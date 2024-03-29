海芋花期多久？

雖然從1~5月都有海芋，但每年3~4月是最佳賞花期

外埔黃金海芋田在哪裡？

外埔黃金海芋田靠近甲后路三段的水頭二路，距離麗寶樂園和麗寶落羽松都不會太遠，附近還有 台糖月眉觀光糖廠 可打包一起玩

外埔黃金海芋田交通方式

開車🚗：Google導航【外埔黃金海芋田】就能抵達，海芋田對面有停車場，一次$30

火車🚂：可以先搭區間車到后里火車站，再轉搭客運巴士，或者從火車站租電動自行車騎半小時可達🚴🏽‍♀️，如果體力好想騎普通腳踏車也行，只是騎電動的比較省力

巴士🚌：從台中捷運文心森林公園站可搭157或651號公車往大甲區公所，豐原可搭92或212

搭到這個【三崁站】下車，再往前水頭二路走，大約5分鐘就到了

跟竹子湖的海芋田比較不一樣，外埔的海芋田是乾的，所以可走進來拍照，不用擔心踩得滿腳泥濘，已經有許多遊客走到花叢間拍照了

外埔黃金海芋田多了許多藝術裝置，比如說這個月亮造型，跟我在 中社花市 拍到的幾乎一模一樣

還有白色的雕花鐵椅和鐵桌，擺上幾個杯子就有在花田中喝下午茶賞花的fu

紅色的風車造型也是必拍熱點，好多人都要跟風車合照一張，看起來比較像在荷蘭

還有這個裝飾了許多紫藤的鞦韆，雖然是假花還是讓人拍得不亦樂乎

現場還有阿婆在賣海芋，一束$150，看來物價上漲連海芋都漲了不少，但還是很多人捧場

從俯視的角度拍海芋特寫，看起來猶如長了二個眼睛，其實還蠻逗趣的

海芋依照顏色不同也有不同的花語，白色的花語代表純潔，適合送給愛人；黃色的海芋有志同道合的意思，適合送給朋友；紅色或粉色的花語則有告白的意思，可以送給暗戀的對象，總之各種顏色的海芋都很漂亮，趁現在盛開時節，趕快找個時間逛起來吧！

外埔黃金海芋田 地址：中市外埔區水頭二路 電話：0939-793684 時間：8:30-17:30

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