彰化北斗秘境庭園餐廳！在地 40 年家園牛排館，必吃厚切菲力與龍蝦。

藏身巷弄內的家園藝術咖啡牛排館在地經營長達 40 年，戶外擁有優美的庭園景觀，室內則透過大面積採光玻璃營造出宛如置身森林般的放鬆氛圍。不僅環境舒適，餐點實力更是不容小覷，提供排餐、火鍋與簡餐等多樣化選擇。

循著導航來到中山路巷弄，走進大門便彷彿踏入另一個脫俗的世界。園區附設寬敞的專屬停車場，佔地廣闊且綠意盎然，即便碰上雨天造訪，白濛濛的雨景反而更添一股秘境氛圍。室內空間分為兩層樓，裝潢簡單俐落且保留大量留白，透過大面落地窗將戶外綠意引入室內，毫無傳統牛排館的拘束感。每逢假日與尖峰時段總是人潮滿滿，建議事先訂位以免久候。

厚切菲力肉汁甜，粉嫩色澤好誘人

招牌排餐首推紐西蘭 PS 等級的厚切中段菲力。打開鐵蓋的瞬間，濃郁香氣伴隨白煙瀰漫，底部鋪墊的洋蔥能有效防止肉塊焦黑。快速切開後呈現誘人的 5 分熟粉嫩色澤，一口咬下，封鎖在牛肉中的甜美肉汁瞬間在口中釋放。單吃原味便能感受純粹的肉香，搭配沾醬更能變換不同風味。餐前附贈的沙拉與酥皮濃湯表現平穩，作為開胃小點恰到好處。

清蒸龍蝦鮮度高，肉質彈牙帶甜味

追求極致海味的食客，加拿大波士頓龍蝦絕對是首選。店家提供清蒸與火烤兩種料理方式，清蒸龍蝦沒有繁瑣的調味，直接展現店家對食材新鮮度的高度自信。龍蝦肉質鮮甜Ｑ彈，輕輕拉扯便能完整取下蝦肉；火烤版本則經過蒸、冰、煎、烤四道工序，肉質更加緊實且帶有淡淡炙烤香氣。沾取微嗆的芥末醬一同享用，更能襯托出蝦肉的自然鮮美。

野牛火鍋肉片厚，麻辣湯底很夠味

偏好鍋物的食客，大推店內的野牛火鍋搭配麻辣湯底。淡雅的麻辣香氣會隨著熬煮越發帶勁，辣度可依個人喜好進行調整。隨餐附上的蔬菜盤食材多達 12 種以上，份量十足誠意滿滿。最特別的是主角牛肉並非一般火鍋薄片，而是與排餐同等級的厚實肉塊，建議下鍋輕涮 10 秒即可，肉質軟嫩不柴，沾取沙茶醬或蒜泥白蔥都相當合拍。

祖傳炸排骨酥脆，搭配小菜好下飯

除了西式排餐，家園祖傳炸排骨主餐同樣是熱銷榜單上的常客。以精緻簡餐的形式呈現，包含酥脆的主菜、三樣配菜與脆口的黃金泡菜。炸排骨外皮金黃香酥，肉質炸至微乾，隨著咀嚼越發香濃，搭配粒粒分明的白米飯相當對味。小菜調味溫和清淡，沒有過度厚重的鹹香辣，非常適合喜愛清淡飲食的長輩享用。

烏梅酸甜好解膩，冰涼甜點透心涼

飲品部分推薦美式咖啡與烏梅汁。嚴選的咖啡豆喝起來不苦不澀，蘊含飽滿咖啡香氣；烏梅汁的酸甜比例拿捏得宜，搭配麻辣火鍋享用，清爽又解膩。玫瑰花茶則帶有淡淡花香與微酸滋味，淡雅順口。飯後務必品嚐店家準備的特色甜點，刻意經過冷凍處理，吃起來宛如冰淇淋般的冰涼綿密，用最純粹的甜蜜滋味滿足飽餐過後的味蕾。

家園藝術咖啡牛排館

電話：04-888-0252

時間：週一、三、四、五、六、日：11:30–20:30；週二：11:30–13:30、17:00–20:30

地址：521彰化縣北斗鎮中山路一段299巷58號

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