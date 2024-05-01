說到夏天，最先想到什麼呢？是到海邊玩水享受冰涼的快感，或是乾脆找個安靜的地方坐下來，感受愜意的午後？其實還有一種選擇可以同時滿足以上所有條件，那就是海景餐廳，想像坐在一眼就能看到蔚藍大海的餐廳，邊吃飯邊欣賞無敵海景，完全就是人生勝利組。窩客島整理了「新北７間海景餐廳」，有空時不妨來拍拍美照，享受慢生活吧！





坐落在淡水老街裡的「嗜甜漁港店」，除了有滿滿的窗景可以欣賞滬尾漁港的海景，還有精緻的甜點可以饗用，可以說是同時滿足了視覺和味覺；而主打峇里島度假風的「水灣餐廳Waterfront」，有大片落地窗，搭配舒適的沙發，在景觀座位區，還有棕梠茅草陽傘區，彷彿能讓人一秒出國；最後若是家有萌寵的朋友，則可以到「金山跳石沒有名字的咖啡店」，和寵物一起度過悠閒的午後。





新北海景餐廳推薦：92k週末食堂

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 92k週末食堂 說：

很樸實的海邊小店，好愛這樣的美感。一旁就是九孔養殖池，想要吃最新鮮的九孔就來這裡。用餐全預約制，來之前一定要先預約。不要貿然白跑一趟。走進店內，讓人驚呼的氛圍及海景，也難怪人氣這麼高了。多年前我們就曾經來過，那時戶外桌位還沒有打造的這麼舒適。<全文介紹>



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＃92k週末食堂

地址：新北市貢寮區美灧山街70之3號

電話：0970-250060







新北海景餐廳推薦：水灣餐廳Waterfront

部落客 大海愛上藍天 造訪 水灣餐廳Waterfront 說：

整個園區很有度假的fu，充滿巴里島風南洋風情，還可以坐在裡面看海吃飯超Chill的，讓人彷彿置身在峇里島度假，看出去就是無敵海景，可以坐在這裡看海超療癒的，還可以順遊八里左岸、八里緍紗廣場、十三行博物館、八里老街完成八里一日遊。<全文介紹>



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＃水灣餐廳Waterfront

地址：新北市八里區觀海大道39號

電話：02-26195258





新北海景餐廳推薦：看山小望海大 La'mer

部落客 胖貓咪的奇幻旅程 造訪 看山小望海大 La'mer 說：

離台北最近的美麗海灣，假日休閒的好去處，可以看夕陽啃炸雞！吹吹海風小酌一杯～最令人嚮往的就是濱海的室外吧台，夕陽美景映入眼簾，搭配各種美式餐點、啤酒、雞尾酒什麼都有～店中擺設十分休閒，濃濃的度假風味讓人流連忘返，根本捨不得回家呢～<全文介紹>



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＃看山小望海大 La'mer

地址：新北市三芝區北勢子45-10

電話：02-26362633







新北海景餐廳推薦：嗜甜漁港店

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 嗜甜漁港店 說：

本來這次來淡水只是想在老街走走，隨便吃個東西看看海景就走人，沒想到誤打誤撞遇到這家試營運中的「嗜甜漁港店」，甜點風景都非常優秀，感覺以後一定是淡水超熱門咖啡廳，趁著現在人還不多趕快去踩踩點先！<全文介紹>



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＃嗜甜漁港店

地址：新北市淡水區新生街2號

電話：0955－022308







新北海景餐廳推薦：Le coq 公雞咖啡

部落客 相片中的菲莉絲 造訪 Le coq 公雞咖啡 說：

仔細看菜單，公雞咖啡它的每一項餐點份量都很大，而且賣相都很好看，口味以景觀餐廳來說的話，也都是中上表現，不僅僅只是網美餐廳而已，這一點實在讓人很讚嘆，也終於能理解為何公雞咖啡生意這麼好了。<全文介紹>



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＃Le coq 公雞咖啡

地址：新北市三芝區北勢子45-16號

電話：02-8635-1362







新北海景餐廳推薦：金山跳石沒有名字的咖啡店

部落客 旅行貓日記跟著辛巴蕊吃喝玩樂全台灣 造訪 金山跳石沒有名字的咖啡店 說：

這間咖啡廳比較隨興一點~比較像去朋友家作客一樣！沒有超優的裝潢~就是走一種隨性自在的感覺！穿個拖鞋~喝個咖啡!隨興地聊個天~店家看似有很多規則~但其實老闆人還蠻客氣的~重要的是他是貓奴~內有兩隻店貓~可以在店內隨意地走動。<全文介紹>



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＃金山跳石沒有名字的咖啡店

地址：新北市金山區永興里跳石4號

電話：02-2408-1952







新北海景餐廳推薦：豹豹咖啡海邊館

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 豹豹咖啡海邊館 說：

餐廳內空間還蠻舒適，大面積玻璃設計，採光絕佳！很意外的來訪當天遊客不多，後來發現原來大家都去海邊玩水了～免服務費，餐具及茶水自取，桌位也是自由入座，再自行至櫃台點餐結帳。空間挑高設計、視野及舒適度都極佳，還可以看到白沙灣海景，很美也很好拍。<全文介紹>



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＃豹豹咖啡海邊館

地址：新北市石門區下員坑33之6號

電話：02-8635-1111



