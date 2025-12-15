日本鳥取燒肉地圖！炭火焼肉 炭蔵 古海店在地人推薦オレイン55鳥取和牛專門店，稀少部位和牛 沙朗牛。

炭火焼肉 炭蔵(官網):鳥取県鳥取市古海618-1，+81 857-30-7029，營業時間:11:30-14:00/17:00-23:00

燒肉絕對是日本料理中我的第一順位，鳥取也幾乎是「東京、北海道、京阪、福岡」這幾個大城市之外我去過最多次的「縣」(18次)，好像也是時候該寫一篇鳥取燒肉系列了，畢竟我也吃過十家以上的鳥取燒肉，而且鳥取米其林、鳥取咖啡、鳥取咖哩這幾個系列都上線了。今天要說的這種，大概是目前為止選擇性最高、肉的質量、cp值不差，同時美味兼顧的一家，尤其是鳥取生牛肉大推。

炭火焼肉 炭蔵 古海店離鳥取車站有一小段距離，查了一下目前有兩家店，兩家都在鳥取，據說是因為古海店常常客滿訂不到位，才開了第二家。吉成店連結。

老宅新建的內外觀以裝演而言炭火焼肉 炭蔵和許多連鎖的燒肉店差不多，以四人方桌為主，也有六、八人，甚至是可以容納十人的小包廂，算一算有7、80個位子，但假日還是會被訂滿，想吃尤其是假日晚上最好還是先預約。網路預約。網路上查不到這家創業的時間，倒是牆上掛滿了名人的簽名板。

我不知道各位是不是燒肉一定要用炭火烤的堅定者?我身邊就有非常多位喜歡日本燒肉的朋友有這「毛病」，甚至是非炭燒不吃.....。純就我個人則是炭火當然最好，但不是也沒特別關系，主要還是肉的品質和價格的cp值。然後，如果要說炭火，那麼什麼炭也有絕大的關系，基本上以熔點高，比較不易大小火、火星、耐燒為易，如果用比較爛的炭，還不如不要用電or瓦斯就好。講了半天，我是要說，這家用的炭就有好炭的特色。

炭火焼肉 炭蔵和鳥取很多燒肉店一樣，都標榜使用「オレイン55」的鳥取和牛，オレイン55指的是油酸（不飽和脂肪酸）含量達55%以上的優質黑毛和牛，它能讓牛肉在口中融化般滑順，肉質細緻且風味佳，並且較易被人體吸收。好啦，重點就是油但比較健康(笑)。至於該怎點，這完全要看人數而訂，如果有個三四人，那眼睛閉起來點set就對，價位相對划算而且可以吃到比較多的肉品。個人建議以下的兩種套餐都可以選，另外這裡的生牛肉千萬別錯過。詳細菜單。

店裡的稀少部位大概有十來種，單點大概都是1000-1500日幣左右，組合的set有三、五、七分別是2400/4000/5600，相對一般貴森森的燒肉店，這裡算是cp值蠻高的，而且肉的油花賣相光看就舒服。我們一共點了兩次，分別是5品和七品兩種。

這是單點的沙朗牛排200公克4590元。講真，這牛排真是又厚(以燒肉而言)又嫩，油花、甜度都近乎完美，好吃得亂八九糟，要不是友人請客，我一定加點一盤自己獨享....。

另外厚切的鳥取和牛上カルビ1180日幣，個人也非常喜歡，這麼美的油花這個價位不吃真的對不起自己。不好太油的上ロース1320日幣個人也蠻推薦的。

這三塊ザブトン/ 本ミスジ /三角バラ都是1430日幣，像這種油質比較豐富的一般都是上網直接噴火，這時好炭、爛炭差別就很明顯，後者很容易煙火四冒，甚至燃星...都會影響燒肉的口感和味道，這裡的炭好，一般只會噴短暫的火，這火會讓燒肉有著明顯的炭香，又不會因為高溫大火而有焦味。當然，這也烤驗烤的人功力就是。換言之，這樣油花比較豐富的燒肉，cp值特別高，跟我一樣偏好油一點燒肉的，這三樣點下去就對了，包你油滿嘴，幸福滿滿。

接下來這幾樣都是油花、瘦肉比較均勻，吃起來比較有肉味、肉甜，價位都是1290日幣。最後一塊名字是「とうがらし」(辣椒肉)，因為很少看到、聽到，好奇問了一下，說法是指牛前肩、腕交接的部位，據說只佔一隻牛的1%，稀少部位無誤，因為肉一般比較偏紅，所以叫辣椒肉。

鳥取友人的吃法，點大蔥，然後配著偏油的和牛一起吃，還真是美味，立馬學起來。

上鹽タン1180日幣，要是沒記錯，這應該是兩份，看起來肉質不錯，但基本上我現在已經被厚牛舌養壞了....在鳥取想吃牛舌，個人大推「焼肉牛王」，有蠻多選擇的。其實牛王的鳥取牛也很棒，但價位上略高了一些，口袋不夠深的，可能無法放開來吃。

倒是這裡的牛內臟不錯，尤其是厚切的牛肝980，居然沒有醃漬直接上，但就服務生的說法這牛肝有低溫調理過，但看起來完全像生的。喜歡吃牛肉臟的個人蠻推薦的，其他的ホルモン就中規中矩。

這裡的生菜沙拉有一道蠻特別的，是干貝、生火腿和生菜組成，對於真心不好生菜的人，多少是另一種比較可以接受的選擇。

鳥取燒肉有賣生牛肉的其實也蠻多的，但這家可能是當中我最推的，一來牛肉條切的比較粗一點，吃起來相對有口感，單純用甜醬油醃漬，咀嚼端牛肉保留的油甜飽嘴又飽味(油甜)，可以跟月見、海膽、鮭魚卵、起司任意組合，價格從1640到1860不等。我們點了三種，基本上都非常好吃。

最後是怕我們沒吃飽的友人加點，他們個人私心的最愛，石鍋起司拌飯1100日幣。拌開後真的牽絲到不行，燙呼呼又甜甜辣辣，裡面的食材也蠻多的(大多切丁)，要是沒吃飽，或是和牛吃太多，這一味真的解膩又有飽足感。

