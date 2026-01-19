新北美景一隅，三貂嶺生態友善隧道與車站的一日遊。

結束了寬哥那裡的美食，享受了木治部的點心，沿著河岸繞了一大圈，參觀了車站，最後慢悠悠的抵達當天的目的地「三貂嶺生態友善隧道」。

唸叨了好幾年，終於有機會來到心中最美的秘境，三貂嶺。從寬哥那裡的門前就能看見這條美麗的溪流，這一帶很愜意，靜悄悄的，讓我們短暫的與世隔絕，與大自然共處的感覺，真好。

依山傍水的景色就在眼前，空氣特別清新，涼涼的很舒服，甚至能見到獨特的大自然界朋友，很適合親子共遊呢！

沿路有幾間販售點心的店家，各具特色，經過的旅人不免俗地打包了一些做為健走時補充體力的食糧。

魚寮路的步道走到底便是鐵道，順著鐵道就能找到三貂嶺車站。

◆註：此車站仍是運營狀態，請留意身邊幼童安全！

河岸邊、鐵道邊都很悠閒，與生態友善隧道遙遙相望，那裡也是我們今天的下一站。

車站週邊有許多可探訪的景點，除了彼岸的生態友善隧道，下行穿越行人地下道（大約20秒左右就返回地面了）再往上走還能挑戰登山步道及瀑布群，平均二小時的體驗時間，與家人朋友共享這美麗的世外桃源，同時欣賞各式列車從前眼呼嘯而過的畫面，煩惱拋至九霄雲外。

三貂嶺車站隱藏在壯麗的山脈之中，經常成為家庭遊覽的熱門地點。這裡不僅是進入山區的門戶，更是親子共遊的理想選擇。然而車站因腹地狹小，無法建造天橋及地下道，需由站務人員引導跨過軌道乘車，看似沒那麼便利，卻依舊吸引民眾搭乘。

想往返三貂嶺一探究竟，搭乘火車便能輕鬆抵達，讓每一位家庭成員都能輕鬆享受與大自然親密接觸的樂趣。

從台北出發，搭乘火車至三貂嶺車站是最方便的選擇。沿途的美景讓孩子們充滿期待，而到達車站後，便能立即感受到大自然的氣息。此外，周邊的步道也相當平坦，非常適合家庭與小朋友一起健行。

附近一帶有處秘境，隨時能拍下各類列車奔馳而過的畫面，對鐵道迷來說相當具吸引力！

河岸邊步道平坦舒適，規劃的不錯，繞一圈相當愜意舒心，遠離人聲鼎沸的人潮，這兒可真是世外桃源呢。

走進─三貂嶺車站與生態友善隧道的奇妙旅程

三貂嶺生態友善隧道是一個獨特的景點，總長1850公尺，包括高架路段全長是3.19公里。歷經30年荒廢的舊時宜蘭線鐵路隧道再重新「打開」，於2022年啟用，是全台第一條「鋼筋自行車道」。

這裡擁有豐富的生態環境，是孩子們學習自然知識的好地方。隧道內部擁有多種植物與動物，讓小朋友可以在遊玩的同時進行觀察與學習。

在生態友善隧道的探險中，孩子們可以了解到許多關於生態系統的知識，從昆蟲到植物的生長，這些都是大自然的奇妙奧秘。隧道內的指示牌提供了豐富的資訊，讓家庭能夠一起討論與學習，提升親子間的互動。

‼️需注意：參觀隧道必須預約，且舖面採鋼筋施作，是有間隙的，走起來有點滑，似乎不那麼便利輪椅及嬰兒推車的使用，騎乘自行車也有相關規定，請大家務必衡量自身狀況且遵守規定。

申請通過會跳出這個畫面，包括申請人的姓名/電子信箱及手機也都會在資料內，出示它即可入內參觀。

（生態友善隧道入口）

設計師利用水池設計讓洞口從黑到亮，與三貂嶺翠綠山色相印成讓人驚艷的鏡面反射倒影，自行車須採步行牽引方式通行。

三貂嶺隧道 及 三瓜子隧道自行車道 串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，是青春山海線低碳旅遊中最新路線，考量隧道空間有限，因此有了網路預約參觀的規定，時間允許時也能申請導覽服務，藉此更深入了解三貂嶺的特色之美。

新北市的三貂嶺車站與生態隧道，是一個讓家庭可以親近自然、享受親子時光的絕佳去處。在這裡，孩子們不僅能玩得開心，還能學習到珍貴的自然知識。三貂嶺附近有多條適合家庭健行的步道，大多為平坦的路線，非常適合小朋友。健行的過程中，家長可以與孩子分享大自然的美，觀察周圍的植物與動物，享受親子共度的美好時光。不妨將三貂嶺列入下一次的家庭旅遊計劃中，讓孩子們在大自然的懷抱中成長。



景點資訊

0830AM – 1630PM（最後入園1600PM）

（每週二公休*例假日/國定假日/連續假日不休園)

※ 共享單車位置

※ 免費，每個時段預約名額160位

※ 開放雙向通行

入口①雙溪區牡丹街(生態隧道里程0K+000)

入口②瑞芳區侯三公路(生態隧道里程3K+192)

☎️(02)2493-3782

📍新北市瑞芳區魚寮路1號(終點）

🚗碩仁里停車場



延伸閱讀