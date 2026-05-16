中和環球旁新開幕平價鍋物！「火兒鍋」超狂時蔬、炸物、主食、鴨血豆腐、甜點冰棒無限吃到飽。

火鍋控口袋名單再+1!中和環球旁新開幕平價鍋物【火兒鍋】，最低每鍋$288元起就能開鍋，內用享超狂時蔬、炸物、主食、豆花、愛玉、鴨血豆腐、爆米花無限吃到飽，還有各式各樣的冰棒可以帶著走，必點香噴噴的火兒麻辣湯，加入多種藥材香料費時熬煮，愛吃辣的朋友絕對會愛慘!

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平日四點前內用套餐全面打九折。

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

火兒鍋 環境分享

▼【火兒鍋】位於新北市中和區民有里民有街，就在中和環球購物中心旁邊，開車可停放於附近的收費停車場，看到吸睛的紅色招牌就是了!

▼【火兒鍋】用餐環境延續招牌特色，以可愛的LOGO為設計概念，有個人桌和多人座位，無論是自己來或是聚餐都很適合。

▼【火兒鍋】內用自助吧很豐盛齊全，包含數十款時蔬、炸物、主食、鴨血豆腐、爆米花等。

▼還有各種飲品、冰品、甜點無限享用。

▼推薦大家要試試這個超香的鴨血豆腐，滷的非常夠味好吃!

火兒鍋 菜單

火兒鍋 餐點介紹

雙人龍王套餐💰1800元

▼超浮誇的雙人龍王套餐，一次可以吃到10種海鮮食材，還有兩盤牛豬肉盤未免太過癮!

海鮮盤(大草蝦2隻/草蝦2隻/白蝦2隻 /鮮蚵/干貝/透抽/蛤蠣8顆/鯛魚/鱸魚/鮭魚)

▼海鮮盤用料霸氣不手軟，每一樣吃起來新鮮度都很足，還有三款不同魚肉，直接實現海鮮自由~

板腱牛 伊比利豬

▼肉盤使用現點現切的原塊肉， 伊比利豬肉質軟嫩好咬，板腱牛的肉香氣十足，無論是加麻辣湯或雪白湯都很讚~

火兒麻辣湯 火兒雪白湯

▼火兒麻辣湯加入多種藥材香料費時熬煮，辣度香氣渾厚飽滿，愛吃辣的朋友絕對會愛慘!

▼不吃辣的話推薦這鍋火兒雪白湯，以新鮮牛奶搭上炒出甜味的洋蔥調製而成，溫潤不膩奶香順口，涮肉或菜菜都很適合!

火兒鍋 用餐心得

想吃火鍋大餐也不用花大錢，這家【火兒鍋】最低每鍋$368元起就能開鍋，光是吃內用自助吧就飽到不行，最酷的是冰棒居然可以帶著走，湯頭和食材表現都很不錯，有去中和環球千萬別錯過!

火兒鍋 中和店 店家資訊

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地址：新北市中和區民有里民有街11號

營業時間：11:00 – 22:00

營業電話：02-8226-6826

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