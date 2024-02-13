宜蘭盛產三星蔥，到宜蘭不只要吃「蔥油餅」，加入三星蔥的「小籠湯包」口味更鮮甜，也是宜蘭必吃美食之一。在宜蘭有許多知名的小籠湯包名店，除了兄弟黨「正常、正好」之外，「吉祥小籠包、美公子湯包、泰順小籠湯包」等等也都是熱門選擇，這次窩客島帶你看7間「宜蘭小籠湯包」，假日走一趟宜蘭全吃遍。







提到宜蘭湯包，最熱門就屬「正常、正好鮮肉小籠湯包」，兩家品牌分別是弟弟與哥哥分開經營，口味風格吃得出差異，也值得兩間都吃一遍。正常、正好鮮肉小籠湯包更是在宜蘭就有許多分店，弟弟經營的「正常小籠湯包」在宜蘭市、礁溪、羅東，而哥哥的「正好小籠湯包」則有宜蘭、礁溪、蘇澳、五結等分店，在宜蘭市區或礁溪的兩間店距離都很近，推薦可以一次踩點。







宜蘭小籠湯包推薦：正常鮮肉小籠湯包

窩客 芬恩Finn 説：

外皮薄香不軟爛、包有宜蘭三星蔥的肉餡，不肥不膩調味得宜，裡面內餡容易燙口，咬下去時請務必小心~溢出來的肉汁我現在看著照片都會默默地吞口水...<全文介紹>



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#正常鮮肉小籠湯包（礁溪）

地址：宜蘭縣礁溪鄉德陽街1號

電話：03-988-7276





宜蘭小籠湯包推薦：正好鮮肉小籠包

窩客 專業噗嚨共Miso吃走 説：

一早到宜蘭的話非常建議先來「正好鮮肉小籠包」，因為中午時間排隊免不了，所以如果不想排隊的話，建議一開店就來！宜蘭人在地人也推薦這間湯包...一口咬下湯汁溢溢溢出來了啊，內餡也鮮甜好吃...<全文介紹>



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#正好鮮肉小籠包（宜蘭店）

地址：宜蘭縣宜蘭市泰山路25-1號

電話：03-932-5641







宜蘭小籠湯包推薦：吉祥鮮肉小籠包

窩客 潔絲蜜 説：

這次趁著周末假期來宜蘭吃吃喝喝，中午來到這間人氣小吃 吉祥鮮肉小籠包 來用餐，人潮絡繹不絕有夠厲害！本來是想嚐嚐有多家分店的正好小籠湯包，但吉祥小湯包同樣也頗有名氣，就順路過來朝聖~果然皮薄餡多湯汁鮮美相當好吃，搭配豆漿或酸辣湯來一套很滿足...<全文介紹>



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#吉祥鮮肉小籠包

地址：宜蘭縣頭城鎮吉祥路36號

電話：03-9776070







宜蘭小籠湯包推薦：美公子湯包

窩客 撒野樂活小村婦 説：

湯包的外皮薄厚適中，我覺得咬起來卻帶有一點Q彈嚼勁，不是軟爛的口感，至於豬肉和蔥的比例個人感覺肉味多了點，但還是算很好吃的...<全文介紹>



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#美公子湯包

地址：宜蘭縣員山鄉永同路一段170號

電話：0911-209-150







宜蘭小籠湯包推薦：鑫品湯包

窩客 撒野樂活小村婦 説：

用的食材是宜蘭當地的三星蔥，手工的湯包是老闆自已桿麵皮、切蔥剁肉，憑藉著餐飲多年的經驗調配出最適當的菜肉比例而成，蒸好的湯包外皮薄透著裡面的青蔥綠色，看起來就讓人垂涎三尺...<全文介紹>



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#鑫品湯包

地址：宜蘭縣員山鄉員山路一段152號

電話：0911-958-509







宜蘭小籠湯包推薦：泰順小籠湯包

窩客 柴貓趴趴走 説：

這裡的內餡混合著青蔥，湯汁鮮美又充滿香氣，皮薄、多汁、內餡飽滿~~達成小籠湯包的完美比例，而「鮮蝦小籠包」裡有一整隻蝦，多了鮮甜的味道，讓層次又再提升一階...<全文介紹>



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#泰順小籠湯包

地址：宜蘭縣宜蘭市新民路30號

電話：03-936-0063







宜蘭小籠湯包推薦：三寸舌尖

窩客 mika 説：

位處偏僻鄉間的鐵皮屋，就在白鵝村柴圍福德廟對面，這裡停車超方便 ，原本只有在地人知道，但美食不寂寞，漸漸的外地人也聞香而來...<全文介紹>



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#三寸舌尖

地址：宜蘭縣礁溪鄉柴圍路10號

電話：039-288909



