【島根美食】松江市｜喫茶きはる，松江城旁日式茶屋，百坪枯山水造景，出雲抹茶日式和菓子推薦

島根旅遊其中一天下午行程都是在松江城附近玩耍，這天天氣非常炎熱，在參觀完松江城後，走到一旁的「喫茶きはる」吃抹茶真的是最棒的 ending！「喫茶きはる｜喫茶木春」是位於松江歷史館內的茶屋，提供出雲地區產的抹茶以及松江市銘菓與日式和菓子，環境相當清幽，而且生意相當好，在這裡除了可以享用絕佳風景以及日式抹茶外，也可以自己親自體驗刷抹茶喔！

喫茶きはる 營業資訊

店家名稱：Café Kiharu

營業狀態： 營業中

店家地址：279 Tonomachi, Matsue, Shimane 690-0887日本 地圖

網友評分：★★★★★★★★★★ 4.4/5 ( 369人 )

店家電話： 0852-32-1607

營業時間：

星期一: 休息

星期二: 09:30 – 17:00

星期三: 09:30 – 17:00

星期四: 09:30 – 17:00

星期五: 09:30 – 17:00

星期六: 09:30 – 17:00

星期日: 09:30 – 17:00

每月 1 日會同步 Google 商家資訊，內容如有出入請以官方公告為主。

喫茶きはる 位置｜環境

「喫茶きはる」位於松江歷史館內，入內不需要門票，下午來喝茶客人蠻多的，有時候需要候位。「喫茶きはる」的空間寬敞，有一般座位區也有榻榻米區，榻榻米區可以正對庭園，不過下午時間西曬有點強，靠窗的座位很美但是有點熱。

喫茶きはる 菜單

需要先在櫃檯點餐買單，大家可以參考官網菜單介紹，除了冰熱抹茶外，還有各種和菓子以及松江市知名的甜點也可以在這裡吃到喔！官網菜單

喫茶きはる 餐點

抹茶と不昧公好みセット

這次喝了冰熱抹茶通通喝了，覺得這裡的抹茶苦澀味比較沒那麼重，喝起來很順口回甘。這一款選了冰抹茶搭配松江三大銘菓「若草」「山川」「菜種の里」，三種菓子中，個人很喜歡若草的口感，原以為會是抹茶味道，不過咬起來卻是外脆內軟的砂糖口感，搭配抹茶相當出色，而且出乎意料之外的不會太甜。

ぜんざい(温)セット

紅豆湯也是，喝起來清甜不死甜，之前在日本喝到的紅豆湯普遍來說都太甜，不過這裡的甜度真的非常合台灣人的胃口，紅豆熬煮的綿密細緻，還放了兩隻小鴨點綴，超可愛！

抹茶帕菲

抹茶霜淇淋的口感相當細緻，抹茶香氣淡雅回甘，曬了一天之後來吃冰真的像是久旱逢甘霖一樣，立刻吃光光。

焙茶刨冰

我覺得他們家甜點厲害的地方就是都不會太甜，焙茶刨冰同樣也是，跟抹茶帕菲比較起來更加清涼，焙茶香氣濃郁，大家分著吃真的意猶未盡。

除了這間「喫茶きはる」外，另外一家「出雲食店 八雲庵」的蕎麥麵也很美味，在松江城周圍的餐廳都帶著復古的氛圍，想在松江市吃到美味抹茶的話，推薦可以來這家「喫茶きはる」試試！

