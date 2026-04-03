「卓蘭自然圈農場」一日套票攻略！手作烘焙、生態體驗、療癒午餐，玩出最美打卡角落。

陽光灑落在卓蘭自然圈農場的每一片綠意裡，仙人掌挺拔、落羽松搖曳，整個園區像一幅活生生的自然畫卷。今天，我們準備用一日套票，慢慢探索這片美景天地：親手烘焙木棍麵包、趣味的生態手作，還有豐盛午餐等著品嚐。從揉麵糰的溫度到生態的專注，品嚐餐點的滿足……每個瞬間都像在為生活按下暫停鍵，讓人慢下來，真正融入自然。

把城市的喧囂暫時拋到腦後。無論是喜歡拍照打卡，還是單純想找個療癒角落沉浸自然，這裡都能滿足你。仙人掌、落羽松、陽光、微風，每一個細節都在提醒：慢下來，也是一種享受，就跟隨小涼來一趟自然圈之旅唄。

停好車後走進自然圈農場，今天的天氣真的爆炸好！藍天白雲＋滿滿綠意，光是這個畫面就讓人覺得超放鬆，還沒開始玩，心情就先加分了～

走進園區後，映入眼簾的是一條充滿自然感的小徑，兩旁種滿各式植物，有挺拔的樹木，也有帶點異國風情的植栽點綴其中。石頭堆疊出的景觀搭配些許枯木造景，讓整個空間多了一點原始又帶點設計感的氛圍。陽光從樹梢間灑落下來，灑在碎石步道上，光影交錯之間特別有感覺。一路往前走，不只是視覺上的享受，連空氣都變得清新起來，讓人不自覺放慢腳步，好好感受這片被綠意包圍的空間。

首先，我們先來到玻璃屋準備享用午餐。還沒走進去，就被外面的景色吸引住，四周種滿各式各樣的仙人掌，有高聳直立的、也有圓滾滾可愛的，搭配石頭造景與多肉植物，整個空間帶點沙漠風格，又融合了設計感，看起來特別有異國氛圍。

走進玻璃屋內，冷氣徐徐吹來，瞬間把戶外的熱氣隔絕在外，可以舒服地坐下來慢慢享用午餐。在這樣明亮又帶點綠意的空間裡用餐，不只視覺享受，連心情都跟著放鬆了起來。

這個是我們今日的一日套票，上面會有自然圈農場的地圖，還有套票資訊、優惠等等～～

坐定位後，餐點一上桌真的讓人眼睛一亮！整體擺盤走的是清爽又有質感的風格，一盤裡就能同時吃到多種豐富食材。主食是帶點嚼勁的紫米飯，拌入些許配料與芝麻，越吃越香；配菜部分也很用心，像是花椰菜、玉米筍、紅蘿蔔與小番茄等，色彩繽紛又清爽，吃起來沒有負擔。另外還有烤得剛剛好的櫛瓜與馬鈴薯，口感軟嫩中帶點微微焦香，再加上滷製入味的小菜，整體搭配起來不只是好看，也很有飽足感。

帶有醬香的豬排，外層微微上色，吃起來鹹香夠味又不會太油膩，重點肉質軟嫩好好吃！

這一盤搭配的肉品有點像似漢堡肉圓滾滾的很厚實！

對切後！有肉、芋頭絲，還滿不錯的！！

這一盤則是搭配厚實的大雞腿！

雞腿外皮多了醬香搭上不柴的雞肉甚好！！

當日午餐搭配的飲料是紅茶；對於只喝無糖的小涼來說偏甜，但冰冰的好爽口！在這樣被綠意包圍的玻璃屋裡，一邊吹著冷氣、一邊慢慢享用這份營養又均衡的午餐，真的會讓人忍不住放慢步調，好好享受當下的每一刻。

吃完午餐後，我們接著來到烘焙體驗館，準備動手做木棍麵包囉！一進來就讓人有點期待又興奮，不過完全不用擔心，現場都有專人帶領教學，從頭到尾一步一步慢慢來，就算是第一次做也能輕鬆上手。

而且麵團和配料都已經事先準備好，不需要自己從零開始，對新手來說真的很友善，只要跟著步驟操作，就能享受手作的樂趣。

揉麵、塑形的過程其實很療癒，不知不覺就沉浸在其中，也讓人更期待成品出爐的那一刻。

請記住自己的號碼，到時候來拿木棍麵包才不會拿錯喔！再等待烘烤的期間，我們就往下一個體驗過去囉～～

在等待麵包烘烤的期間，我們沒有閒著，接著往下一個體驗前進，來到生態手作體驗館。

一走進來就能看到不少小動物，能夠近距離觀察甚至互動，對大人小孩來說都很有趣。現場也有生態老師進行解說，分享各種動植物的小知識，讓整個體驗不只是玩樂，還多了一點學習的樂趣。

邊聽解說、邊觀察這些可愛的小生命，整個過程其實滿療癒的，也讓人更貼近自然，感受到農場不只是拍照好看，還多了一份豐富的生態體驗。

這裡還可以看到超多種類的竹節蟲，像是綠色外型超擬真的綠椒竹節蟲、帶點神秘感的幽靈竹節蟲，還有外型像葉子的葉脩竹節蟲，以及帶有小刺、顏色較鮮明的小紅刺竹節蟲，每一種都各有特色。



近距離觀察真的很有趣，有些如果不仔細看，還真的會以為只是樹枝或葉子，擬態能力超強，也讓人更佩服大自然的奧妙。

現場還能看到像睫角守宮、豹紋守宮等可愛的小動物，只要你敢摸，其實都可以近距離接觸，完全沒有問題。一邊聽著老師的解說，一邊實際和這些小動物互動，整個體驗變得更生動也更有趣。不過如果要放在手上或觸摸，記得動作要輕柔一點，溫柔對待牠們，這樣才能安心又開心地享受這段難得的近距離接觸時光。

竟然還有平常比較少見的動物，像是可愛（？）的馬達加斯加蟑螂、球蟒、馬陸，還有各種甲蟲，真的讓人又驚又喜！其中最有趣的就是球蟒，朋友直接把牠當成圍巾掛在脖子上，她還一臉淡定地說觸感很滑順、而且冰冰涼涼的（笑），這時候才真的體會到什麼叫「冷血動物」XD

體驗完生態活動後，我們帶著滿滿的好奇與期待，走向烘焙館去領取剛烤好的木棍麵包

我們走到剛做木棍麵包的地方對面——綠洲餐廚的窗戶前，準備領取剛烤好的木棍麵包。

自己動手做的木棍麵包，看起來就是特別誘人！簡單的用料搭配雜糧，不只吃得安心，也多了一份健康感。

咬下去外皮微酥，裡頭帶點嚼勁與Q度，越嚼越香，那種樸實的風味就像歐式麵包一樣迷人，讓人一口接一口停不下來。

最後我們沿著園區的小徑慢慢走著，微風吹拂，空氣中帶著自然的氣息，讓人不自覺放慢了腳步，也放鬆了心情，真的好舒服。

一旁的懶人露營區靜靜地佇立著，卻又讓人忍不住多看幾眼，那種被山林包圍的氛圍，真的很迷人。

這一趟不只是簡單的一日體驗，更像是替忙碌生活按下暫停鍵的小旅行。

離開前，心裡已經默默決定——下一次，一定要約上姊妹們，再回到這裡住上一晚，用兩天一夜，把這份慢步調的美好，好好收藏。

自然圈農場 LoFi Land｜生態美學｜親子遊程｜景觀咖啡｜戶外婚禮｜團體包場

電話：04-2301 2668

地址：苗栗縣卓蘭鎮西坪36-20號

營業時間：08:00~17:30

臉書粉絲頁：自然圈農場 LoFi Land

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