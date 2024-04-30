宜蘭景點7個必去人氣點搶收藏！宜蘭由於地理位置，有著許多好山好水的自然風景，是假日踏青出遊的好選擇，不論是滿山的森林系步道、超壯觀神秘的神木群、幽美的湖景，通通都能在宜蘭一次攻略，這次窩客島整理了7個必去的「宜蘭自然系景點」，下次來宜蘭不妨先來這幾個景點，絕美的神木步道、湖景通通都先收到口袋裡。







宜蘭人氣自然園區推薦

擁有500公頃佔地的「玉蘭茶園」，整個廣大的山坡地上種滿一株株茶樹，還能一邊飽覽遠處的山嵐景色，形成超壯觀的茶園美景，園內也有種植不少櫻花樹，在櫻花季時期更是在地人的免費賞櫻秘境；而「棲蘭神木園區」作為亞洲最大的檜木神木園，有著近百棵千年神木林立，並設置長、短程的環形步道，讓遊客走入幽靜步道的同時，就能一邊欣賞千年神木群的奇特景觀。





▲圖片來源：上圖「紫色微笑」、下圖「銀菁夢」於窩客島的文章分享。



宜蘭人氣湖畔推薦

「望龍埤」不僅有拱橋、九曲橋、環湖步道可以欣賞各種角度的湖畔美景，湖畔旁還有一整排落羽松、健行步道，不管是走在落羽松下，還是從遠處欣賞絕美的山水倒影都超愜意；而由地下湧泉形成的「雷公埤」，幽美的湖畔風光一旁也有落羽松聚集，夏天也能在淺池中玩水，一年四季水溫都處在20度，是在地人消暑納涼的好去處。





▲圖片來源：上圖「紫色微笑」、下圖「撒野樂活小村婦」於窩客島的文章分享。



宜蘭人氣步道推薦

來宜蘭一定要去過「太平山國家森林遊樂區」，不僅有眾多杉林木、紅檜等自然林木聚集，也能在園區觀賞壯觀的雲海、山嵐、湖景之美，而「檜木原始林步道」穿梭在各種巨木、樹洞之中，是最能接近檜木群的木棧步道，可以順遊相連的「鐵杉林自然步道」，完走森林系步道、飽覽觀景台夕陽雲海的景色；「山毛櫸國家步道」沿途則有山毛櫸林立於步道兩旁，是台灣最大的山毛櫸聚集地，秋天時兩旁林葉轉為金黃色，更吸引許多遊客前來朝聖。





▲圖片來源：上圖「撒野樂活小村婦」、下圖「撒野樂活小村婦」於窩客島的文章分享。



如果只想稍微運動健行，則可以走訪只有800公尺的「肖楠步道」，全程平坦好走，並有著高聳的杉林木遮蔭，幾乎不會被太陽直射，讓你走在超涼爽的步道中，一邊享受被林木圍繞的森林浴，如果有帶小孩、長輩就先來攻略這條輕鬆好走的森林系步道。





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玉蘭茶園

地址：宜蘭縣大同鄉松羅村玉蘭路80號

電話：03-932-3896



棲蘭神木園區

地址：宜蘭縣大同鄉英士村林森巷51-1號

電話：03-980-9777#6606



望龍埤

地址：宜蘭縣員山鄉

電話：0935-172-968



雷公埤

地址：宜蘭縣員山鄉永同路三段70號旁



檜木原始林步道

地址：宜蘭縣大同鄉太平巷58之1號

電話：03-980-9806



山毛櫸國家步道

地址：宜蘭縣南澳鄉

電話：03-954-5114



肖楠步道

地址：宜蘭縣員山鄉