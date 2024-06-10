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藏王溫泉TOP 3必住，體驗泡湯中賞雪!

2024-06-10 11:36:00 30以後 人氣：112
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窩客好文

30以後

發表篇數：346篇

文章類別：旅遊-國外旅遊

洲與國家：亞洲 > 日本

30以後藏王溫泉住宿藏王溫泉飯店推薦至少停留三天兩夜，因為這裡是滑雪和溫泉的度假勝地，一年四季都提供各種不同的體驗，絕對值得花上足夠的時間來探索。在充滿綠意的季節，你可以享受健行、騎車、徒步、登山或沉浸在森林浴的樂趣；而在冬季則可以體驗單板或雙板滑雪，並參與的雪怪節。下方文章整理出9間位於藏王溫泉巴士總站附近的優質住宿，一起來看看吧！

 

 

藏王溫泉住宿

1. 若松屋旅館

  • - 雖然住宿的價格，比起其他週邊旅館的價格還高，但提供服務與房間設備都是非常高級頂尖的品質。旅館特色是住客可以在寬敞的岩石浴池中盡享溫泉之樂，溫泉質感佳且有非常迷人的香氣，更棒的是溫泉開放 24 小時，半夜想泡澡也沒問題！

  • - 館內設有可以欣賞內部花園樹林的長廊空間，在夏季時也有附設卡拉OK，並提供接駁車服務、租車、計程車…等服務，方便你探索山形，自駕前往的住客可以在日式旅館免費停車。住宿旅遊行程和票券代售服務，旅館內也設有商店，按摩服務可應要求提供。許多住客都推薦一泊二食，讚嘆套餐非常好吃！

    若松屋旅館 → BOOKING訂房 | 

 

 

2. 藏王四季之飯店

  • - 飯店最知名的露天浴池「白樺溫泉」溫泉泉質滑潤，室內浴池則以長條型浴池設計，就設立在大片落地窗，享有 180 度全視角的窗景，可以同時泡澡和欣賞眼前壯觀的山林景色！
  • - 住客可以選擇在鋪設於榻榻米地板上的日式床鋪就寢，也可入住配有床鋪和地毯的西式客房，更棒的是住宿還能搭配一泊二食，提供當地山形野菜與當地食材的豐富早晚餐，是一間 CP 值很高的藏王溫泉飯店！

藏王四季之飯店 → BOOKING訂房 | 

 

 

3. 名湯舍創

  • - 這間藏王溫泉飯店距離溫泉街有段距離，處在山形市中心的半山腰上，醒來就處在鬧中取靜的理想住處。住宿最大特色是以現代風格打造的日式旅館，提供天然溫泉浴池，館內設有大浴場和露天風呂，溫泉為自家源泉的放流式溫泉，享有乳白色的優質泉水！
  • - 住宿提供傳統日式榻榻米房型，以及中西風格合併的套房，在客廳區域設有榻榻米區，可以近距離欣賞山林的靜謐景觀。

名湯舍創 → BOOKING訂房 | 

 

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