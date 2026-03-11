無菜單日料午餐只要1680元！台中「漁三割烹」，約會、聚餐、紀念日推薦。

漁三割烹｜台中西屯區無菜單日本料理

漁三割烹為預約制無菜單料理，午餐價位最低$1680元+10%、晚餐價位最低$1980元+10%，訂位時需預付訂金500/人，建議大家盡早訂位，熱門時段非常強手。（漁三割烹線上預約）

店內主要是板前座位，吃無菜單料理，我喜歡坐在板前座位，可以看師父的手藝，現場處理食材，還能聽師父講解每次使用的當季食材，這才是無菜單最迷人的地方，另外也有包廂可以預約，帶客戶談生意很適合～

門口有提供停車位，附近停車格也很多，開車前來不用擔心不好停車～

漁三割烹｜晚餐$2880無菜單開箱

無菜單料理會依照當天食材搭配，以下是我們當天吃到的菜色，僅供參考～餐點部份以海鮮為主，有生食與熟食互相搭配，若不敢吃生食，可以告知需要「炙燒」，但是不能全部換成熟食唷～

台灣赤鯮

前菜上桌～赤鯮生魚片搭配蛋黃鬆，魚肉軟嫩，蛋黃鬆入口即化。

北海道干貝 軟絲

北海道干貝、軟絲上方黑色的部分是海苔醬，海苔鹹香與生食海鮮很搭，入口海味濃郁，干貝鮮甜、軟絲口感軟滑，這道我很喜歡。

鰆魚 炸蓮藕片

經過炙燒的鰆魚，肉質細緻、油脂豐富，很特別的是醬料是搭配莎莎醬，還有旁邊的炸蓮藕片，整個好涮嘴。

絲瓜 海瓜子 茶碗蒸

今日的茶碗蒸是絲瓜和海瓜子，絲瓜的甜和海瓜子的鮮，真的好好吃，蒸蛋很滑嫩入口即化。

鰻魚手捲 烏魚子

第一次吃到鰻魚搭配烏魚子的組合，炸鰻魚口感Ｑ軟，烏魚子整個海味滿滿，吃起來口感有層次，風味很濃郁。

白帶魚碗物

今天的碗物是白帶魚拉麵，湯頭濃郁但不鹹、不油膩，白帶魚肉軟嫩細緻。

白甘魚握壽司

接著是我很期待的生食，第一道是白甘魚握壽司，白甘是是高級日料必備的生魚片，被譽為「白身魚之王」，肉質緊實吃起來有點脆度，口感很棒也很輕甜。

鮪魚大腹握壽司

今日的第一名就給「鮪魚大腹」，不愧是被譽為「生魚片中的和牛」，入口油脂豐富，口感軟綿入口即化，粉嫩的鮪魚大腹真的超超超級好吃！

鮭魚天婦羅

讓我很驚艷的鮭魚天婦羅，裹粉酥炸的鮭魚經過醃製過，外皮很薄很酥脆，中間的鮭魚熟度剛剛好，吃起來不乾柴，上面的鮭魚卵一起享用，是畫龍點睛的作用～

海膽 鮪魚泥 天婦羅

酥炸海苔上面放上鮪魚泥和海膽，兩種美味一次滿足，海膽很甜很好吃唷！

秋刀魚箱壽司

接著這一道比較特別，是日本關西的傳統壽司「箱壽司」，製作過程很有趣，使用方形木箱，不停的按壓、敲打後製成，可以準備好手機錄影欣賞師傅表演唷～

秋刀魚經過木炭炙燒，吃起來有碳香味，箱壽司的米飯口感較紮實，整體風味濃郁可以吃到魚肉醃製的味道唷～

帝王蟹天婦羅

2880套餐才吃得到的「帝王蟹天婦羅」，搭配炸紫蘇葉一起享用，大口吃帝王蟹好幸福，天婦羅是日式那種炸皮很薄的天婦羅，酥脆不油膩，不會壓過帝王蟹的鮮甜，非常完美。

鮑魚雞湯

鮑魚雞湯也是這個價位專屬，現沖雞湯很濃厚，遠遠就能聞到香氣，喝起來有滿滿的膠質感，鮮味濃縮在每一口中，碗裡有鮑魚切片，吃起來Ｑ彈好吃。

日本熊本生蠔

用餐中師傅會端出當日的特別食材，可以自行選擇是否要加價購，我們今日有日本熊本生蠔，每一顆都好大好美，生蠔非常新鮮飽滿，入口很Juicy，不會有很重的生蠔味，算是比較輕甜的生蠔唷～

鰆魚下巴釜飯

來到今天的尾聲，來到食事與湯品，今天的食事是「鰆魚下巴釜飯」，其實已經很飽了，但是聞到香氣還是吃了一整碗，釜飯的米粒會吸滿食材的味道，入口真的很香很美味～但我真的太飽了！若是男生食量較大，這邊會詢問是否要第二碗～

蛤蜊赤味噌湯

湯品是小小碗的赤味噌，裡面有超大顆的蛤蜊。

哈密瓜蛋糕

最後是我期待很久的甜點！是日本超紅的「哈密瓜蛋糕」，整顆哈密瓜現場剖開，中間是一層一層水果戚風蛋糕，搭配哈密瓜果肉一起享用～超完美Ending✨

漁三割烹｜店家資訊＆訂位方式

漁三割烹 小料理

地址：台中市西屯區經貿八路57號

電話：0972-709-557

營業時間：12:00-14:30 / 18:00-23:00



｜無菜單價位｜

午間套餐 $1680｜$1980｜$2880

晚間套餐 $1980｜$2880

總金額＋10%服務費



｜包廂低消｜

獨立包廂：30000+10%

最大容納人數容納人數10～14位、如需訂位請來電洽詢或臉書、IG私訊聯繫



｜訂位訂金｜

訂位時需預付訂金500/人



｜inline線上預約｜FB粉絲團｜

