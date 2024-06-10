2025年大阪世博會將帶來巨大的旅遊商機，預計將吸引超過3000萬人次的國際訪客。面對這樣的商機，日本的旅遊業者正積極準備迎接這波旅遊熱潮。日本科爾飯店管理集團Core Global Management株式會社，是其中一家非常重視海外市場的企業，特別是針對海外觀光客的需求。





科爾飯店管理集團在2021年的新冠疫情期間也未停止其擴展的腳步，相繼開設了多家新的酒店，包括福岡天神昆特莎飯店和函館湯の川温泉海與燈休伊特渡假飯店等。這些酒店不僅因為其獨特的主題和優質的服務贏得了眾多獎項，也成功吸引了超過12萬的入境團體客戶。





為了進一步拓展台灣市場，科爾飯店管理集團社長中野正純率領旗下24家飯店來台交流，並與台灣的旅遊業界進行了面對面的招商和交流。此外，集團新開的福井縣港町三國湊飯店和黑部立山阿爾卑斯山的緑翠亭景水溫泉度假飯店也特別被推介給台灣的旅行業者，希望能吸引更多台灣遊客前往。





科爾飯店管理集團在日本擁有超過24間的酒店和飯店，遍布於日本各大著名觀光景點和城市，如北海道、本州、九州等地。集團擁有超過4000間客房和超過1000名員工，是日本市場上的重要飯店管理集團之一。此次來台，集團展示了對台灣市場的重視以及未來的擴展計劃。





在台灣，科爾飯店管理集團不僅在台北，還在高雄舉辦了商談會和交流晚宴，這展現了集團對台灣旅遊市場的重視及積極的態度。通過這次的交流，集團希望能夠加深與台灣旅遊業者的合作，並進一步推廣其酒店的設施和服務，為即將到來的2025大阪世博會做好充分的準備。





