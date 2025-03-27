位於東京豐洲市場水產仲卸賣場棟3樓的海鮮丼 大江戶，是一家集新鮮海鮮與傳統日式料理精髓於一身的餐廳!!大江戶的海鮮丼無論是味道還是視覺效果，都能帶來無與倫比的滿足感，無論是海鮮愛好者還是喜歡嚐鮮的旅行者，這裡的每一道海鮮丼都能讓你滿足味蕾!!

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海鮮丼 大江戶｜地理位置

海鮮丼 大江戶的地理位置位於東京豐洲市場的水產仲卸賣場棟3樓。豐洲市場取代築地市場成為了東京最大也是最重要的海鮮交易中心，這裡匯集了來自全國各地的新鮮海產品，所以食材都非常新鮮!!

想到豐洲市場可搭乘百合鷗線單軌在「市場前站」下車，步行3分鐘即可到達~亦可搭【City01】【豐12-2】都營巴士「豐洲市場站」下車步行3分鐘~時間表

到了三樓美食區環繞一圈後，看到排隊最長的就是海鮮丼 大江戶了，餐廳的內部裝潢簡潔而現代，僅有一排吧檯區，位子不多要耐心等候~路線圖

海鮮丼 大江戶｜2025豐州市場休開市日

想吃美食一定要先看好有沒有營業，魚市場週日、三休市，不要白跑一趟囉~

海鮮丼 大江戶｜菜單MENU

餐廳門口有菜單立牌，等候的同時可以參考一下!!同時排隊時店員也會先拿菜單給予點餐，等到座位時餐點就能立即上桌，相當的貼心~~

海鮮丼 大江戶的菜單以多款海鮮丼為主打，特別注重食材的新鮮度和每道料理的細膩味道，餐廳的每道海鮮丼都是精心挑選當季的海鮮食材，並以專業的手法呈現，每一道都讓人垂涎欲滴的美味~

板滝碗(頂 いただき丼)

海鮮丼是海鮮丼 大江戶的招牌菜之一。這道料理由鮭魚子、鮪魚、鮭魚、黃尾魚、鯛魚、魷魚、鮪魚和蔥、山水母、小黃瓜、鯡魚子等約10種各式新鮮海鮮覆蓋在溫熱的米飯上，讓海鮮的鮮甜與米飯的香氣完美融合~~

吃的每一口都帶著豐富的海味，魚片的質感鮮嫩，無論是鮭魚、鮪魚還是其他季節性魚類，每一種魚都被精選並處理得恰到好處

紮實的海鮮配料讓人驚艷，不同的海鮮一起吃有多層次的味道，讓食客每一口都能感受到大海的鮮活與豐富

吃到一定程度之後還可加入魚湯變成泡飯，別有風味~

扇貝蓋飯(ほたていただき丼)

另一道不可錯過的招牌菜是干貝海鮮丼。這道料理使用了鮮嫩的甘貝搭配熱騰騰的白米，讓甘貝的香氣和味道完全釋放。甘貝肉質細緻，口感豐盈，與其他食材一起享用充滿了海洋的鮮甜~這道海鮮丼絕對是愛海鮮的食客的最愛，值得一試

干貝海鮮丼由扇貝、鮭魚子、鮪魚、鮭魚、黃尾魚、鯛魚、魷魚、鮪魚蔥花、山水母、小黃瓜、鯡魚子等11種海鮮組成，疊高高相當壯觀，光只有看就飽了!!

鮪魚蓋飯(ねぎとろ・なかおち丼)

由鰤魚、中落、鮭魚子、扇貝組合而成的海鮮丼飯也很精彩，軟嫩的生魚片入喉每一口都充滿幸福感~

兒童海鮮蓋飯（B）(お子様海鮮丼(B))

海鮮丼 大江戶也特別推出兒童海鮮蓋飯~兒童海鮮蓋飯B套餐有鮭魚子、鮪魚、鮭魚、玉子燒，量少且配料精緻，讓小朋友能夠輕鬆享受海鮮的美味也不會吃到太多生食

除了海鮮丼，餐廳還提供多種不同的海鮮丼選擇，如鮪魚丼、鮭魚丼等，還有不同種類的生魚片和海鮮配菜，更棒的是可以客製化挑選自己喜愛的海鮮做成海鮮丼~~無論偏好哪些海鮮，來大江戶都能得到滿足!!

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