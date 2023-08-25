沖繩縣民激推！人氣美式牛排5選，牛排、漢堡、披薩，滿滿的美式風味任你挑。
到沖繩就是要大口要吃肉喔！琳琅滿目的牛排館，就算到深夜也還有營業，深夜想吃牛排也沒問題呢；但為什麼沖繩人這麼愛吃牛排呢？在地好吃的口袋名單又有哪些呢？趕快收藏起來，出發前先訂位更方便喔。
沖繩和美式牛排的關係
沖繩在二次世界大戰中，曾短暫接受美國統治，是駐日美軍很重要的基地。時至今日仍留下許多美國文化的影子，例如：美軍基地景點、北谷美國村等，因此，許多人對沖繩美食的第一印象，都是美式漢堡及鮮嫩多汁的牛排，不僅能滿足留在沖繩的美國大兵的思鄉味，也成為現在沖繩不可或缺的經典美味。
美式牛排餐廳推薦
那霸餐廳推薦1 ：JUMBO STEAK HAN'S 久茂地本店
JUMBO STEAK HAN'S 是沖繩人氣連鎖牛排店之一，悠閒的美式鄉村風格，適合和朋友、家人一同聚餐的好選擇；除了招牌的美式火烤牛排外，無限自助吧的當地蔬菜沙拉與咖哩醬汁也是本店的秘密推薦喔！
＃JUMBO STEAK HAN'S
地址：沖縄県那覇市久茂地 3 - 27 - 10
營業時間：周一～周日11：00～22：00
消費金額：JPY 2,000～JPY 3,000
交通：沖繩都市單軌電車線「美榮橋站」步行約 6 分鐘；沖繩都市單軌電車線「縣廳前站」步行約 7 分鐘
JUMBO STEAK HAN'S 先訂位
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那霸餐廳推薦2：Yappari Steak 國際通店
Youtuber「Joeman」也在頻道中也推薦了這間牛排館喔！「Yappari Steak」在沖繩共有 24 間分店，是當地非常有人氣的連鎖店；賣點是只要1000日圓就能吃到厚切牛排，還附湯、飯、沙拉，CP值超高！此外，店家特選富士山熔岩石來烤牛排，遠紅外線效果讓牛肉烤得恰到好處、鮮嫩多汁。
＃Yappari Steak 國際通店
地址：沖縄県那覇市牧志 3ｰ12ｰ4 高泉ビル 2F
營業時間：周一～周日11：00～凌晨01：30
消費金額：JPY 1,000～ JPY 1,999
交通：從單軌牧志站步行 2 分鐘
Yappari Steak 國際通店 先訂位
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那霸餐廳推薦3：石垣牛專門店 牛排餐廳 88 松尾店
那霸國際通不愧是美食激戰區，實在有太多好吃店家啊！歷史悠久的老字號牛排餐廳 88，提供美味和牛料理的石垣牛專門店 ，值得用舌尖感受入口即化的和牛美味，懂吃的你一定不能錯過。
＃石垣牛專門店 牛排餐廳 88 松尾店
地址：沖縄県那覇市松尾 2-5-1 松尾 124 区ビル 2F
營業時間：周一、週三、周五～周日17：00～23：00；
公休日：周二、國定假日
消費金額：JPY 5,000～ JPY 5,999
交通：從單軌縣政府站步行 8 分鐘；從單軌美栄橋站步行 10 分鐘；從單軌牧志站步行 10 分鐘
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北谷餐廳推薦4：Double Decker
不是只有厚重的牛排才是排餐，帶點和風氣息的漢堡排，也深受沖繩大眾喜愛；Double Decker 位於異國氣息濃厚的美國村，內部利用英國雙層巴士佈置增添趣味，還有許多歐風小古董點綴。此外，這裡的「多蜜醬石垣牛漢堡排」曾榮獲北谷美食大賞 兩次優勝的單品，想吃道地口味來Double Decker就對了。
＃Double Decker
地址： 沖縄県中頭郡北谷町美浜9-8 シーサイドスクエア 1F
營業時間：周二～周日17：00～24：00
公休日：周一
消費金額：JPY 1,500～ JPY 2,000
Double Decker 先訂位
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同場加映！北谷豪華美式漢堡
北谷餐廳推薦：Cherish The Sea
位於「 雷克沖繩北谷溫泉度假村 」3 樓的「 Cherish The Sea 」是一間休閒咖啡廳兼酒吧，從露天座位區能眺望整個美國村；店裡厚實漢堡肉擁有多汁口感，大口咬下超過癮，想體驗道地美式氣氛就是少不了漢堡啊！
＃Cherish The Sea
地址：沖縄県中頭郡北谷町字美浜 34 番 1 レクー沖縄北谷スパアンドリゾートプレミア 3 F
營業時間：周一～週三11：00～15：00、18：00～21：30； 周五～週六、國定假日 11：00～23：00
公休日：周四、周日
消費金額： JPY 2,000～ JPY 3,000
Cherish The Sea 先訂位
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