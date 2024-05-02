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辣媽必逛！高雄大立母親節攻略！ 開啟女王模式

2024-05-02 10:40:00 辣媽 人氣：103
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窩客好文

辣媽

發表篇數：310篇

文章類別：娛樂-綜藝娛樂

高雄大立12.JPG

全台最大的唐吉訶德您去逛過了嗎？就在 #高雄大立

自從唐吉訶德進駐台灣之後，辣媽就一直很想找時間去逛，

剛好母親節就快到了，大公主和寶弟商量好，要好好帶媽媽吃個飯、逛個街，

特別選這好逛好買好吃又好玩的【高雄大立】！

高雄大立.JPG

高雄大立】位於高雄市最繁華的五福商圈，交通非常便利，

在高醫讀書的寶弟，騎車10分鐘左右就到了~

而坐捷運的我們在中央公園站下車，從2號出口往五福三路行走，

出了捷運站就能看到這充滿藝術感的建築，真的很美耶！

​​​高雄大立4.JPG

一走進​【高雄大立】立即被這超漂亮的透明電梯給吸引住，

天井式設計，白天夜晚會有不一樣的感受哦~

分為A館及B館，有各類服飾飾品櫃位、美食區、生活百貨、還有電影院及空中樂園，

走累了還有書店、咖啡廳可以休息，超好逛超好買，跟家人一起來超幸福~

辣媽先推薦以下這幾家，一定不能錯過的好店！

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擁有世界最美書店美譽的「TSUTAYA BOOKSTORE」

高雄大立】是日本「蔦屋 TSUTAYA BOOKSTORE」的第一間南部分店，

暖色系的木質裝潢加上溫暖的燈光，就像是回到自己家一樣的舒適！

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「BOOK&CAFE STYLE」的生活風格，讓人可以自在的閱讀，

同時又能享用美食與咖啡，辣媽很喜歡~

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忙碌的工作與生活，是不是很久沒有好好享受閱讀時光了呢？

「TSUTAYA BOOKSTORE」最美書店，適合最美的妳辣媽必逛！高雄大立母親節攻略！ 開啟女王模式

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由「DON DON DONKI」引進的全新品牌「若櫻壽司」，充滿日式風格的一家店，

環境舒適乾淨，服務親切，而且上菜速度快，還能直接觀賞師傅的好手藝！

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可以跟孩子們一起用餐真是幸福，大家現在都好忙，有各自的事業與學業，

所以辣媽非常珍惜與享受和孩子們相聚的時光，選擇「若櫻壽司」共享美味午餐~

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食材新鮮，色彩繽紛，看著就很有食慾，一般的丼飯是白米，若櫻壽司用的是醋飯，

嚴選北海道七星米及日本紅醋製成，米飯香Q，滋味非常豐富哦！

高雄大立15.JPG

台灣最大授權服飾品牌-CACO

走進就讓人感到很有活力，「CACO」是辣媽的愛店，

喜歡他的舒服材質，喜歡他的可愛圖案，而且價格很親民呢~

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小朋友的T恤超可愛的，一定要來逛一逛~

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讓媽媽們為之瘋狂的「DON DON DONKI」高雄大立店，是全台最大的旗艦店，

不只有各式用品及特色商品，更設立3個全新獨家專區：

OUTDOOR戶外用品、DONKI SAKE日本酒以及COCOKAWAII可愛專區，

不只是媽媽們愛不釋手，「DON DON DONKI」可說是男女老少都愛逛的店呢！

高雄大立13.JPG

辛苦的媽媽們，要多愛自己一點，快來高雄大立開啟寵愛女王模式！

【高雄大立】

地址：高雄市前金區五福三路57-59號

電話：07-2613060

官網：https://user260879.pse.is/5uw44t

FB：https://www.facebook.com/taleefans

IG：https://www.instagram.com/taleefanspage/

辣媽必逛！高雄大立母親節攻略！ 開啟女王模式TSUTAYA BOOKSTORE/大立A館 1F/2F

TIME：11:00-22:00

TEL：07-2159016

WEB：http://tsutaya.com.tw/

辣媽必逛！高雄大立母親節攻略！ 開啟女王模式若櫻壽司/大立A館 B1F

TIME：11:00-23:00(最後點餐時間22:00)

TEL：07-2166811

WEB：https://www.dondondonki.com/tw/

辣媽必逛！高雄大立母親節攻略！ 開啟女王模式CACO/大立A館 3F

TIME：11:00~22：00

TEL：07-2412235

WEB：https://reurl.cc/y6VNyq

辣媽必逛！高雄大立母親節攻略！ 開啟女王模式DON DON DONKI/大立AB館 B1F

TIME：10:00-23:00(最後入場時間22:30)

TEL：07-2318911

WEB：https://www.dondondonki.com/tw/

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