全台最大的唐吉訶德您去逛過了嗎？就在 #高雄大立
自從唐吉訶德進駐台灣之後，辣媽就一直很想找時間去逛，
剛好母親節就快到了，大公主和寶弟商量好，要好好帶媽媽吃個飯、逛個街，
特別選這好逛好買好吃又好玩的【高雄大立】！
【高雄大立】位於高雄市最繁華的五福商圈，交通非常便利，
在高醫讀書的寶弟，騎車10分鐘左右就到了~
而坐捷運的我們在中央公園站下車，從2號出口往五福三路行走，
出了捷運站就能看到這充滿藝術感的建築，真的很美耶！
一走進【高雄大立】立即被這超漂亮的透明電梯給吸引住，
天井式設計，白天夜晚會有不一樣的感受哦~
分為A館及B館，有各類服飾飾品櫃位、美食區、生活百貨、還有電影院及空中樂園，
走累了還有書店、咖啡廳可以休息，超好逛超好買，跟家人一起來超幸福~
辣媽先推薦以下這幾家，一定不能錯過的好店！
擁有世界最美書店美譽的「TSUTAYA BOOKSTORE」
【高雄大立】是日本「蔦屋 TSUTAYA BOOKSTORE」的第一間南部分店，
暖色系的木質裝潢加上溫暖的燈光，就像是回到自己家一樣的舒適！
「BOOK&CAFE STYLE」的生活風格，讓人可以自在的閱讀，
同時又能享用美食與咖啡，辣媽很喜歡~
忙碌的工作與生活，是不是很久沒有好好享受閱讀時光了呢？
「TSUTAYA BOOKSTORE」最美書店，適合最美的妳
由「DON DON DONKI」引進的全新品牌「若櫻壽司」，充滿日式風格的一家店，
環境舒適乾淨，服務親切，而且上菜速度快，還能直接觀賞師傅的好手藝！
可以跟孩子們一起用餐真是幸福，大家現在都好忙，有各自的事業與學業，
所以辣媽非常珍惜與享受和孩子們相聚的時光，選擇「若櫻壽司」共享美味午餐~
食材新鮮，色彩繽紛，看著就很有食慾，一般的丼飯是白米，若櫻壽司用的是醋飯，
嚴選北海道七星米及日本紅醋製成，米飯香Q，滋味非常豐富哦！
台灣最大授權服飾品牌-CACO
走進就讓人感到很有活力，「CACO」是辣媽的愛店，
喜歡他的舒服材質，喜歡他的可愛圖案，而且價格很親民呢~
小朋友的T恤超可愛的，一定要來逛一逛~
讓媽媽們為之瘋狂的「DON DON DONKI」高雄大立店，是全台最大的旗艦店，
不只有各式用品及特色商品，更設立3個全新獨家專區：
OUTDOOR戶外用品、DONKI SAKE日本酒以及COCOKAWAII可愛專區，
不只是媽媽們愛不釋手，「DON DON DONKI」可說是男女老少都愛逛的店呢！
辛苦的媽媽們，要多愛自己一點，快來高雄大立開啟寵愛女王模式！
【高雄大立】
地址：高雄市前金區五福三路57-59號
電話：07-2613060
官網：https://user260879.pse.is/5uw44t
FB：https://www.facebook.com/taleefans
IG：https://www.instagram.com/taleefanspage/
TSUTAYA BOOKSTORE/大立A館 1F/2F
TIME：11:00-22:00
TEL：07-2159016
若櫻壽司/大立A館 B1F
TIME：11:00-23:00(最後點餐時間22:00)
TEL：07-2166811
WEB：https://www.dondondonki.com/tw/
CACO/大立A館 3F
TIME：11:00~22：00
TEL：07-2412235
DON DON DONKI/大立AB館 B1F
TIME：10:00-23:00(最後入場時間22:30)
TEL：07-2318911
WEB：https://www.dondondonki.com/tw/