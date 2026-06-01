台中銀戀手作戒指DIY！帶媽媽打造專屬紀念銀飾，金工體驗推薦。

快速時代更珍惜手作溫度。台中銀戀提供專業金工體驗，帶媽媽親手打造專屬紀念銀戒，留下最珍貴的實體回憶。

創立於 2013 年、發跡於台南安平的銀戀，不僅是單純的銀飾品牌，更強調將情感故事刻進作品中。位於台中的店面分為 2 層樓， 1 樓販售精美飾品並提供穿洞服務， 2 樓則是充滿文青質感的專屬手作空間。木質調搭配溫暖燈光令人放鬆，無論是情侶對戒、閨蜜紀念或是帶長輩同樂，都能在此透過親手製作，將滿滿心意化為有溫度的實體回憶。目前店內還可使用文化幣，是非常適合安排約會或親子同樂的室內行程。

專業金工超親切，挑選款式量戒圍

課程開始前會先挑選喜歡的戒指款式，金工師會詳細解說各款特色與製作難易度。本次挑選了無限交集戒指與流光斜影鍛敲銀戒。接著金工師會協助測量精準戒圍並準備專屬銀條，同時仔細介紹桌上各項工具的用途與安全注意事項。過程中指導人員皆非常細心且充滿耐心，讓完全沒有接觸過金工的新手也能放下緊張心情，安心享受創作。

退火加熱勤塑形，敲打紋理好舒壓

進入實際操作環節後，首先透過高溫退火讓銀材變軟，再慢慢彎折塑形成理想中的輪廓。接著便來到最療癒的敲打步驟，使用專屬工具細心敲出專屬的表面紋理，或是將英文名字與紀念生日敲印於戒指內外側，每個敲痕都蘊含著滿滿的心意。以麻花造型為例，可自行決定交織的空隙大小，在專業指導下輕鬆體驗從無到有的成就感。

鋸切焊接細打磨，專屬銀戒亮澤佳

戒指雛形確認後，會進行鋸切與焊接步驟，塗上助銲劑並以小銀片將接縫處完美接合。最後階段的細緻打磨與拋光會交由店家代為操作，若想讓飾品呈現更完美的色澤，還能額外加購鍍白 K 金服務。待通知取回成品時，會完整附上手作銀戒一只、專屬保證書、精緻禮盒與品牌手提袋。整體包裝儀式感直接拉滿，無論是自己收藏或作為禮物贈送都極具紀念價值。

AdoSi銀戀-台中一中金工工作室｜手作銀飾 金工教學

地址：台灣台中市北區一中街179巷2號2樓

電話：04-22250941

營業時間：星期二～星期四：13:00 – 22:00；星期五～星期日：12:00 – 22:00

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