KINYO食光鍋全能智慧壓力鍋開箱！煮飯燉肉免顧火，小家庭必備。

「KINYO 食光鍋」全能智慧壓力鍋是小家庭與忙碌上班族的料理神器。新款 2.0 更優化了洩壓設計與清潔便利性，雖然容量微縮，但依舊是高 CP 值首選。

對於租屋族、小資族或忙碌的雙薪家庭來說，下班後要在短時間內端出熱騰騰的飯菜是一大挑戰。「KINYO 食光鍋」全能智慧壓力鍋正是為此而生，它集煮飯、煲湯、燉肉等多功能於一身，且料理時間僅需傳統電鍋的一半。新款 2.0 在外觀、安全性與清潔便利度上皆有顯著升級，雖然容量調整為 1.8L，但依然能滿足 2-4 人家庭的需求。搭配預約料理功能，讓你在忙碌的生活中也能輕鬆享受美味家常菜。

新款方型提把，整鍋上桌超美觀

新款食光鍋 2.0 在外觀上做了大膽革新，從原本的圓潤造型改為更具現代感的方型設計。最貼心的是新增了「提把設計」，料理完成後可以直接整台機器拎到餐桌上享用，省去了將內鍋取出的麻煩與燙手風險，讓上菜過程更加優雅從容，兼具美觀與實用性。

6分鐘快煮飯，比電鍋快一倍

舊款食光鍋煮飯僅需 12 分鐘已讓人驚艷，沒想到新款 2.0 再次突破極限，將煮飯時間大幅縮短至「6 分鐘」！即便加上增壓與洩壓的時間，整體耗時仍僅需傳統電鍋或電子鍋的一半。這對於下班後分秒必爭、急著開飯的煮婦煮夫們來說，絕對是不可或缺的神級功能。

洩壓閥改良，遠離蒸氣更安全

安全性方面，新款 2.0 將洩壓閥從原本的手柄處移至鍋蓋上方。這項改動雖小卻至關重要，因為操作時手部能離高溫蒸氣更遠，大幅降低了強制洩壓時被燙傷的風險。不過，除非趕時間，否則建議等待其自動洩壓，畢竟高壓蒸氣的威力不容小覷，安全第一。

直覺按鍵操作，9種模式好上手

操作面板延續了按鍵搭配液晶螢幕的直覺設計，內建白米飯、咖哩、紅燒肉、煲湯等 9 種加壓料理模式。對於廚房新手來說非常友善，只需依照想做的菜色選擇對應按鈕即可。例如滿滿一鍋關東煮，選擇咖哩模式僅需 15 分鐘，連最難煮透的蘿蔔都能燉得軟爛入味。

內蓋全可拆洗，清潔簡單不卡垢

舊款食光鍋常有使用者反映清洗時細部零件容易弄丟，新款 2.0 聽見了大家的心聲。上蓋的內蓋設計改為可直接拆卸清洗，壓力閥也能整顆拔下來沖洗，不再需要像拆解精密儀器般小心翼翼。這項改良大幅降低了清潔難度，讓使用者在享受美食後也能輕鬆善後。

1.8L適中小家庭，預約下班開飯

雖然新款優點多多，但容量從 2.5L 微縮至 1.8L 是較為可惜之處，不過對於 2-4 人的中小家庭來說依然綽綽有餘。搭配實用的「24 小時預約功能」，上班前先將食材放入並設定時間，下班回家就能直接享用熱騰騰的晚餐，完全無縫接軌，是忙碌現代人的最佳神隊友。

高壓鎖住營養，燉肉軟嫩免顧火

壓力鍋的最大優勢在於能透過高壓激發食材水分並鎖住營養。無論是需要長時間燉煮的滷豬腳、紅燒肉，或是冬天必備的麻油雞，食光鍋都能在短時間內將肉質燉得軟嫩入味，且全程免顧火，不用擔心燒焦或湯汁溢出。對於想吃得健康又沒時間顧爐火的人來說，是極具吸引力的選擇。

團購價高CP值，一鍋抵多鍋首選

相比市面上動輒數千元的壓力鍋，KINYO 食光鍋的團購價格僅需1,000多塊，CP 值極高。它一鍋就能滿足燉、煮、燜、蒸、滷等多種需求，甚至能製作寶寶副食品。如果你正在尋找一台能節省料理時間、操作簡單且價格親民的廚房家電，這台全能智慧壓力鍋絕對值得入手。

