親子旅行第一站就到廣島！位於日本中國地區的廣島，由於距離台灣近，加上當地交通也相當方便，長年都是許多人到日本自助旅行或家族旅行的熱門地點，現在正逢寒假期間，如果你剛好想來趟國外親子旅遊，不妨來到廣島這6個超適合大人小孩一起同遊的景點，不管是充滿可愛動物的「宮島水族館」、小男孩最愛的「交通科學博物館」或是浪漫爆棚的「須波海濱公園」，一口氣滿足大人想約會、孩子想放電的需求。



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▲圖片來源／HIT廣島縣觀光聯盟



宮島水族館：近距離接觸呆萌海洋生物

曾到廣島旅遊的人，幾乎都會搭渡輪前往宮島，觀賞絕美壯麗的「嚴島神社」與海上鳥居、或是與溫馴的小鹿們合影，但除了這些標準行程之外，宮島還有許多迷人的景點值得探訪，像是聚集了15,000隻海洋生物的「宮島水族館」，這裡每天會固定舉辦多場能與企鵝、海獅、水獺等可愛動物零距離互動的活動，並介紹廣島牡蠣在海中養殖的景象、食用魚類的生活形態等。

▲圖片來源／HIT廣島縣觀光聯盟



此外，2021年在宮島水族館一旁新開幕的「初戀庵」展示館，這裡不只有萌度爆表的水獺、海豹以及鮮豔的金魚和鯉魚，更以日式美學為設計概念，結合互動式的光影體驗，讓網美們拍到都不想走，成為近年IG打卡熱點。



宮島水族館

地址：廣島縣廿日市市宮島町10-3

營業時間：9:00～17:00（最後入館時間16:00）

公休日：不定休，請參照官網公告

入館費用：大人1,420日圓、國中小學生710日圓、4歲以下400日圓

交通方式：宮島碼頭徒步25分鐘或搭乘宮島楓葉號巴士10分鐘可達

官網：http://www.miyajima-aqua.jp/traditionallp/

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福山汽車＆時鐘博物館：搭乘龍貓同款巴士遊市區

對吉卜力粉絲來說，來到「福山汽車＆時鐘博物館」最期待的就是來搭乘「龍貓」電影當中曾出現的同款復古巴士了！每到春夏期間就開放搭乘的牛頭巴士，是館內的亮點之一，使用日本現存最老、也是唯一的日野BA14及BH15車款，正是龍貓陪伴姊姊小月在雨中等的同款巴士。此外，在「福山汽車＆時鐘博物館」還可搭乘其他年代的懷舊名車、擁有歷史價值的古董鐘錶也深受不少男性遊客歡迎。

▲圖片來源／HIT廣島縣觀光聯盟



「福山汽車＆時鐘博物館」標榜可坐、可看、可摸、可拍照，除了古董車與古董鐘錶外，展示品更涵蓋了江戶時代到現代的時鐘、真人比例的昭和名人蠟像、英國古董木馬、昭和時期的留聲機等復古器械，更開放遊客親手觸摸名人蠟像，讓家長和孩子在欣賞老物件的同時，展開一場穿越時空的奇妙之旅。



福山汽車＆時鐘博物館

地址：廣島縣福山市北吉津町3-1-22

營業時間：9:00～18:00

入館費用：大人900日圓、國高中生600日圓、 3歲～國小生300日圓

交通方式：從JR福山站北口徒歩約12分鐘

官網：https://www.facm.net/index.html

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NUMAJI交通科學博物館：小男孩玩瘋的天堂博物館

如果家中有小男孩，來廣島時絕對要造訪能夠讓他們徹底放電的「NUMAJI交通科學博物館」！這座以陸海空3種交通工具為主題的科學博物館，典藏了超過2,000件的交通工具模型，其中鎮館之寶的「交通城全景模型」直徑長達20公尺，最厲害的是可以模擬天色變化，展現不同的燈光效果，還可讓遊客直接透過按鈕及拉桿，來啟動模型裡的各種交通工具，豐富細節讓人看得目不轉睛。

▲圖片來源／HIT廣島縣觀光聯盟

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道路休息站 三原神明之鄉：飽覽瀨戶內海之美

為了減少交通工具轉乘時間、讓行程規劃有彈性，近年來有越來越多人會在廣島自駕旅遊，如果在旅途中想要稍作休息又想順便看看美景，最推薦來到位於三原市的「道路休息站 三原神明之鄉」，這裡不僅提供多種在地美食之外，更重要的是2樓的展望台能一覽瀨戶內海的群島美景，還有一座據說可以召喚幸福的鐘，是近年洗版IG人氣的拍照景點。一到休息站後，就可以看到各處都有達摩不倒翁的身影，這是因為三原市擁有「達摩不倒翁市」的別名，特別是為祈禱東日本大地震能早日復甦而設置的「白色達摩不到翁」，據傳只要摸摸白色達摩的身體，就能祈福開運、夢想成真喔。



道路休息站 三原神明之鄉

地址：廣島縣三原市糸崎4-21-1

營業時間：9:00～18:00

公休日：每月第3個週二

官網：https://www.shinmeinosato.jp/michinoekimihara.html

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須波海濱公園：冬天搖身成為網美景點

如果帶家人出遊、又想要順便偷偷約會，那麼就不能錯過「須波海濱公園」這個超優的景點了！須波海濱公園是一座以海水浴場為主的多功能公園，有可供孩子遊玩的沙場、能夠野餐的綠地廣場，不管是男女老幼都能安心親近海洋、享受海水浴的樂趣。

▲圖片來源／HIT廣島縣觀光聯盟



可別以為冬天不能下水就很無聊，須波海濱公園到了冬季的美拍程度可說是更上一層樓，園內各種繽紛豐富的裝置藝術以及冬季才有的清澈天空，都是最佳的IG打卡景點，加上1月份開始也有浪漫燈飾開跑，搭配活動還會吸引多個市集攤位進駐，熱鬧非凡。



須波海濱公園

地址：廣島縣三原市須波西1-7-1

營業時間：9:00～17:00（海水浴場開放期間）

交通方式：JR三原站轉乘巴士約20分鐘，至「須波海濱公園前」站下車

官網：https://www.mihara-kankou.com/sightseeing/898

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吳港船艦巡遊：揭日本軍事重地的神秘面紗

被譽為「東洋第一的軍事港灣」的吳市，由於至今仍是日本海上自衛隊的重要基地，到現在仍有不少船艦停泊於此隨時待命，爸媽們可以帶著孩子搭乘遊覽船巡遊，近距離觀賞一艘艘巨大帥氣的軍艦、潛水艇及貨船，並拍攝下這些平常很難近距離觀賞的壯觀景象。

▲圖片來源／HIT廣島縣觀光聯盟



如果想要看到更每的風景，推薦一定要搭乘配合日落時間的「夕陽吳市遊覽船」，伴隨軍號吹奏，以唯美的夕陽為背景，欣賞海上自衛隊船艦上降下自衛艦旗的儀式，心情真的會相當澎湃，這也是日本別處地區絕對體驗不到的隱藏玩法。



吳港船艦巡遊之旅

地址：廣島縣吳市寶町4-44 吳中央棧橋站 1樓

運行期間：每日，週二公休

所需時間：35分鐘

參加費用：大人1500日圓、小孩500日圓

交通方式：搭乘吳市探訪巡遊巴士或廣電巴士至「中央棧橋（大和博物館前）」下車即達

官網：https://kuremachidiary.jp/zh/place/1665/

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