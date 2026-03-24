曼谷在地夜市Udomsuk Walk！聽駐唱大啖平價美食。

捷運 Udom Suk 站周邊的「Udomsuk Walk」，匯聚了平價美食、冰涼啤酒與現場駐唱，是在地人下班後最愛的聚會秘境。

曼谷的夜市文化舉世聞名，但若想尋找一處沒有濃縮觀光感、真正貼近當地人日常的秘境，隱身於 Udomsuk 路上的「Udomsuk Walk」絕對能帶來滿滿的驚喜。這裡是一個以鐵皮貨櫃為主要設計元素的露天美食市集，不僅進駐了眾多平價美味的泰式街邊小吃與海鮮燒烤，更結合了服飾配件、美甲與按摩等多元店鋪。每逢傍晚時分，便會湧入剛下班的在地學生與上班族，在徐徐微風與駐唱歌手的慵懶歌聲中，享受美食與微醺的愜意時光，完美詮釋了泰國獨有的 Chill 生活態度。

捷運轉乘或漫步，在地夜市超愜意

Udomsuk Walk 位於 BTS 綠線（Sukhumvit Line）的 Udom Suk 站周邊。從曼谷市中心的 Asok 或 Siam 搭乘捷運前往，車程約需 20 至 30 分鐘，沿途車廂相對不擁擠。抵達捷運站後，若想漫步感受當地風情，步行約 20 至 30 分鐘即可抵達；若想節省時間，則建議直接搭乘 Bolt 計程車或摩托車前往。建議於傍晚 17:30 過後造訪，此時攤位已陸續開始營業，氣溫也較為涼爽舒適，沿途還能見到當地通勤族常搭乘的敞篷小巴，充滿濃厚的在地生活感。

貨櫃市集氣氛佳，現場駐唱伴小酌

走進 Udomsuk Walk，首先映入眼簾的是規劃完善的露天座位區與環繞四周的貨櫃攤位。市集內採自由入座模式，旅客可先尋找舒適的座位，再前往各攤位選購喜愛的餐點。若想小酌放鬆，現場設有品牌齊全的啤酒攤位，並提供專屬的酒促人員桌邊點單與送酒服務。此外，市集最大的亮點便是不定時演出的現場駐唱，優質的歌手與樂團輪番上陣，將整體的聚餐氛圍營造得極度放鬆且極具質感。

炭烤海鮮選擇多，酸辣青木瓜沙拉

市集內匯聚了 20 至 30 家豐富多元的美食攤位。若喜愛海鮮，這裡提供選擇多樣的炭烤海鮮，包含肉質飽滿的泰國大頭蝦、各式鮮魚與貝類，甚至還能品嚐到視覺震撼的火山排骨，非常適合多人聚餐共享。而最具代表性的泰式小吃「青木瓜沙拉（Som Tam）」更是不可錯過，現點現拌的清脆口感搭配酸辣開胃的調味，在曼谷炎熱的天氣裡品嚐起來格外消暑開胃，辣度亦可依個人喜好進行客製化調整。

平價美味打拋豬，炭火烤肉串必吃

除了海鮮與涼拌菜，市集內的平價小吃更是令人驚豔。強烈推薦加上一顆完美荷包蛋的「打拋豬肉飯」，香氣四溢且價格極度親民，一份僅需 30 泰銖。而經典的泰式夜市美食「炭火烤肉串（Moo Ping）」，外層烤至焦香、內裡軟嫩多汁，搭配糯米飯享用只需 30 至 40 泰銖；此外，還有大串的牛、豬、雞肉串可供選擇，每串 25 泰銖起，搭配鳳梨與青辣椒，刷上偏甜的特製烤肉醬，令人忍不住一串接一串。在這裡，只需花費不到 200 泰銖，便能擺滿一整桌豐盛的在地美味。



Udomsuk Walk