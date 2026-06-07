預約困難的人氣名店！金曲歌后開的東區神祕餐酒館「緩緩FABULA」，人生最強法式吐司就在這裡。

近期在台北討論最高的餐酒館就是這家!金曲歌后孫盛希開的【緩緩FABULA】，是很有吮準的無國界料理餐酒館，被譽為預約困難的人氣名店，超適合商務聚餐或是貴婦的午後微醺時光，從鹹食到甜點道道無雷，同時遇到人我心目中的人生法式吐司，現在平日12:00-16:30中午還有happy hour ，只要599元就能享有調酒無限暢飲!

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food

緩緩FABULA 環境分享

▼【緩緩FABULA】臺北市大安區仁愛路四段，從捷運忠孝復興站步行即可抵達，灰色系外觀低調沉穩，一不小心就會錯過!

▼【緩緩FABULA】走進來則是別有洞天，就像是來到秘密基地一般，質感的設計搭配整面酒牆，氛圍感可說是一級棒。就連平日中午來訪人潮也是滿滿，入座沒多久就陸續滿座!

▼【緩緩FABULA】點餐後招待一份下酒神器綜合堅果，加了迷迭香、百里香和大蒜調配，一口就能吃到堅果和果乾的豐富口感，甜鹹微辣，讓人一吃就停不下來~

緩緩FABULA 菜單

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緩緩FABULA 餐點介紹

烤戰斧豬排💰1380元

▼招牌必點烤戰斧豬排，肉質軟嫩到不行，使用赤味噌醃製再淋上味噌黑蒜醬，醬汁相當討喜不膩口，建議可以搭配超酷的焦糖蘋果糖葫蘆，酸甜中有著獨特肉桂香，跟著肉肉一起享用充滿層次感!

松露干貝蟹黃海鮮燉飯💰880元

▼這道松露干貝蟹黃海鮮燉飯，將松露與蟹黃巧妙鮮美融合，米飯吸飽了滿滿海鮮高湯的精華，粒粒分明中能吃到微微米芯口感，搭配軟嫩多汁的兩顆大干貝，每一口都是滿滿的海洋滋味!

胭脂蝦💰480元

▼顏值超高的胭脂蝦， 有點類似生醃的料理手法，入口滑嫩不腥，滿嘴都是濃郁鮮蝦的甜~

松葉蟹春捲💰480元

▼以寶藏箱承載的松葉蟹春捲，外皮酥香好咬，咬下能吃到滿滿蟹肉跟蟹黃，帶點馬來西亞叻沙的香氣，嫌箱涮嘴讓人停不下來!

炙炒蔬菜💰480元

▼超特別的這道炭炒蔬菜，將過貓、川七、山蘇以炭火翻炒，佐上酸爽巴薩米克醋和布拉塔起司，讓人彷彿一秒回到義大利!

炙中卷💰450元

▼看似平凡的炙中卷，吃下讓人瞬間充滿驚喜，炭香中伴隨著彈嫩的中卷口感，以及剝皮辣椒美乃滋畫龍點睛，非常讓人印象深刻!

火焰法式吐司💰380元

▼近期最愛的火焰法式吐司 ， 兩面煎至微焦，香氣非常迷人， 外層保有濕潤的口感，咬下則是鬆軟充滿奶香，堪稱人生吐司也不為過!

夕夏花💰450元 Never Care💰400元 (12:00-16:30有中午happy hour💰 599/人)

▼12:00-16:30有中午happy hou，只要599元就能無限暢飲，夕夏花和Never Care都很有水準，喜歡調酒的酒咖絕對會愛慘!

緩緩FABULA 用餐心得

沒想到在餐酒館遇到人生法式吐司，【緩緩FABULA】無論甜鹹都讓人好驚豔，而且氛圍好到讓人不想離開，無論是約會或是慶生都超級合適!

緩緩FABULA 店家資訊

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地址：臺北市大安區仁愛路四段71巷8號

營業時間：11:00 – 22:00

營業電話：02-27110906

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.foo

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