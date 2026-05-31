善導寺站新地標芮馥軒！質感粵菜與手工港點，必嚐一鵝四吃片皮鵝。

華山周邊高端粵菜新星。芮馥軒揉合古典與現代美學，端出經典烤鵝與手工港點，打造充滿儀式感的頂級饗宴。

位於台北華山文創園區周邊、鄰近捷運善導寺站 6 號出口的芮馥軒，於 2026 年春季正式開幕。餐廳將東方文化語彙與當代極簡美學完美交融， 1 樓以南宋四藝為靈感營造雅致氛圍， 2 樓則設有多間極具隱私性的專屬包廂。主廚團隊擁有深厚實戰經驗，以經典粵菜、潮州菜與江浙料理為核心，強調慢工出細活的職人手作精神，成為高端餐飲界極具話題性的全新地標。

精緻小菜好開胃，下酒良伴丁香魚

大菜上桌前可先品嚐開胃小菜。紅酒漬番茄酸甜解膩，冰梅釀苦瓜完美轉化了生苦味，黃金脆泡菜則帶有微辣與蒜香。川味滷鵝翅膠質豐厚，皮 Q 肉彈且充滿麻辣辛香。下酒菜部分，脆皮嫩豆腐外殼如薄冰般酥脆，內裡卻如布丁般滑嫩；秘製丁香魚搭配生蒜、生蔥段與花生粒簡單拌炒，層次豐富極具風味。

片皮烤鵝香氣足，麥香餅皮捲入鮮

嚴選在地飼養白羅曼鵝，以獨門乳豬醬與中藥材塗抹內層並全程爐烤，精準保留粉嫩色澤與滑嫩肉質。第 1 吃為經典片皮鵝卷，將酥脆胸皮抹上特製醬汁，搭配黃瓜條與蘋果絲等配料，捲入溫熱的全麥餅皮中，一口咬下能感受麥香與豐潤油脂完美結合。第 2 吃則是明爐斬鵝件，選用厚實鵝腿佐以濃郁滷汁，肉質緊實且鮮嫩多汁，展現傳統粵菜的深邃醬香。

乾鍋孜然爆鵝件，芋頭米粉味甘甜

烤鵝第 3 吃為乾鍋孜然爆鵝件，將帶肉鵝骨過油煸炒，融入川湘乾鍋的熱烈與大漠孜然香氣。骨邊肉軟嫩且吸飽花椒麻香，焦脆外表極具咀嚼感，是極佳的下酒菜色。第 4 吃則巧妙結合台灣在地辦桌文化，端出澎湃的芋頭米粉鵝骨湯。大甲檳榔心芋頭吸滿鹹鮮鵝湯，質地鬆軟綿密，搭配吸飽精華的細米粉與紅蔥頭酥，散發深厚鮮味與療癒香氣。

蟹粉豆腐香氣濃，古早芥藍豬油香

寧波銀絲香辣蝦選用肥美鮮蝦，透過沙茶與番茄調出酸甜醬汁，底部的粉絲完美吸附湯汁琥珀色澤。大閘蟹粉豆腐煲則手工細拆大閘蟹的蟹膏與鮮美蟹肉，與滑嫩豆腐一同煨煮，每口皆是濃郁膠質。經典熱炒古早味芥藍菜以豬油完美包覆蔬菜的苦澀味，鎖住清脆與甜味，酥脆的豬油渣更是整道菜的靈魂所在。

擬真荔枝妃子笑，蓮藕酥香好解膩

點心部分極具巧思，紅塵妃子笑以嫣紅脆米塑造出荔枝的擬真外觀，咬下後是鹹水餃酥脆外皮與龍蝦高湯內餡。春風如意腸粉以紅麴染成浪漫粉色，淋上淡雅醬油更能襯托海鮮原味。鮮蝦腐皮捲外殼薄脆帶有純粹豆香，與極致彈牙的鮮蝦內餡達到完美平衡。芋香蓮藕酥以千層酥皮製成蓮藕外型，內餡綿密芋香令人驚豔。最後品嚐一碗楊枝甘露，以完美的酸甜比例畫下句點。

寧波銀絲香辣蝦，楊枝甘露超解膩

寧波銀絲香辣蝦選用肥美鮮蝦，透過沙茶與番茄調出酸甜醬汁，並佐以些微孜然香提升風味，底部的粉絲完美吸附湯汁琥珀色澤。大閘蟹粉豆腐煲則手工細拆大閘蟹的蟹膏與鮮美蟹肉，與滑嫩豆腐一同煨煮，每口皆是濃郁膠質。餐後品嚐一碗經典的楊枝甘露，融合芒果香甜、濃郁椰奶與酸爽柚子肉，搭配滑溜的西米露，以完美的酸甜比例畫下完美句點。

芮馥軒

地址：臺北市中正區梅花里北平東路36號1樓、2樓

電話：02-2322-3202

營業時間：11:30~14:00、17:30~21:00

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