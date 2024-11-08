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日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

2024-11-08 11:04:45 文字：米陸愛享樂
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米陸愛享樂

米陸愛享樂

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

到沖繩旅遊從抵達到機場就開始會陸陸續續看到寶可夢的蹤影

在遊行過程也會一直發現寶可夢…這簡直讓我家兩隻小朋友樂到不行

每個都要停留、每個都要看、每個都要拍日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

寶可夢公司於疫情時所策劃，回饋社會的一連串觀光計畫活動「飛翔皮卡丘計畫POKÉGENIC」(其實台北也有哦)

【POKÉGENIC】在沖繩主要是在美國村，他散落在不同的地方…讓大伙兒旅行過程也一起來找找吧

這真的很適合我們家…因爲不用「抓寶」是「尋寶」…到美國村找尋寶可夢!

此外喜歡寶可夢的朋友到沖繩也不能錯過 「寶可夢中心」以及其他好拍的地方，也會整理在後面哦

*台灣2022年【POKÉGENIC】相關資訊 https://today.line.me/tw/v2/article/9mZw7y3

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國 記得幫「米陸愛享樂」分享與按讚…每篇文章、照片都是用心經營

 

   ▀ ▀ ▀   目錄    ▀ ▀ ▀

▪  一起來沖繩找寶可夢

▪  沖繩寶可夢中心

▪  沖繩美麗海水族館

▪  沖繩文化王國

▪  國際通

▪  美國村

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

一起來沖繩找寶可夢

那裏有寶可夢呢?!

▪︎   沖繩寶可夢中心 【 永旺夢樂城 沖繩 來客夢AEON MALL Okinawa Rycom】

▪︎  沖繩美麗海水族館

▪︎  沖繩文化王國

▪︎  國際通

▪︎  美國村 (飛翔皮卡丘計畫POKÉGENIC)

 

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沖繩-購物篇(戰利品)

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

沖繩寶可夢中心

位在 「永旺夢樂城 沖繩 來客夢AEON MALL Okinawa Rycom  一樓」

縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地イオンモール沖縄ライカム1F

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

這是寶可夢迷絕對不能錯過，裏面有各式產品…進去很難全身而退哦

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

沖繩美麗海水族館

地址：〒905-0206 沖繩縣國頭郡本部町字石川424番地

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

在手扶梯旁有皮卡丘可以拍照

(但目前集點活動已經結束，不知道還有提供拍照嗎)

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

沖繩文化王國

地址：〒901-0616  沖繩縣 南城市 玉城前川1336

(但目前集點活動已經結束，不知道還有提供拍照嗎)

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

國際通

國際通 7-11 地址： 1 Chome-2-3 Matsuo, Naha, Okinawa 900-0014日本

 

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7-11 對面有美麗海直營店 (美麗海水族館直營店)

一樓有賣這沖繩特有寶可夢餅乾

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

國際通路上有許多寶可夢商品

如果看到喜歡…可以建議直接下手，以免錯過哦

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

美國村

寶可夢公司於疫情時所策劃，回饋社會的一連串觀光計畫活動「飛翔皮卡丘計畫POKÉGENIC」(其實台北也有哦)

【POKÉGENIC】在沖繩主要是在美國村，他散落在不同的地方…讓大伙兒旅行過程也一起來找找吧

這真的很適合我們家…因爲不用「抓寶」是「尋寶」…到美國村找尋寶可夢!

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

美國村 (飛翔皮卡丘計畫POKÉGENIC)

整理GOOGLE 地圖，圖中有標示出 "AEON 永旺北谷店"、"星巴克"、"American Depot "、

"LAWSON"、"Christmas Land"相對位置。其他有標示出：A,B,C,D,E 位置

我們是從「位置A」 沿著小河川(水)那裏走到LASWON那裏，而位置B那裏有好幾隻寶可夢可以拍照哦

我們沒有全部找到…就看到隨意的拍照

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

位置A - 皮卡丘，POKÉGENIC

 

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位置B - 皮卡丘，POKÉGENIC

 

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裏面有藏一隻「百變怪皮卡丘」

 

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位置B - 美麗花

 

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位置B - 愛心魚

 

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位置B - 孩子們說這是「波克基斯」的翅膀

 

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不同人可以拍出不同的風格

 

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位置C  - 皮卡丘

 

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附近的水溝蓋…但這不是寶可夢…只是順手記錄

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

位置D - 消防車彩繪牆

這裏在LAWSON對面，到美國村不可錯過的拍照牆

雖然與寶可夢無關…但推薦大家可以來拍照

 

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真的很好拍

 

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位置E-「妙娃種子」(在LAWSON前方)

 

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位置E- 妙娃種子(在LAWSON前方)

 

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Christmas Land

聖誕節氣氛的店面，備有大量各種裝飾品，用於裝飾聖誕樹、讓家中氣氛溫馨等等。

詳細介紹連結：https://www.depot-island.co.jp/zh-hant/

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

這裏也是很好拍…離沖繩飯團名店也不遠，如果有到這一區不妨可以來這裏拍拍照

 

日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

到日本旅行 各式寶可夢糖果餅乾…也都可以買來試試

回台灣送親友小孩可是很受歡迎

 

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日本沖繩-一起到沖繩找寶可夢吧! ✔美國村✔永旺夢樂城✔美麗海水族館✔世界文化王國

販賣機上有會見到寶可夢…雖然裏面的商品與寶可夢無關

但光這樣也成功吸引孩子們目光…大人就去消費啦

 

沖繩遊記、食記分享

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沖繩-購物篇(戰利品)

 
【 出遊日期 2024/03/2*】
 
 
 
 
 
 
 
 

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