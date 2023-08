到沖繩就是要大口要吃肉喔!琳琅滿目的牛排館,就算到深夜也還有營業,深夜想吃牛排也沒問題呢;但為什麼沖繩人這麼愛吃牛排呢?在地好吃的口袋名單又有哪些呢?趕快收藏起來,出發前先訂位更方便喔。

沖繩和美式牛排的關係

沖繩在二次世界大戰中,曾短暫接受美國統治,是駐日美軍很重要的基地。時至今日仍留下許多美國文化的影子,例如:美軍基地景點、北谷美國村等,因此,許多人對沖繩美食的第一印象,都是美式漢堡及鮮嫩多汁的牛排,不僅能滿足留在沖繩的美國大兵的思鄉味,也成為現在沖繩不可或缺的經典美味。









美式牛排餐廳推薦

那霸餐廳推薦1 :JUMBO STEAK HAN'S 久茂地本店

JUMBO STEAK HAN'S 是沖繩人氣連鎖牛排店之一,悠閒的美式鄉村風格,適合和朋友、家人一同聚餐的好選擇;除了招牌的美式火烤牛排外,無限自助吧的當地蔬菜沙拉與咖哩醬汁也是本店的秘密推薦喔!





#JUMBO STEAK HAN'S

地址:沖縄県那覇市久茂地 3 - 27 - 10

營業時間:周一~周日11:00~22:00

消費金額:JPY 2,000~JPY 3,000

交通:沖繩都市單軌電車線「美榮橋站」步行約 6 分鐘;沖繩都市單軌電車線「縣廳前站」步行約 7 分鐘

那霸餐廳推薦2:Yappari Steak 國際通店

Youtuber「Joeman」也在頻道中也推薦了這間牛排館喔!「Yappari Steak」在沖繩共有 24 間分店,是當地非常有人氣的連鎖店;賣點是只要1000日圓就能吃到厚切牛排,還附湯、飯、沙拉,CP值超高!此外,店家特選富士山熔岩石來烤牛排,遠紅外線效果讓牛肉烤得恰到好處、鮮嫩多汁。







#Yappari Steak 國際通店

地址:沖縄県那覇市牧志 3ー12ー4 高泉ビル 2F

營業時間:周一~周日11:00~凌晨01:30

消費金額:JPY 1,000~ JPY 1,999

交通:從單軌牧志站步行 2 分鐘

那霸餐廳推薦3:石垣牛專門店 牛排餐廳 88 松尾店

那霸國際通不愧是美食激戰區,實在有太多好吃店家啊!歷史悠久的老字號牛排餐廳 88,提供美味和牛料理的石垣牛專門店 ,值得用舌尖感受入口即化的和牛美味,懂吃的你一定不能錯過。





#石垣牛專門店 牛排餐廳 88 松尾店

地址:沖縄県那覇市松尾 2-5-1 松尾 124 区ビル 2F

營業時間:周一、週三、周五~周日17:00~23:00;

公休日:周二、國定假日

消費金額:JPY 5,000~ JPY 5,999

交通:從單軌縣政府站步行 8 分鐘;從單軌美栄橋站步行 10 分鐘;從單軌牧志站步行 10 分鐘

北谷餐廳推薦4:Double Decker

不是只有厚重的牛排才是排餐,帶點和風氣息的漢堡排,也深受沖繩大眾喜愛;Double Decker 位於異國氣息濃厚的美國村,內部利用英國雙層巴士佈置增添趣味,還有許多歐風小古董點綴。此外,這裡的「多蜜醬石垣牛漢堡排」曾榮獲北谷美食大賞 兩次優勝的單品,想吃道地口味來Double Decker就對了。





#Double Decker

地址: 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8 シーサイドスクエア 1F

營業時間:周二~周日17:00~24:00

公休日:周一

消費金額:JPY 1,500~ JPY 2,000

同場加映!北谷豪華美式漢堡

北谷餐廳推薦:Cherish The Sea

位於「 雷克沖繩北谷溫泉度假村 」3 樓的「 Cherish The Sea 」是一間休閒咖啡廳兼酒吧,從露天座位區能眺望整個美國村;店裡厚實漢堡肉擁有多汁口感,大口咬下超過癮,想體驗道地美式氣氛就是少不了漢堡啊!







#Cherish The Sea

地址:沖縄県中頭郡北谷町字美浜 34 番 1 レクー沖縄北谷スパアンドリゾートプレミア 3 F

營業時間:周一~週三11:00~15:00、18:00~21:30; 周五~週六、國定假日 11:00~23:00

公休日:周四、周日

消費金額: JPY 2,000~ JPY 3,000

