嘉義民雄必吃鴨沐農烤鴨！外帶琥珀色一鴨三吃，皮脆多汁超銷魂。

來到嘉義民雄，主打純外帶的「鴨沐農烤鴨專賣店」是不可錯過的隱藏版美食。嚴選產地直送的優質土番鴨，搭配精準火候烤出誘人的琥珀色澤。

嘉義民雄不僅以在地小吃聞名，若不想在熱門餐廳人擠人，主打高質感外帶體驗的「鴨沐農烤鴨專賣店」絕對是旅途中的完美提案。老闆憑藉專業的畜牧眼光，嚴格挑選飼養滿 75 天的雲林產地直送土番鴨，肉質極具彈性且絕不乾柴。透過職人精準的火候掌控，將鴨隻烤至外皮金黃酥脆、肉汁完美封鎖，散發出迷人的琥珀色光澤。無論是帶到附近的公園野餐，或是回到飯店愜意品嚐，這份乾淨俐落且誠意十足的烤鴨大餐，都能為嘉義小旅行增添滿滿的幸福儀式感。

隱身民雄專外帶，包裝精美超文青

位於民樂街上的鴨沐農烤鴨專賣店，是一間僅提供外帶服務、無內用座位的特色店鋪。有別於傳統市場的烤鴨攤，這裡的店面環境極為乾淨明亮，散發出獨特的文青質感。店家在包裝設計上更是下足重本，選用極具質感的六角盒盛裝，不僅提拿穩固，各式炒鴨骨與湯品更採用專業封膜處理，徹底解決了外帶容易溢出弄髒衣物的痛點。湯汁與鴨肉分開包裝的貼心細節，確保了顧客即便帶回飯店享用，依然能維持熱騰騰且最完美的口感狀態。

嚴選七十五天鴨，精準火候琥珀色

鴨沐農之所以能在當地迅速累積好口碑，關鍵在於對鴨隻品質的極度堅持。店家只選用每天在陽光下充足活動、飼養滿 75 天的優質土番鴨。這種鴨隻的肉質極度紮實且 Ｑ 彈有勁，遠非一般冷凍鴨肉所能比擬。在烘烤過程中，師傅展現了深厚的控火功力，先以高溫逼出多餘油脂並鎖住鮮甜肉汁，接著轉以小火慢烤，將外皮烤至透亮發光。那一隻隻掛在爐邊、閃耀著琥珀色澤的烤鴨，不僅是視覺上的極致饗宴，更完美保留了鴨肉最純粹的自然鮮美。

招牌片鴨超多汁，柚香蘿蔔解油膩

店內的菜單設計相當彈性，無論是 2 人同行或家庭聚餐，皆能選擇最合適的吃法。其中，最能展現土番鴨威力的絕對是經典的「招牌片鴨」。師傅將鴨肉切至最完美的厚度，既保留了豐盈的肉汁，又維持了極佳的咀嚼口感。帶有油脂香氣的酥脆外皮與軟嫩 Ｑ 彈的鴨肉完美交織，鮮甜滋味令人忍不住一片接一片。隨餐附上的甜麵醬、蔥段與手工烤鴨餅皮，讓吃法更具層次；而最令人驚喜的配角「柚香蘿蔔」，以清爽的果香瞬間化解了肉脂的油膩感，堪稱神來一筆。

大火爆炒醬香濃，椒鹽鴨架超酥脆

喜歡重口味的饕客，絕對不能錯過大火快炒的「醬炒鴨架」。師傅將蒜頭、辣椒與洋蔥入鍋爆香後，加入切塊的鴨骨大火翻炒，並淋上特調醬汁。醬汁被完美收乾並緊緊裹在鴨骨上，鹹香帶辣的濃郁滋味極度下飯。另一款「椒鹽鴨架」則是將鴨骨與大量的大蒜、九層塔一同下鍋高溫油炸。炸至乾爽酥脆的鴨架完全不顯油膩，咬下時會發出誘人的喀滋聲，土番鴨特有的油脂香氣搭配鹹香的胡椒鹽，美味程度甚至超越了傳統鹹酥雞，是極佳的下酒與解饞良伴。

酸菜鴨湯最清爽，隨心野餐好享受

除了乾式的吃法，師傅熬煮湯品的功力同樣不容小覷。「酸菜鴨架湯」是將烤鴨精華完美釋放的溫暖之作。酸菜的酸爽韻味巧妙中和了烤鴨本身的油脂，讓湯頭喝起來濃郁鮮甜卻又極度清爽不燥熱。在品嚐完層次豐富的烤鴨後，喝上一口熱騰騰的酸菜湯，身心靈皆能獲得極大的放鬆與滿足。由於生意極佳且皆為現烤處理，強烈建議旅客務必提前透過電話預約，避免在尖峰時段向隅撲空，輕鬆將這份屬於嘉義民雄的頂級美味帶著走。

鴨沐農–烤鴨專賣店

電話： 05-2261625

地址： 嘉義縣民雄鄉民樂街15-3號

營業時間： 11:00–19:00（每週三公休）

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