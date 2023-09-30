甜甜圈化身淘氣鬼怪，Mister Donut推出「MISDO HALLOWEEN～熱鬧歡樂的鬼怪來拜訪！～」，搶先迎來萬聖節。

在台灣也能嚐到的Mister Donut已經提前預備好要來過萬聖節了！在日本的Mister Donut在9月推出「MISDO HALLOWEEN ～熱鬧歡樂的鬼怪來拜訪！～」，將廣受好評的甜甜圈們換上新裝，變身成為淘氣鬼怪，增添樂趣。

Mister Donut提前過萬聖節！淘氣鬼怪甜甜圈登場

本次的萬聖節企劃「MISDO HALLOWEEN ～熱鬧歡樂的鬼怪來拜訪！～」以「鬼怪們騎著飛天掃帚飛出巫師之家，來到熱鬧的城鎮拜訪大家」為主題，將Mister Donut的人氣商品變成住在魔法之屋的可愛鬼怪們，為Mister Donut的萬聖節增添了樂趣。



▲圖片來源／ダスキン



本次共有5款甜甜圈鬼怪登場，並提供了11種的逗趣表情；此外，還精心設定了角色介紹，大大提升生動俏皮感。現在搶先來看看這些可愛淘氣甜甜圈鬼怪吧！

白色時尚貓（ホワイトファッションキャット）

使用經典的歐菲香為基底，外層塗上白巧克力，再加上可愛的巧克力耳朵和眼睛裝飾而成的白貓甜甜圈。而白色時尚貓為鬼怪們的堅強領袖，總是喜歡照顧調皮的鬼怪朋友們，是甜甜圈鬼怪的大家長。



▲圖片來源／ダスキン





黑色法式貓（ブラックフレンチキャット）

將法式法蘭奇夾上卡士達醬，再點綴上可愛的巧克力耳朵及眼睛，最後灑上芝麻糖粉而成的黑貓甜甜圈。黑色法式貓是鬼怪們的偶像，總是悠閒寧靜，有自己的步調。



▲圖片來源／ダスキン





巧克力惡魔甜甜圈（ポン・デ・チョコデビル）

巧克力覆蓋Mister Donut的招牌波提甜甜圈，再以巧克力脆片、巧克力眼睛妝點。巧克力惡魔甜甜圈喜愛惡作劇，總是來城市裡捉弄別人。



▲圖片來源／ダスキン





草莓科學怪人（ストロベリーフランケン）

將甜甜圈裹上草莓巧克力，再加上可愛的巧克力眼睛及特大的下巴，這就是科學怪人甜甜圈的特色。草莓科學怪人非常喜歡熱鬧，經常大張嘴巴，向大家散播笑容和活力！



▲圖片來源／ダスキン





巧克力狼人（チョコザクウルフ ）

將巧克力甜甜圈再結合草莓巧克力，上方再灑滿巧克力脆片，最後擺上巧克力眼睛，並以糖霜妝點成小鬍子，巧克力狼人甜甜圈誕生。儘管巧克力狼人外表看起來很強壯，但實際上是個膽小鬼。



▲圖片來源／ダスキン