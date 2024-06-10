三十歲，想要為自己的人生安排多一點的旅行，喜歡自由行，放慢腳步欣賞這美麗的世界，充實自己，然後再把回憶記錄下來。等老了以後，記憶衰退時，會慶幸自己把一切都記錄下來。 life is too short to be ordinary 我們相信三十以後的人生會更精彩！ 這裡並沒有華麗的人生和漂亮的照片，也沒有很厲害的文筆； 這裡是我們分享著我們的生活日常和旅行的回憶。