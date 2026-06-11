燒餅夾爆醬香鴨！新竹南寮「鴨飽堡」，波光市集必吃鴨肉漢堡。

新竹南寮波光市集內的鴨飽堡，主打現炒醬香鴨肉，搭配曾家燒餅、生菜與小黃瓜，份量飽滿超過癮。

週末到新竹南寮漁港放風箏、看海、逛波光市集，別忘了走到市集深處，把 F73 攤位的「鴨飽堡」放進口袋名單。這裡主打每天現炒醬香鴨肉，再搭配新竹人熟悉的曾家燒餅，夾進生菜、小黃瓜與洋蔥，做成很有記憶點的鴨肉漢堡。才剛拿起來，滿滿鴨肉就可能從側邊掉出來，份量感相當豪邁，很適合邊逛市集邊買來解饞。

燒包鴨是招牌，酥脆燒餅超涮嘴

燒包鴨是店內招牌，一份 100 元，使用曾家燒餅作為餅皮，外層酥脆、香氣明顯，裡面則夾入生菜、小黃瓜、洋蔥與現炒鴨肉。鴨肉可以選辣味，吃得到鴨肉與鴨皮交錯的口感，油脂香氣會慢慢散開，搭配蔬菜的清爽感，讓整體吃起來不會太膩。最有趣的是，明明像是在吃燒餅，卻因為餡料太飽滿，邊吃邊掉鴨肉，相當豪邁。

酸菜鴨更清爽，酸香脆口很解膩

酸菜鴨一份 110 元，不只是單純多加酸菜，而是讓整體風味變成另一種路線。酸菜的酸香會把鴨肉醬香襯得更明顯，一咬下去多了脆脆口感，也讓原本濃郁的炒鴨肉變得更清爽。若擔心燒餅加鴨肉會太厚重，或喜歡帶點酸香的層次感，這款會比原味更耐吃，也很適合在海邊天氣偏熱時點來吃。

鴨香堡走鬆軟派，潛艇堡更順口

如果比起酥脆燒餅，更喜歡柔軟麵包口感，可以直接選鴨香堡，一份 110 元。它使用潛艇堡作為外層，和燒餅是完全不同路線，麵包體鬆軟，能把現炒鴨肉的醬香襯得更明顯，整體也更好入口。這款少了燒餅的酥脆感，但多了柔軟順口的飽足感，適合想要吃得像漢堡、口感不要太硬的人。

南寮週末順手買，吹海風吃最舒服

整體來說，鴨飽堡很適合安排在南寮漁港與波光市集行程裡。第一次吃可以先從招牌燒包鴨下手，想要清爽一點就選酸菜鴨，喜歡柔軟麵包口感則可以點鴨香堡。週末來南寮放風箏、看海、逛市集，逛累了找個位置坐下來，邊吹海風邊啃一份滿滿鴨肉的鴨飽堡，剛好就是很舒服的新竹海線小旅行。

鴨飽堡

地址：新竹市南寮波光市集 F73 鴨飽堡

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