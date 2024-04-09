拉麵在台北可以說是受許多人愛戴的日式料理，其也代表日本的匠人精神和對料理的藝術發展，濃郁的湯頭加上Q彈勁道的麵條，是大家愛上它的主要原因，不過要找到一間美味又道地的拉麵店卻不是一件簡單的事，窩客島整理了七間位於台北的日系拉麵店，拉麵控們趕快帶上親朋好友一起來吧！





由米其林一星拉麵職人森住康二指導的「森麵堂」不僅在用餐時刻時常一位難求，在2024年更推出了北海道海王拉麵，囊括了許多大海的元素；而信義區的「柑橘Shinn-魚水」則在湯頭裡加入檸檬與柑橘，增添了水果的清香；另外由在台日本人經營的「麺処田冶」，除了有道地的湯頭與香氣外，配料也是誠意滿滿。





台北拉麵推薦：麺処 田冶

部落客 貓少女日記 造訪 麺処 田冶 說：

醬油的湯底很道地，鹹淡適中很剛好，醬油香氣有著醇厚口感，是必點拉麵！麵條Q彈有勁很可口，口感很豐富呢👍🏻整體的味道很道地，有如在日本品嚐～<全文介紹>



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#麺処 田冶

地址：台北市大安區忠孝東路4段216巷40弄9號

電話：02-2779-0660







台北拉麵推薦：池音 鶏白湯ラーメン

部落客 Elisa 造訪 池音 鶏白湯ラーメン 說：

從湯頭濃度到麵條軟硬度皆可以依照自己喜好客製，正常濃度的湯頭對我這個平常喜歡清湯的人來說就已經非常濃厚，軟硬度我也是選了正常硬度的麵條很有彈性跟勁道，很能好好吸附湯汁對我來說正是我習慣的軟硬適中。<全文介紹>



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#鶏白湯ラーメン

地址：台北市大同區赤峰街23巷25號

電話：無





台北拉麵推薦：鳳華鶏豚濃湯拉麵專門 二號店

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 鳳華鶏豚濃湯拉麵專門 二號店 說：

鶏豚湯頭相當濃郁，每一口都是喝到精華的感覺，配上勁道又紮實的拉麵，簌～簌簌豪爽的大口吃下，非！常！過！癮！拉麵裡附上鶏豚兩種肉，兩款都十分好吃。尤其是這個大片的豚肉，鹹香的味道深得我的喜愛。配料的溏心蛋也很美賣，整體來說不管是麵還是配料，抑或是湯頭，都有在水準之上。<全文介紹>



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#鳳華鶏豚濃湯拉麵專門 二號店

地址：台北市大安區復興南路二段190號1樓

電話：02-2325-8364







台北拉麵推薦：柑橘SHINN魚水

部落客 胖貓咪的奇幻旅程 造訪 柑橘SHINN魚水 說：

以海鮮為主題的拉麵確實是一個非常大的挑戰，一般來說喜歡吃拉麵的人普遍接受的是豚骨或味噌口味，搭配的肉品為叉燒，家溫泉蛋跟海苔成為經典。在品嚐柑橘魚水拉麵的過程中，湯頭帶有魚湯的鮮甜，海鮮腥味被檸香所覆蓋，在黃金三分鐘內將檸檬與柑橘取出，避免苦澀，成為一副完美的美食作品。<全文介紹>



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#柑橘SHINN魚水

地址：台灣台北市信義區基隆路一段428號

電話：02-8786-0535







台北拉麵推薦：麵試十一次

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 麵試十一次 說：

外觀來說是很中規中矩的，但是那個湯頭之好喝真的不錯！拉麵的部分偏粗，咬勁很不錯，重點是有一股Q度，吃起來很過癮。重點是那個黃金湯頭！清澈不死鹹。濃濃的雞湯香氣加上味噌真的很好喝~熱熱天好適合！<全文介紹>



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#麵試十一次

地址：臺灣台北市松山區健康路68之3號

電話：無（不接受訂位）







台北拉麵推薦：森麵堂 M.M Taipei

部落客 省錢王JET吃喝玩樂趣 造訪 森麵堂 M.M Taipei 說：

2024新推出的北海道海王拉麵，滿滿的海鮮根本就是痛風版拉麵，海鮮真的好新鮮，鮮甜干貝、逼啵北海道蝦卵、彈牙白蝦、肥美牡蠣、飽滿蛤蜊、QQ花枝圈，大海的精華通通吃得到！麵條可以選擇軟硬度、鹹度也可以調整台灣人口味，胃口比較大也可以免費加麵一次。日本品牌在地化，怪不得廣受好評，平日一開門一位難求，是台北拉麵控相當喜歡的關東風拉麵！＜全文介紹＞



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＃森麵堂 M.M Taipei

地址：台北市大安區東豐街52號1樓

電話：(02)2704-6358







台北拉麵推薦：麵屋德家

部落客 neru.foodie 造訪 麵屋德家 說：

在民權西路站旁邊的拉麵常常都看到要排隊～這天來吃吃看其實沒有等很久😆拉麵湯頭我覺得偏鹹了點🥺稍微吃不習慣💦沾麵很夠味～<全文介紹>



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#麵屋德家

地址：台北市中山區民權西路70巷41-1號

電話：0921-124-210



