大甲王記滷味宅配年菜開箱，茶香桶仔雞干貝米糕，在家輕鬆吃辦桌。

「大甲王記滷味」推出宅配年菜組合，包含茶香桶仔雞、干貝三味米糕與海鮮羹，解凍加熱即可上桌。

每到農曆新年前夕，最讓煮夫煮婦頭痛的莫過於年夜飯的準備工作。想要端出一桌澎湃有面子的大菜，又不想整天關在廚房顧火顧到腰痠背痛，這時候選擇傳統辦桌口味絕對最安全也最討喜。這次特別開箱「大甲王記滷味」的年菜組合，一次集結了干貝三味米糕、干貝海鮮羹與茶香桶仔雞三道重量級佳餚。只需簡單解凍加熱就能華麗上桌，不僅視覺效果滿分，份量更是誠意十足，絕對是忙碌現代人省時又美味的最佳神隊友。

在地老字號堅持CAS肉品，用料實在口味穩

「大甲王記滷味」是許多在地人從小吃到大的熟面孔，品牌一路走來始終堅持使用 CAS 生鮮肉品，搭配傳統的滷製與熟食工法。他們不追求浮誇的噱頭，而是專注於將「用料實在、口味穩定」這件事做到最好。也正因為這份堅持，他們家的滷味與年菜系列一直是年節祭祖、拜拜以及家庭聚餐的安心選擇。無論怎麼搭配都相當合胃口，完全不用擔心踩雷，是主婦們準備年菜時的強大後盾。

干貝三味米糕層次豐富，芋頭綿密糯米Q

這道「干貝三味米糕」絕對是餐桌上的視覺擔當。表面鋪滿了干貝絲、櫻花蝦與大甲芋頭塊，分成三區三色排列，光看就讓人食指大動。入口後首先感受到的是糯米的 Q 勁，緊接著是大甲芋頭特有的鬆軟綿香，最後則是干貝絲帶來的鮮味層次，加上櫻花蝦的香氣點綴，整體口感豐富且不油不膩。無論是作為年夜飯的主食王者，還是拿來當作拜拜的供品，都顯得非常有份量與儀式感。

干貝海鮮羹辦桌靈魂湯，料多味美醋香濃

只要打開鍋蓋，那股熟悉的香氣就會讓你知道這道「干貝海鮮羹」有多「辦桌」。湯頭濃郁卻不死鹹，帶著微酸的醋味，完全不是坊間隨便勾芡的那種口感。最讓人驚喜的是配料多到每一勺都滿滿當當，白菜、魚羹、珍珠魚丸、蝦仁、珠貝、蟹肉與各式菇類通通吃得到。這道湯品非常適合作為年夜飯的第一道暖胃湯，全家人圍在桌邊慢慢喝，暖心又開胃，絕對大加分。

茶香桶仔雞煙燻味迷人，氣炸外皮焦香脆

位居餐桌中央最有存在感的主菜，非這道「茶香桶仔雞」莫屬。整隻雞份量十足，手扒開時還能看到肉質的彈嫩多汁，外皮帶有淡淡的茶香與煙燻香氣，味道清爽不厚重。雖然官方建議使用電鍋加熱，但強烈推薦使用「氣炸鍋」覆熱，能讓外皮多了一層迷人的焦香脆感。氣炸過程中收集起來的精華雞汁千萬別浪費，一邊蘸著鮮嫩的雞肉享用，油亮鹹香的滋味真的讓人超級滿足。

冷凍宅配加熱即食便利，省時省力過好年

這組年菜最讓人滿意的地方，在於完全免去了繁瑣的備料與顧火過程。所有菜色皆採真空包裝，冷凍取出後依照說明簡單加熱即可上桌。不用提早一天開始退冰備料，也不用整天待在廚房忙得團團轉，卻能在短時間內完成一桌看起來超澎湃的年夜飯。除了這次體驗的三大菜，官網還有更多滷味與單點品項可自由搭配，不論人數多寡或預算高低，都能找到適合自家的美味選擇。

大甲王記滷味

位址：台中市大甲區鎮瀾街107號

電話：04-26876988

營業時間：AM9:00~PM21:00

