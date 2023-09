粉色系皮卡丘太欠買！日本13款「粉嫩寶可夢周邊」少女心開賣，萌度爆表「皮卡丘頭型錢包、伊布手帕」抓寶大師通通要帶回家。

寶可夢粉絲荷包真的守不住!今年《精靈寶可夢》動作頻頻,不斷在台日推出各種周邊與活動,還即將來台開設寶可夢中心,讓抓寶大師的荷包幾乎沒空檔關起來。現在日本雜貨品牌「LOVERARY BY FEILER」又宣布將在10月20日開賣13款粉色少女系的皮卡丘與伊布週邊,從肩背包、零錢包、手帕到化妝包等應有盡有,讓寶可夢粉絲都忍不住原地尖叫、準備手刀包套收藏了。



有「毛巾界愛馬仕」之稱的德國頂級毛巾品牌「FEILER」,以天鵝絨般柔軟的雪尼爾技術織品在全球享譽大名,來到日本後在2015年成立了禮品概念店「LOVERARY BY FEILER」,名稱由來是結合了「LOVE」與「LIBRARY」兩個英文單字,以流行可愛的色彩及圖案為品牌風格,並經常與人氣IP推出聯名生活雜貨,深受許多日本年輕女孩喜愛。近期LOVERARY BY FEILER宣布首次與超人氣的寶可夢攜手合作,將在10月20日推出13款可愛的皮卡丘、伊布粉色系周邊,每款商品還充滿了愛心、化妝品等讓人少女心爆發的元素,可以預期開賣時又將掀起一波爆買潮。





13款商品當中,一共有貝殼型、長方型、心型等6款收納包、3款手帕、一款肩背包、2款收納袋以及一款相當可愛的皮卡丘頭型零錢包,而其中有12款都是以皮卡丘為主角,只有一款手帕為伊布款式。其中強烈推薦寶可夢粉絲要入手的就是手帕,因為其中有2款手帕的圖案,就是皮卡丘、伊布兩隻萌度爆表的角色坐著回頭微笑望著你的樣子,每拿出來看一次,立刻就能被療癒。





其他像是肩背包、收納包、束口袋等都是實用型的隨身物品,讓經常帶一堆化妝品、充電道具出門的女孩們能夠好好將物品分門別類擺放。最後還有一款直接以皮卡丘臉部設計的零錢包也是本次一定要入手的主打商品,無辜又賣萌的臉龐,讓人馬上就想帶回家收藏!這些周邊都將於10月20日在全日本共14間LOVERARY BY FEILER門市開賣,如果到時候你剛好要到日本旅行,說不定就有機會親自在現場挑選,把這些高質感的寶可夢周邊通通買回台灣炫耀一番。









LOVERARY BY FEILER 寶可夢聯名周邊

開賣日期:2023年10月20日

販售店鋪:FEILER銀座本店、FEILER天神地下街店、髙島屋大阪店FEILER SHOP等日本全國14間LOVERARY BY FEILER店舗以及FEILER官方網站