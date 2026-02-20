台北中山覓糖夢幻七彩粉粿，文青風南洋椰奶西米露，咀嚼控必吃推薦。

台北中山區「覓糖Mi Tang」主打天然七彩粉粿。文青風環境舒適明亮，必點南洋風味椰奶西米露，是咀嚼控的甜品天堂。

位在台北中山區興安街美食戰區的「覓糖Mi Tang」，是一間顛覆傳統印象的文青風冰品甜點店。這裡最大的亮點就是視覺效果極佳的「七彩粉粿」，有別於傳統市場裡黃色軟爛的口感，店家堅持使用天然食材如紅麴、抹茶與梔子花來染色，不僅色彩繽紛吸睛，口感更是Ｑ彈有嚼勁。店內環境明亮乾淨，提供冷氣開放的舒適空間，非常適合在興安街吃完正餐後，來這裡坐坐解個饞。特別推薦加上濃郁椰奶的西米露系列，豐富的配料絕對能讓喜愛咀嚼的饕客大呼過癮。

純白文青風，舒適冷氣房。

覓糖興安店座落於熱鬧的興安街中段，這裡中午時段總是擠滿了覓食的上班族。從捷運南京復興站或中山國中站步行過來大約只需八到十分鐘，交通相當便利。與一般地板黏膩、燈光昏暗的傳統剉冰店截然不同，這裡的裝潢走的是純白文青風格。店內燈光打得非常明亮，路過時甚至會誤以為是一間質感的連鎖飲料店。雖然內用座位大約只有十來個，空間不算太大，但整體環境維持得十分乾淨，最重要的是夏天有強放的冷氣，讓吃冰這件事變得更加享受。

天然七彩粿，香Ｑ嚼勁足。

這裡的菜單設計雖然看似品項眾多，但其實邏輯非常簡單明瞭。整間店的核心靈魂就是那超吸睛的「七彩粉粿」，客人可以自由選擇搭配傳統黑糖刨冰、綿密雪花冰或是濃郁的西米露湯底。店家特別標榜粉粿的繽紛色彩絕非使用人工色素，而是以梔子花、紅麴、抹茶、芝麻等天然食材進行染色，吃得安心又健康。實際品嚐會發現，這款七彩粉粿有別於古早味那種軟爛黏牙的質地，而是切成好入口的小方塊狀，咬下去阻力較大，呈現出極具Ｑ彈與嚼勁的紮實口感。

濃郁椰奶香，南洋風味佳。

初次造訪強烈推薦點上一碗招牌的「七彩粉粿西米露三號」，一端上桌，紅、黃、綠、灰交織的粉粿配上白雪般的湯底，視覺效果非常夢幻好拍。在湯底的選擇上，絕對要搭配店家特製的濃郁「椰奶」。當繽紛的粉粿與配料浸泡在雪白的椰奶中，整碗甜品瞬間升級成道地的南洋風味。那股醇厚迷人的奶香非常搶戲卻不膩口，完美地將所有配料融合在一起。每一口都能品嚐到椰奶的滑順與食材的香氣，讓整體的味覺層次變得更加豐富圓滿，令人回味無窮。

紮實雙色圓，綿密紅豆甜。

這碗西米露三號的配料陣容也相當堅強。其中紅豆熬煮得恰到好處，保留了完整的顆粒感，吃起來不會像紅豆泥那樣糊爛，甜度也控制得宜，不會蓋過其他食材的風味。而芋圓與地瓜圓的表現甚至比主角粉粿更加紮實，隨著不斷地咀嚼，能慢慢品嚐出天然澱粉釋放出的純粹甜味與芋頭地瓜香。底層鋪滿了份量十足的西米露，確保每一口都能吸附到滿滿的配料與湯汁。整碗甜品吃下來，嘴巴需要不斷地咀嚼，對於咀嚼控來說絕對是一種極致的過癮享受。

精緻傳統味，午後歇腳處。

總結來說，覓糖成功地將傳統的古早味粉粿精緻化，賦予了這項平民小吃全新的視覺與味覺體驗。雖然不用期待它有什麼驚天動地的浮誇味道，但它絕對勝在極佳的口感、用心的天然食材，以及那搭配得天衣無縫的椰奶湯底。相比於環境雜亂的傳統冰店，這裡提供了一個乾淨舒適、價格合理的用餐空間。如果你剛好在興安街商圈吃完正餐，想找個地方稍微坐下來聊天歇息，同時滿足另一個裝甜點的胃，這間質感滿分的文青冰品店絕對是你的不二之選。