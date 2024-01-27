2024年到日本自由行請注意！日本交通方便、治安良好，不少人到當地旅遊都喜歡採取自由行的方式走透各地，但隨著近年疫情攪局、通貨膨脹與各種制度上路，久久沒到日本旅行的你，可能會突然覺得有點手足無措，包括Visit Japan Web改版、購物滿額多少才可退稅、感冒藥限購令、JR PASS漲幅等民生大小事，10大問題在這篇通通有解，讓你到日本自由行不再這麼迷惘。



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▲圖片來源／編輯 林奕如、JR東日本、photoAC、札幌藥妝



日本自由行注意1：實體Suica西瓜卡6大販售地點

對於喜愛到日本自助旅遊的人來說，人手絕對必備一張暱稱西瓜卡的「Suica」，但因晶片短缺的緣故，自2023年6月起暫停販售實體卡，直到同年12月「JR東日本旅客鐵道」的繁體中文網站，才悄悄對外公告恢復販售，有需要的民眾，可前往「東京站、品川站、澀谷站、新宿站、池袋站、上野站」這6個車站的JR東日本旅行服務中心購買，雖說一人限購一張，但仍讓不少哈日族又驚又喜。





此外，即日起欲購買短期旅遊專用的紅色版「Welcome Suica」，只能前往「東京單軌電車羽田機場線」的「羽田機場第3航站」才能購得，原則上與一般Suica一樣，也是一人最多只能購入一張，但因2種實體卡的數量都有限，所以網友們也要有心理準備，或許到現場已經沒有實體卡片可購買的情形發生。

▲圖片來源／JR東日本



日本自由行注意2：「Visit Japan Web」QR Code二合一簡化

過去這一年多來，入境日本時不少人會先透過「Visit Japan Web 」網站先填寫好入境資料，申請好「入境審查」與「海關申報」2項QR Code；為了提升便利性，日本數位廳正式宣布，自2024年1月25日起2個QR Code將合而為一，只需使用同一個QR Code就能辦理好2種手續，不只讓遊客們省下一道手續，帶家人出遊時也不用再被一堆QR Code截圖給搞混了。



詳細內容：赴日自由行須注意！1/25起入境日本「Visit Japan Web」申請方式有改變，QR Code簡化為二合一，家族旅遊更能避免手忙腳亂。

▲圖片來源／Visit Japan Web



日本自由行注意3：以原價9折入手商品！消費5,000日圓以上可退稅

一般人到日本旅行時，都曾經有過大量購買伴手禮、美妝品、藥品、服飾的經驗，由於目前日本消費稅調漲為10％，所以在退稅後可以用原價的9折購買到商品，對觀光客來說確實是小確幸。依照目前日本政府規定，只要是在一間商店內購買「一般物品」（如飾品、衣物、電器等）或「消耗品」（一次性使用商品，例如食物、藥物、美妝用品等），只要消費總額在不含稅的狀況下達到5,000日圓以上、50萬日元以下即可免稅，要注意的是，消耗品必須在入境30天內攜帶出境，如果購買的物品當中同時有「一般物品」和「消耗品」，那麼皆會統一視為「消耗品」。

▲圖片來源／無印良品



日本自由行注意4：退稅物品禁止拆封

曾經在日本退稅的人應該都知道，只要是購買伴手禮、藥品、食物、美妝品等一次性消耗品，店家都會以透明袋子密封，但千萬要注意不要因為當下嘴饞想吃或是使用，就把密封袋拆開，若被機場海關查到的話將會立即被取消免稅資格，就白白浪費以9折價格入手的優惠了。

▲圖片來源／ロート製薬株式会社

日本自由行注意5：已辦理免稅的商品是否能退貨

有時候買完東西後，突然會發現自己似乎買貴了、或是後悔衝動購物等諸多因素，讓人產生想要退貨的念頭。有些商家或許還能接受這樣的做法，不過在日本已經辦理免稅的商品，除了是購買後才發現商品有瑕疵等非人為因素造成品質受到影響，否則從機場免稅店、各大百貨、商場到一般商家等，基本上都不太可能接受退貨，因此購買前一定要三思，可以多跑幾間店家比價、多試用或試穿幾次，甚至上網查詢商品的平均價格，才不會造成不愉快的購物經驗。

▲圖片來源／無印良品



日本自由行注意6：感冒藥限購令開跑

如果你曾在2023年11月底以後造訪過日本藥局，可能會發現想多買些感冒藥卻被限制數量，這是因為日本有年輕人大量在藥局購買感冒藥與止咳藥水，但止咳藥所含的「可待因」（Codeine）在肝臟代謝後會產生嗎啡，導致人體興奮，因此厚生勞動省便開鍘祭出「感冒藥限購令」，只要是含可待因成份的藥物每人僅能限購1盒，而且未成年人還必須核對姓名、年齡與使用原因。

▲圖片來源／札幌藥妝



雖說大多店家都規定觀光客只能「1本護照限購1盒感冒藥」，但有些藥妝店較為寬容，規定每人最多可限購3盒，而且部分藥師可能也會向購買者詢問症狀、誰打算使用這些藥品等較為細節的問題。值得注意的是，縱使不是含有可待因成份的藥物，台灣衛福部食藥署原先也有規定，入境時單一藥品不得超過12瓶、非處方藥每種最多12瓶，合計以不超過36瓶為限喔。

▲圖片來源／札幌藥妝



日本自由行注意7：京都禁止攜帶大型行李搭乘巴士

深受全球各地觀光客喜愛的京都，長年以來因為絡繹不絕的海外旅客，經常造成當地公車擁擠，加上不少觀光客會帶著大型行李搭乘，佔據車上不少空間，讓當地居民不斷向京都市府陳情，因此京都市交通局便在2023年宣布停賣「京都巴士一日乘車券」，並從2024年3月底正式廢除。

▲圖片來源／京都市交通局



遺憾的是，邊境解封之後的觀光人潮比以往大幅增加，甚至有大量無法遵守規矩的情形出現，京都市交通局進一步在2023年底時，在京都市內約800輛公車上，廣泛張貼了中、英、日3語的「請勿攜帶大型行李乘坐巴士」的宣導性貼紙，呼籲大型行李請勿帶上巴士。



詳細內容：京都旅遊請注意！即日起前往京都「請勿攜帶大型行李搭乘巴士」，哈日族、帶貨族善用「隱藏版票券」更輕鬆玩遍京都各地景點。

▲圖片來源／京都市交通局



日本自由行注意8：JR東日本旗下共6種票券調漲

JR日本集團針對不同區域設定了各種鐵路周遊券，只要一券在手，幾乎可以搭遍JR集團旗下的所有新幹線與電車，堪稱日本國內CP值最高的交通優惠票券。但JR東日本從2023年10月1日起針對「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」、「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」、「JR東北・南北海道鐵路周遊券」、「JR東日本・南北海道鐵路周遊券」、「JR東京廣域周遊券​ ​」與往返成田機場的「N'EX東京去回車票（N'EX TOKYO Round Trip Ticket）」共6種票券進行調漲。

▲圖片來源／photoAC



其中漲幅最高的是深受歡迎的「JR東日本鐵路周遊券（東北地區）」，一口氣從20,000日圓調漲至30,000日圓，足足高達50％，等於多了台幣2千多元；其次則是調漲9,000日圓的「JR東日本鐵路周遊券（長野、新潟地區）」。



詳細內容：一口氣漲1萬日圓！自由行最愛「東、西日本JR PASS」10月起喊漲，「最高達50％漲幅」荷包超心痛，完整版「價格比較」一次公開。

▲圖片來源／JR東日本



日本自由行注意9：JR西日本旗下18種票券已調漲、3月將有3款再漲

不光是JR東日本，JR西日本同樣從2023年10月1日起共有18款都已進行調漲，像是熱門的「關西廣域鐵路周遊券」、「關西＆廣島鐵路周遊券」、「關西地區鐵路周遊券」全都在這次的調漲範圍，但漲幅大約都在2、3千日圓以內；而漲價最多的就是「伊勢、熊野、和歌山地區周遊券」，從11,210日圓調漲至16,500日圓。





然而因應2024年3月16日北陸新幹線「金澤－敦賀」區間開通，JR西日本自同日起針對旅日訪客所販售的JR Pass，將有3款也會隨之調漲，分別是「關西北陸地區鐵路周遊券」、「北陸地區鐵路周遊券」、「北陸拱形鐵路周遊券」。「關西北陸地區鐵路周遊券」從原價17,000日圓漲至19,000日圓；「北陸地區鐵路周遊券」則由5,090日圓調漲為7000日圓；這一波漲幅最大的則是「北陸拱形鐵路周遊券」，從24,500日圓調整成30,000日圓，足足增加了5,500日圓。



詳細內容：小資族赴日荷包又縮水！JR西日本「3款周遊券」3月起喊漲，小確幸「JR西日本全地區周遊券」不漲反增停靠站，現在入手最划算。

▲圖片來源／photoAC



日本自由行注意10：明信片郵資調漲

不少人出國時都習慣寫明信片給朋友或是自己，作為旅途珍貴的紀念，以一般基本款明信片來說，過往從日本寄到國外的郵資統一為70日圓，但在萬物皆漲的年代，日本郵政也宣布從2023年10月1日開始，一律調漲為100日圓（部分地區海運郵資為90日圓），所以往後如果要寄明信片，切記一定要購買100日圓的郵票，以免無法順利寄到各個親朋好友的手上，枉費自己的一片心意了。

▲圖片來源／株式会社グレープストーン