遠，無法前去拍攝。

在公園的四週圍入口處，也有不少的花藝造型佈置，彷彿像是在迎賓一樣～歡迎來到大安森林公園！

▼信義路三段｜建國路二段入口處。

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而在大安森林旁邊是建國假日花市，可以順便走走逛逛。

📸地點：建國假日花市🌸

📧地址：106台北市大安區建國南路一段

⏰營業時間：

星期一～五 休息

星期六 09:00–18:30

星期日 09:00–18:00

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▼信義路三段｜新生南路二段入口處。

2024大安森林公園的台北杜鵑花季，像是春天魔幻的慶典，也正式告訴我們春天開始了，緊接著還有海芋｜紫藤｜油桐花的季節到來，期待～