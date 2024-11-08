到沖繩旅遊從抵達到機場就開始會陸陸續續看到寶可夢的蹤影

在遊行過程也會一直發現寶可夢…這簡直讓我家兩隻小朋友樂到不行

每個都要停留、每個都要看、每個都要拍

寶可夢公司於疫情時所策劃，回饋社會的一連串觀光計畫活動「飛翔皮卡丘計畫POKÉGENIC」(其實台北也有哦)

【POKÉGENIC】在沖繩主要是在美國村，他散落在不同的地方…讓大伙兒旅行過程也一起來找找吧

這真的很適合我們家…因爲不用「抓寶」是「尋寶」…到美國村找尋寶可夢!

此外喜歡寶可夢的朋友到沖繩也不能錯過 「寶可夢中心」以及其他好拍的地方，也會整理在後面哦

*台灣2022年【POKÉGENIC】相關資訊 https://today.line.me/tw/v2/article/9mZw7y3

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▀ ▀ ▀ 目錄 ▀ ▀ ▀ ▪ 一起來沖繩找寶可夢 ▪ 沖繩寶可夢中心 ▪ 沖繩美麗海水族館 ▪ 沖繩文化王國 ▪ 國際通 ▪ 美國村

一起來沖繩找寶可夢

那裏有寶可夢呢?!

▪︎ 沖繩寶可夢中心 【 永旺夢樂城 沖繩 來客夢AEON MALL Okinawa Rycom】

▪︎ 沖繩美麗海水族館

▪︎ 沖繩文化王國

▪︎ 國際通

▪︎ 美國村 (飛翔皮卡丘計畫POKÉGENIC)

沖繩遊記、食記分享

沖繩-沖繩世界文化王國（玉泉洞、傳統工藝、熱帶水果王國、毒蛇博物館）

沖繩-JUMBO STEAK HAN’S(永旺夢樂城 沖繩 來客夢)

沖繩國際通燒肉-極上燒肉LOUNGE 神樂

沖繩-波上宮

【沖繩】古宇利島蝦蝦飯KOURI SHRIMP ➤超人氣美食、美景➤國語、台語不稀奇

沖繩-沖繩世界文化王國·玉泉洞 (王國村)

沖繩-百年古家。大家Ufuya➢沖繩人氣餐廰➢阿古豬、黑毛和牛

沖繩北谷拉根特酒店(La'gent Hotel Okinawa Chatan Hotel and Hostel)

沖繩(古宇利島)-KOURI SHRIMP蝦蝦飯(來沖繩不能錯過的美食之一) (SHRIMP WAGON 山原KITCHEN)

沖繩-購物篇(戰利品)

沖繩寶可夢中心

位在 「永旺夢樂城 沖繩 來客夢AEON MALL Okinawa Rycom 一樓」

縄県中頭郡北中城村字ライカム1番地イオンモール沖縄ライカム1F

這是寶可夢迷絕對不能錯過，裏面有各式產品…進去很難全身而退哦

沖繩美麗海水族館

地址：〒905-0206 沖繩縣國頭郡本部町字石川424番地

在手扶梯旁有皮卡丘可以拍照

(但目前集點活動已經結束，不知道還有提供拍照嗎)

沖繩文化王國

地址：〒901-0616 沖繩縣 南城市 玉城前川1336

(但目前集點活動已經結束，不知道還有提供拍照嗎)

國際通

國際通 7-11 地址： 1 Chome-2-3 Matsuo, Naha, Okinawa 900-0014日本

7-11 對面有美麗海直營店 (美麗海水族館直營店)

一樓有賣這沖繩特有寶可夢餅乾

國際通路上有許多寶可夢商品

如果看到喜歡…可以建議直接下手，以免錯過哦

美國村

寶可夢公司於疫情時所策劃，回饋社會的一連串觀光計畫活動「飛翔皮卡丘計畫POKÉGENIC」(其實台北也有哦)

【POKÉGENIC】在沖繩主要是在美國村，他散落在不同的地方…讓大伙兒旅行過程也一起來找找吧

這真的很適合我們家…因爲不用「抓寶」是「尋寶」…到美國村找尋寶可夢!

美國村 (飛翔皮卡丘計畫POKÉGENIC)

整理GOOGLE 地圖，圖中有標示出 "AEON 永旺北谷店"、"星巴克"、"American Depot "、

"LAWSON"、"Christmas Land"相對位置。其他有標示出：A,B,C,D,E 位置

我們是從「位置A」 沿著小河川(水)那裏走到LASWON那裏，而位置B那裏有好幾隻寶可夢可以拍照哦

我們沒有全部找到…就看到隨意的拍照

位置A - 皮卡丘，POKÉGENIC

位置B - 皮卡丘，POKÉGENIC

裏面有藏一隻「百變怪皮卡丘」

位置B - 美麗花

位置B - 愛心魚

位置B - 孩子們說這是「波克基斯」的翅膀

不同人可以拍出不同的風格

位置C - 皮卡丘

附近的水溝蓋…但這不是寶可夢…只是順手記錄

位置D - 消防車彩繪牆

這裏在LAWSON對面，到美國村不可錯過的拍照牆

雖然與寶可夢無關…但推薦大家可以來拍照

真的很好拍

位置E-「妙娃種子」(在LAWSON前方)

位置E- 妙娃種子(在LAWSON前方)

Christmas Land

聖誕節氣氛的店面，備有大量各種裝飾品，用於裝飾聖誕樹、讓家中氣氛溫馨等等。

詳細介紹連結：https://www.depot-island.co.jp/zh-hant/

這裏也是很好拍…離沖繩飯團名店也不遠，如果有到這一區不妨可以來這裏拍拍照

到日本旅行 各式寶可夢糖果餅乾…也都可以買來試試

回台灣送親友小孩可是很受歡迎

販賣機上有會見到寶可夢…雖然裏面的商品與寶可夢無關

但光這樣也成功吸引孩子們目光…大人就去消費啦

沖繩遊記、食記分享

沖繩-沖繩世界文化王國（玉泉洞、傳統工藝、熱帶水果王國、毒蛇博物館）

沖繩-JUMBO STEAK HAN’S(永旺夢樂城 沖繩 來客夢)

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沖繩-波上宮

【沖繩】古宇利島蝦蝦飯KOURI SHRIMP ➤超人氣美食、美景➤國語、台語不稀奇

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