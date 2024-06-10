30以後 在藏王溫泉住宿、藏王溫泉飯店推薦至少停留三天兩夜，因為這裡是滑雪和溫泉的度假勝地，一年四季都提供各種不同的體驗，絕對值得花上足夠的時間來探索。在充滿綠意的季節，你可以享受健行、騎車、徒步、登山或沉浸在森林浴的樂趣；而在冬季則可以體驗單板或雙板滑雪，並參與的雪怪節。下方文章整理出9間位於藏王溫泉巴士總站附近的優質住宿，一起來看看吧！
藏王溫泉住宿
1. 若松屋旅館
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- 雖然住宿的價格，比起其他週邊旅館的價格還高，但提供服務與房間設備都是非常高級頂尖的品質。旅館特色是住客可以在寬敞的岩石浴池中盡享溫泉之樂，溫泉質感佳且有非常迷人的香氣，更棒的是溫泉開放 24 小時，半夜想泡澡也沒問題！
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- 館內設有可以欣賞內部花園樹林的長廊空間，在夏季時也有附設卡拉OK，並提供接駁車服務、租車、計程車…等服務，方便你探索山形，自駕前往的住客可以在日式旅館免費停車。住宿旅遊行程和票券代售服務，旅館內也設有商店，按摩服務可應要求提供。許多住客都推薦一泊二食，讚嘆套餐非常好吃！
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2. 藏王四季之飯店
- - 飯店最知名的露天浴池「白樺溫泉」溫泉泉質滑潤，室內浴池則以長條型浴池設計，就設立在大片落地窗，享有 180 度全視角的窗景，可以同時泡澡和欣賞眼前壯觀的山林景色！
- - 住客可以選擇在鋪設於榻榻米地板上的日式床鋪就寢，也可入住配有床鋪和地毯的西式客房，更棒的是住宿還能搭配一泊二食，提供當地山形野菜與當地食材的豐富早晚餐，是一間 CP 值很高的藏王溫泉飯店！
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3. 名湯舍創
- - 這間藏王溫泉飯店距離溫泉街有段距離，處在山形市中心的半山腰上，醒來就處在鬧中取靜的理想住處。住宿最大特色是以現代風格打造的日式旅館，提供天然溫泉浴池，館內設有大浴場和露天風呂，溫泉為自家源泉的放流式溫泉，享有乳白色的優質泉水！
- - 住宿提供傳統日式榻榻米房型，以及中西風格合併的套房，在客廳區域設有榻榻米區，可以近距離欣賞山林的靜謐景觀。
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東京：東京自由行，東京景點，台場景點，東京親子景點，東京住宿，上野住宿，池袋住宿，銀座住宿，淺草住宿，澀谷住宿，東京車站住宿，新宿住宿，成田機場住宿，羽田機場住宿，東京品川住宿，山中湖住宿，，東京迪士尼住宿，，東京必買伴手禮
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