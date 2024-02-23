2024宜蘭燈會、宜蘭元宵節煙火我都要拍！看準元宵節花燈話題，今年宜蘭「冬山舊河港燈節」特別在冬山車站廣場設置浪漫燈飾造景，並且在2/24元宵節週末更壓軸推出「2024元宵花火節」，長達600秒的高空煙火秀，還有市集、冬山夜市，此外窩客島再準備「7間冬山在地小吃」帶你週末吃一波。







2024冬山舊河港燈節在2/24-2/25來到最後壓軸，推薦一定要先拍晚間17:00-23:00亮燈的燈飾，本次燈區總共分為5大系列，包括「雲舞冬山、山川之屏、熒熒光隧、雲雨墩光影」以及冬山橋區「風箏之光門」，集結自然風光與人文風情，打造浪滿好拍的燈飾場景。







除此之外，在2/24元宵節當天，更推出精彩壓軸「2024冬山元宵花火節」限定活動，在2/24星期六晚間20點24分，在冬山河岸準時發放600秒高空煙火，同時現場還有文創市集、限量「黃金龍小提燈」免費發放，以及樂團表演，讓人衝宜蘭散步、看煙火、拍美照。





2024冬山舊河港燈節

活動期間：即日起至2024/02/25

活動地點：冬山車站廣場（宜蘭縣冬山鄉中正路1號）

亮燈時間：每晚17:00-23:00



2024冬山元宵花火節

活動時間：2024/02/24 晚間20:24

活動時長：600秒煙火

活動地點：冬山車站旁 冬山河岸



在晚間逛燈會、拍美照、看煙火之前，絕對要先填飽肚子！窩客島這次特別整理7間「冬山在地小吃」推薦清單，無論是超夯「冬山武淵阿公香腸、秋玉滷味、阿桶嬤糬」通通吃，看燈會前建議提早先到宜蘭冬山吃吃逛逛、窩客島帶你一路吃到天黑。







冬山小吃推薦：冬山秋玉滷味

窩客 撒野樂活小村婦 説：

宜蘭冬山老街的「秋玉滷味」有一點神祕，記得第一次來的時候還找不太到，它並不是在熱鬧的老街上，而是要彎彎繞繞走進巷弄裡，但是每次來買都要排一下隊，可見識貨老饕還不少...<全文介紹>



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#冬山秋玉滷味

地址：宜蘭縣冬山鄉南興路52號

電話：03-959 1864







冬山小吃推薦：金珠蔥油餅

窩客 算命的說我很愛吃 説：

來到宜蘭冬山絕對要吃的銅板小吃，就是這間「金珠蔥油餅」，位於冬山車站以及冬山老街周邊，只要有營業必排隊～現點現炸現吃，餅皮特別Q軟酥香，會讓人忍不住就一口接一口...<全文介紹>



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#金珠蔥油餅

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1018號

電話：0989-343-359







冬山小吃推薦：武淵阿公香腸

窩客 紫色微笑 説：

小攤車獨特的花生捲香腸吃法，入口花生與香腸的香味交織，滋味真的妙不可言，難怪非常吸引人啊。建議一次買二隻，一隻嚐原味，一隻嚐新鮮又好玩的味道...這個有趣的吃法是類似宜蘭名物「花生捲冰淇淋」，但這裏把冰淇淋變成香腸!<全文介紹>



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#武淵阿公香腸

地址：宜蘭縣冬山鄉富農路2段266號

電話：0918-489-669







冬山小吃推薦：小華村純米手作粿店

窩客 魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行 説：

幾坪大的空間，販售黑糖糕、紅龜粿、蘿蔔糕、麻糬與草仔粿….等傳統米食，別說當地人捧場，受歡迎的程度就連外縣市來的遊客都會排上一輪...<全文介紹>



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#小華村純米手作粿店

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路209號

電話：0989-836377







冬山小吃推薦：船歌碳烤鹽酥雞

窩客 紫色微笑 説：

「船歌碳烤」就是一般的炸物、碳烤攤而已，因為營業時間在晚上，所以特別適合來當宵夜!!不過，這家只能到現場排隊點餐和等待，要是晚一點或是假日時分，可要做好排隊的心理準備...<全文介紹>



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#船歌碳烤鹽酥雞

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段322號







冬山小吃推薦：阿桶嬤糬

窩客 撒野樂活小村婦 説：

位於宜蘭冬山老街上的人氣美食「阿桶嬤糬」傳承著阿桶嬤的手藝，早期是以小餐車的形式販賣，是當地許多民眾喜愛的古早味點心，後來由子孫接手在老街上開設了實體店面，打造出一個充滿溫馨又文青的小店...<全文介紹>



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#阿桶嬤糬

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路173號

電話：0981-713448







冬山小吃推薦：冰點老店綿綿冰

窩客 珍妮佛的花草呢喃 説：

綜合仙草冰配料有紅豆、白玉湯圓跟芋圓，仙草口感很咕溜滑嫩，糖水甜度真的非常低，跟外面黑糖煮的糖水不一樣，蠻淡的...<全文介紹>



#冰點老店綿綿冰

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段454號

電話：03 958 3936​​​​​​​





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