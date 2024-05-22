嘉義東區甜點全攻略！以檜意森活村、史蹟資料館為首，保留不少日本時期古建築的嘉義東區，街頭巷弄中也有許多日式老宅重新改造的咖啡廳，以及古早味甜點攤，老宅跑咖、甜點控不能沒來過，這次窩客島一次給你「13間嘉義東區甜點」，超夯街邊甜點店、日系老宅下午茶通通要記在必吃清單上。





嘉義甜點店有多家「日式老宅咖啡廳」，像是「荏苒咖啡」、「Morikoohii 森」等都是IG必拍的人氣店家，咖啡、甜點、店內裝潢氛圍感通通都超欠拍；如果想品嚐「街邊古早味甜點」，則有爆量內餡「錦記麻糬」、IG超夯的火燒甜甜圈，卡士達內餡甜甜圈淋上滿滿的煉乳、糖粉，是螞蟻人必吃款，還有超大份量粉粿剉冰，6款配料整碗加滿滿只要50元就有。





人氣嘉義甜點推薦：荏苒咖啡

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 荏苒咖啡 說：

一家充滿木質調裝潢的咖啡廳，主推麵包濃湯、甜點和輕食，來嘉義必須來踩點!一走進荏苒咖啡就能感受到歐式鄉村氛圍，舒適的木質調裝潢讓人好放鬆!<全文介紹>



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#荏苒咖啡

地址：嘉義市東區公園街97號

電話：05-275-2221







人氣嘉義甜點推薦：Morikoohii 森 咖啡

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 Morikoohii 森 咖啡 說：

宇治金時刨冰質地非常鬆綿，入口即融，完全沒有冰晶感，應該是牛奶雪花冰，而不是水做的刨冰，抹茶香明顯，牛奶味也重，甜度一般，不會吃到膩<全文介紹>



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#Morikoohii 森 咖啡

地址：嘉義市東區共和路199巷1號

電話：05-276-1601#2122







人氣嘉義甜點推薦：玩玩甜甜圈

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 玩玩甜甜圈 說：

玩玩甜甜圈在IG上已經夯到一個不行，尤其是做法超級浮誇的燒糖甜甜圈，開買一個小時就完售，最誇張的是還沒開門就已經超多人在門口排隊，我們也是跑了兩趟才買到<全文介紹>



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#玩玩甜甜圈

地址：嘉義市東區光華路94號







人氣嘉義甜點推薦：HERMIT & Co.

部落客 Jason's Life 造訪 HERMIT & Co. 說：

日式老屋原為印刷廠改建整修成為咖啡廳，屋內飄著咖啡香，草莓戚風看起來很誘人，蜂巢霜淇淋口感有層次，有脆脆餅乾吃到最後還有海綿蛋糕體，晚上還有開放體驗印刷預約喔<全文介紹>



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#HERMIT & Co.

地址：嘉義市東區成仁街209號







人氣嘉義甜點推薦：錦記麻糬

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 錦記麻糬 說：

麻糬到手後先吃了花生芝麻口味，一咬開內餡真的是爆炸滿，剛包好的麻糬內餡的芝麻花生粉非常鬆，不甜不膩，外皮好軟Q，花生跟芝麻的香氣非常濃郁。<全文介紹>



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#錦記麻糬

地址：嘉義市東區安和街49號

電話：05-271-6309







人氣嘉義甜點推薦：堀川茶事

部落客 沾墨點落 造訪 堀川茶事 說：

生乳卷很"柔軟"無論是叉子剛碰到的痕跡、還是放入嘴裡舌頭壓下的感受都是。而內餡兒的滑嫩奶油與焦糖苦甜濃厚，是味道上的相互輝映<全文介紹>



#堀川茶事

地址：嘉義市東區吳鳳南路37巷15號

電話：05-227-2672







人氣嘉義甜點推薦：岬島Jia Daò

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 岬島Jia Daò 說：

整體外觀裝潢以純白色系為主，相當好辨認，搭配帶點日式風格的門窗，個人滿喜歡這種開放式的窗台，在這用餐會有半戶外的感覺，可以感受到風徐徐的吹，會有種愜意感<全文介紹>



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#岬島Jia Daò

地址：嘉義市東區公明路372-1號1樓

電話：05-225-7535







人氣嘉義甜點推薦：打貓冰果室

部落客 生活癮-樂在其中 造訪 打貓冰果室 說：

哇賽！這種視覺饗宴誰能抗拒得了呢，在炎熱的夏天，來上一盤冰涼爽口的雪花冰，真的是超級享受的！泰式奶茶本身比較甜，但打貓有將口味微調，做成更適合台灣人口味的清爽甜，雪花冰在嘴裡軟綿綿的<全文介紹>



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#打貓冰果室

地址：嘉義市東區中山路76號

電話：05-275-5222







人氣嘉義甜點推薦： 映月橋老師傅手搗彩虹粉粿

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 映月橋老師傅手搗彩虹粉粿 說：

真的好吃，而且還很便宜，老實說如果一個人點一個小碗的應該也是吃不完，因為份量真的很多，冰跟配料都是給好給滿，所以有不少在地人是買大碗回家大家分著吃<全文介紹>



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#映月橋老師傅手搗彩虹粉粿

地址：嘉義市東區里親水路123號繼續往前直行800公尺

電話：0958-780-327







人氣嘉義甜點推薦：品安豆漿豆花

部落客 愛玩女王 造訪 品安豆漿豆花 說：

個人首推的湯底，就是豆漿豆花的微甜版，豆漿口感濃郁清甜，完全沒有沙沙的豆渣感，濃醇香的聚集於一身，超經典的60年傳承美味非他莫屬! <全文介紹>



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#品安豆漿豆花

地址：嘉義市東區中正路335號

電話：05-228-0689







人氣嘉義甜點推薦：抵嘉義式冰店

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 抵嘉義式冰店 說：

每天提供10種以上新鮮製作的義式冰淇淋(Gelato)也有清爽、無奶的雪酪(Sorbet)，舉凡常見的巧克力、牛奶、莓果口味，還有我最喜歡的茶類與經典台灣水果，再搭配餅乾、巧克力醬，搖身一變成小熊，實在好吃又可愛!<全文介紹>



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#抵嘉義式冰店

地址：嘉義市東區民族路346號

電話：05-223-7150







人氣嘉義甜點推薦：巴倫司康Baron Scones

部落客 SHINYBAN's Life 造訪 巴倫司康Baron Scones 說：

大口咬下，先是外酥內濕潤的司康本體，再是半固態的甜香鮮奶油，帶著甜中帶鹹的濃郁太妃糖，是不折不扣的療癒小點，也不難想像能成為人氣排隊名店的原因<全文介紹>



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#巴倫司康Baron Scones

地址：嘉義市東區公明路297號

電話：05-216-0711







人氣嘉義甜點推薦：Hit Cat Café 打貓咖啡

部落客 肉依小姐吃什麼 造訪 Hit Cat Café 打貓咖啡 說：

在充滿日式風情的木質環境中，以天然食材新鮮手作的精神，搭配自家烘豆的精品級咖啡，帶來充滿文青氛圍的下午時光，尤其是千層口感的可頌真的很厲害，吃完馬上又外帶一個回家享用。<全文介紹>



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#Hit Cat Café 打貓咖啡

地址：嘉義市東區共和路191巷3號

電話：05-278-7987



