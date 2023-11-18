日本享譽國際的甜點大師辻口博啓所經營的「LE CHOCOLAT DE H」，本次以琉球為主題，將琉球王國的飲食文化、精髓完全融入巧克力中，打造出名為「琉球」的系列巧克力，並於國際頗負盛名的巴黎巧克力節「Salon du Chocolat」再度奪下大獎！現在就搶來看看到底有多厲害吧！

LE CHOCOLAT DE H冠軍巧克力「琉球」大展琉球王國魅力

開幕至今已有20年歷史的LE CHOCOLAT DE H，為日本著名的巧克力甜點名廚「辻口博啓」所經營的品牌。無論是口感、香氣或是質地，店內推出的每一款巧克力都能感受到辻口博啓的精心計算、濃烈熱情，以及對食材的堅持。



▲圖片來源／アーシュ・ツジグチ



這次鎖定琉球王國，也就是現今沖繩的古地名，將15世紀至19世紀的琉球時代的飲食文化結合巧克力，打造LE CHOCOLAT DE H獨特的琉球滋味，一共有4款。此外，還特別添加了由米麴發酵而成的甜味料於巧克力內，增添和式甜味，呈現滑順的口感。



▲圖片來源／アーシュ・ツジグチ





No.1 黑糖

使用琉球王國時代起，深深與沖繩文化及生活息息相關且富含豐富礦物質的沖繩黑糖為食材製成的巧克力。精選了波照間島的黑糖，具有清新的風味，並使用了來自千里達及托巴哥的55%可可和加納的70%可可兩種巧克力豆，再混入牙買加蘭姆酒的巧克力餡料。最後將黑糖與巧克力結合，實現風味豐富的雙層巧克力。



▲圖片來源／アーシュ・ツジグチ





No.2沖繩豆腐乳（豆腐乳＆西洋梨）

「沖繩豆腐乳」為沖繩特有的美食，長期浸泡在含泡盛的塩麴中進行發酵熟成，這次也作為巧克力的元素之一，也加入香氣濃郁的西洋梨。沖繩豆腐乳有濃郁而獨特的奶酪口感，再融合來自厄瓜多的39%牛奶巧克力，而香氣高貴並帶有清新甜味的西洋梨則融合了來自馬達加斯加的51%牛奶巧克力，雙層滋味一次嚐到。



▲圖片來源／アーシュ・ツジグチ





No.3 琉球紅茶

帶有香氣底蘊濃厚的琉球紅茶搭配馬達加斯加51%牛奶巧克力的製成獨家巧克力餡，再結合以楓糖及沖繩著名的北谷鹽為點綴，最後加入了夏威夷果仁和厄瓜多50%牛奶巧克力的榛果巧克力，多層次的滋味不容錯過。



▲圖片來源／アーシュ・ツジグチ





No.4 島胡椒木槿（ Piparchi 及木槿）

以沖繩象徵花卉「木槿」及具有肉桂香味的島胡椒為元素，結合厄瓜多60%的黑巧克力、木槿果醬、香氣獨特的島胡椒及，厄瓜多39%的牛奶巧克力及70%黑巧克力，層層疊加，打造出層次風味的獨家巧克力。

▲圖片來源／アーシュ・ツジグチ

商品名稱：琉球售價：4粒/2,500日幣（含稅）