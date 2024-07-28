安平必去的景點！台南是個擁有歷史相當豐富的地方，台南安平除了有相當多的名勝古蹟，像是大家都熟悉的「安平樹屋」、「安平老街」，每個角落都散發出古早味的氣息，但這次除了這兩個地方，這次的懶人包結合了吃喝玩樂，當中也是有相當多熱門的景點，讓你遊台南不無聊。





在各個景點中也安排了附近的周邊美食，「立驛國際安平遊港遊運河」遊完船覺得累了想休息或是暈船了，那不妨可以選擇一家咖啡廳「FULA COFFEE 芙拉咖啡」，悠閒著喝著咖啡吃著美味的巴斯克蛋糕還能順便看美麗的日落根本是一舉兩得，接著晚點可以到安平老街時，除了逛街也別忘記要吃飯！「古密蔬食」餐廳中的環境相當古早味，在那裡就能彷彿回到以前，有種穿梭在古今的感覺，趕緊來體驗。





安平區推薦景點：立驛國際安平遊港遊運河

部落客 冠婷｜生活趣 說：

初春 → 夏天想欣賞多變化的台南古都運河之美，推薦可以選擇18：00啟航的台南安平運河遊船-金色流域線。<全文介紹>

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#立驛國際安平遊港遊運河

地址：台南市安平區安億路501號

電話：0903-232-168







安平區推薦景點：安平樹屋

部落客 小虎食夢網 說：

從沒想過台灣居然有如此大片，令人嘆為觀止且保存良好的樹屋群，就在台南、就在安平，就在每個人的心中。<全文介紹>

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#安平樹屋

地址：台南市安平區古堡街108號

電話：06-391-3901





安平區推薦景點：安平老街

部落客 薇樂莉 說：

到處都是老房子的巷弄錯綜複雜的老街像是迷宮棋盤別具歷史特色。<全文介紹>

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#安平老街

地址：台南市安平區延平街







安平區推薦景點：虱目魚主題館/漁光島

部落客 DPM 說：

如果有時間，這裡也有漁光島散步、手作DIY體驗行程，記得要先預約喔!<全文介紹>

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#虱目魚主題館

地址：台南市安平區漁光路128-2號

電話：06-391-3330







安平區推薦景點：安平夕遊出張所

部落客 靜靜看世界 說：

下次來安平不妨來夕遊出張所走走，選購生日鹽，拍美照、饗美味，文創的台南就是那麼迷人！

<全文介紹>

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#安平夕遊出張所

地址：台南市安平區古堡街196號

電話： 06-391-1088







台南安平推薦美食：古密蔬食

部落客 夢旅獅 說：

翻閱菜單裡面的品項蠻多的，餐食部分菜單本內有桌菜方案配套可以選擇，想前往品嚐建議先與店家確認預約訂餐。<全文介紹>

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#古密蔬食

地址：台南市安平區國平路552巷57號

電話：06-295-1700







台南安平推薦美食：FULA COFFEE芙拉咖啡

部落客 樂天小高&樂天人生 說：

冷藏冰箱裡有各種口味的巴斯克供客人選擇，裡面巴斯克整體標價很親民超吸睛。<全文介紹>

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#FULA COFFEE芙拉咖啡

地址：台南市安平區慶平路412號

電話：06-299-0002







台南安平推薦美食：文章牛肉湯

部落客 相片中的菲莉絲 說：

文章牛肉湯的店內環境明亮舒適桌椅間距寬敞，讓人在用餐時感受到放鬆舒適的氛圍，無論是家庭聚餐還是朋友相聚這裡都很合適。<全文介紹>

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#文章牛肉湯

地址：台灣台南市安平區安平路300號

電話：06-358-7910







台南安平推薦美食：沐Move forward

部落客 Alma Lee 說：

沒想到傳統老街小巷也有玻璃屋！旁邊還是一間百年古厝，泰式簡餐料理160元起，吃飽還能走到二樓拍拍照。<全文介紹>

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#沐Move forward

地址：台南市安平區延平街104巷4號

電話：06-220-0527



