【名古屋城】深度探索日本三大名城之一(交通・門票・美食・伴手禮)感受金鯱閃耀的黃金魅力！

「名古屋城」位於日本愛知縣名古屋市中心，與大阪城、熊本城並列為「日本三大名城」，天守閣上有象徵性金鯱( 可惜不能入內參觀)，和金碧輝煌的本丸御殿聞名，是了解日本戰國至江戶時代歷史、文化與建築工藝的好地方，來這裏參觀時也順道到美食聞名的金鯱橫丁，或是一旁的名城公園，特別是這裏也是著名的賞櫻及賞楓聖地呢
- 名稱：名古屋城 (Nagoya Castle / 名古屋城)
- 地址：愛知縣名古屋市中區本丸1-1
- 營業時間：09:00-16:30 (入園至16:00止)，全年無休 (若遇特殊活動或維修，請參考官網公告)
- 門票：成人500日圓；名古屋市在住之65歲以上長者100日圓；中學生以下免費。(可能隨時調整，請以官網為準)
- 電話：+81-52-231-1700
名古屋城交通
- 名古屋市營地鐵名城線「市役所站」7號出口，步行約5分鐘
- 名古屋市營地鐵鶴舞線「淺間町站」1號出口，步行約10分鐘
- 搭巴士可乘「名古屋觀光路線ME~GURU巴士」，在「名古屋城」站下車
名古屋因為有個樂高樂園，所以地下鐵的地圖竟然是用樂高積木來拼的，超有趣的
地下鐵出口
很好的拍照打卡點
這一帶除了名古屋城外，也可以順遊名城公園，也是賞櫻賞楓的好地方
名古屋城地圖
利用地圖造訪名古屋城便利又方便
- 圖片來源：名古屋城官網
名古屋城必看特色亮點
名古屋城由德川家康下令建造，是德川幕府的重要據點。天守閣高達48公尺，外觀氣勢恢宏，城內展示豐富的歷史文物與模型，可以了解當年武士文化的輝煌
金鯱屋頂：象徵權威與財富，是名古屋的城市象徵
本丸御殿：重現武士居所的華麗空間，金箔壁畫超震撼
春季賞櫻名所：城內約有1,000株櫻花，每年3月底～4月初超夢幻
名古屋城必逛景點推薦
本丸御殿：精緻金箔壁畫與傳統木造建築，完全復原江戶時代的奢華感
天守閣觀景台：俯瞰整個名古屋市區，天氣好時能遠眺名古屋塔
名城公園：位於城外，春天賞花、秋天賞楓都超美
金鯱橫丁商店街：位於正門旁，美食與伴手禮一次滿足
名古屋城門票價位
|分類
|個人
|30人或以上的團體
|100人或以上的團體
|成人
|500日元
|450日元
|400日元
|名古屋市的老年人
|100日元
|90日元
|80日元
|國中生以下
|免費
|免費
|免費
與德川園聯票（可在購買日期以外的日子使用）
|個人
|成人
|640日元
|名古屋市的老年人
|160日元
名古屋城門票哪裡買最便宜？
連入場券也是採用金色的!!
名古屋城｜天守閣
這幾年的日本夏天真的很熱，買門票後還得小走一小段路
加藤清正，是當時的築城名人，像是熊本城、蔚山城、江戶城、名古屋城等等，都是他參與的重大建築之一
名古屋城最初由德川家康於1612年建成，因為第二次世界大戰的關係，目前留下部分石垣和三座櫓
戰後，名古屋城於1959年重建了天守閣。
近年來，更是耗時十年重建了豪華絢爛的本丸御殿，也是目前整個名古屋城最有看頭的地方
只可惜天守閣目前不開放，所以遊客只能沿著名古屋的周遭逛一圈，但名古屋城頂上的金虢可是頂頂有名地標型的物品
這裏另一個有名的是清正石，就是特別大的石塊，可惜沒找到
但是找到很有特色的水溝蓋
名古屋城最具代表性的建築莫過於天守閣的屋頂上金光閃耀著兩隻金鯱，不僅是名古屋城的象徵，現在在很多地方都看的到
這些是名古屋城天守閣的地基石
原本的天守閣在 1945年（昭和20年）5月14日 的空襲中被燒毀，這些礎石是當時遺留下來的原始石塊
後來被移到現在的位置，以重現當年天守閣的樣貌與規模。
名古屋城｜本丸御殿
本丸御殿可是重現江戶時代的奢華與工藝
本丸御殿被譽為「近代城郭建築的最高傑作」，是名古屋城內不可錯過的另一大亮點
它曾是藩主和將軍居住、會客的場所，在二戰中同樣被毀，但經過十年的精心重建，於2018年全面開放。
裏面多樣化空間：包含玄関（玄關）、表書院（接待廳）、對面所（會客室）以及將軍專用的上洛殿，真的是金碧輝煌
重建過程堅持使用日本傳統木造技術，每一塊木材、每一處雕刻都力求完美復原
這些聽說是用真的金箔金漆之類的原料，所以真的實在走訪一番才感受到它的厲害
真的只能讚嘆連連啊~~~日本的名城也去過不少，但能夠展現這樣工藝的地方真的不多見
名古屋城｜金虢橫丁&西之丸御藏城寶館
這次來的時候也順道去了這裏
這裏展現了很多日本文物
嘿嘿，傳統的日本人身高真的不高!!! 不過，現在的日本人可不一樣了
如果真的整個園區都修復完成，一定更加雄偉壯觀
二之丸庭園：是名古屋城內現存最古老的庭園
採用池泉回遊式設計，尤其在櫻花季和紅葉季更是美不勝收
名古屋城｜必吃美食
逛完名古屋城一定要到「金鯱橫丁」覓食！這裡集合了道地名古屋料理～
味噌豬排：濃郁八丁味噌醬搭配炸得香酥的豬排。
手羽先雞翅：鹹香微辣的下酒神物。
味噌烏龍麵：熱呼呼又濃厚的傳統名古屋味。
鰻魚飯三吃（ひつまぶし）：豪華又有層次感的名古屋必吃料理！
金鯱橫丁位於名古屋城正門和東門外側的金鯱橫丁，是品嚐名古屋美食與選購特色伴手禮的好地方
像是味噌豬排、鰻魚飯三吃 (ひつまぶし)、手羽先 (炸雞翅) 等經典名古屋料理，都能在這裡吃的到
也是逛累了休息的好地方
還有提供免費飲水機，僅供瓶裝水壺使用，這造型也太可愛了！
名古屋城｜必買伴手禮
在金鯱橫丁或名古屋城商店可買到各種限定商品～
金鯱造型餅乾、金箔點心
名古屋限定小倉紅豆餅
八丁味噌調味包
金鯱造型磁鐵、吊飾：超可愛又好收藏
這些也有一些紀念品區
名古屋城｜心得評價
到名古屋旅遊，怎麼能錯過象徵這座城市的地標「名古屋城」！這座日本三大名城之一，不僅外觀壯麗，屋頂上那對「金鯱」更是名古屋的代表性圖案～走進城內，彷彿穿越回江戶時代，感受歷史與現代交織的獨特氛圍。
這次雖然不能參觀天守閣，但來到德川家康的故鄉，來走上一遭也是滿值得的
你能用得到的名古屋折扣優惠券
