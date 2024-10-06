你知道到大橋頭要吃什麼嗎！延三夜市又俗稱大橋頭夜市，充斥著歷史悠久的傳統老店，許多店家都已經營數十年，無論是經典的肉粽、筒仔米糕，還是蚵仔煎等小吃，都深受在地人和遊客的喜愛。窩客島精選9間延三夜市必吃美食，以它獨特的魅力，讓你沉浸在台灣小吃的無窮魅力之中。





擁有超美食的延三夜市，絕對不能錯過在地60年老味道的「阿欉大橋頭肉粽」；連續多年榮獲必比登推薦的「大橋頭老牌筒仔米糕」、「灶頂原汁排骨湯高麗菜飯」；還有台灣味十足的傳統小吃「大橋頭魯肉飯」、「黃大腸煎」、「東石鮮蚵」的蚵仔煎，每一口都是對台灣美食文化的深刻體驗，讓你流連忘返。



延三夜市滷肉飯刈包

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 延三台北橋頭魯肉飯 說：

焢肉肥潤，幾乎入口即化的美味，真的可以給他90分了！好吃～加上我不愛的花生粉和酸菜XD排隊也值得，平常不愛吃花生粉忘記先說，但還是好吃喔！<全文介紹>



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#延三台北橋頭魯肉飯

地址：台北市大同區延平北路三段24號

電話：0921-358-873







延三夜市平價魯肉飯

部落客 岳岳欲食x新北美食x台北美食x美食推薦 造訪 大橋頭魯肉飯(延三店) 說：

大橋頭魯肉飯是真正的台灣特色魯肉飯，價格實惠、性價比高，地理位置也方便! 台灣特色小吃，日常飽餐一頓絕對是妥妥的。<全文介紹>



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#大橋頭魯肉飯(延三店)

地址：台北市大同區延平北路三段64號之1

電話：02-2592-6004





延三夜市大腸煎

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 黃大腸煎 說：

大腸煎是用炸的，但是還好吃起來不會太油，搭配上醬料跟醃小黃瓜，最對味的應該就是搭醃小黃瓜吧，清爽又不覺得油膩。< 全文介紹>



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#黃大腸煎

地址：台北市大同區延平北路三段4號

電話：0928-885-639





延三夜市筒仔米糕

部落客 誠實牛牛 造訪 大橋頭老牌筒仔米糕 說：

店家自製的甜辣醬真的厲害！對不吃辣的我來說，這個辣度剛好開胃，再用一點點甜來誘惑味蕾，讓人忍不住一口接一口。<全文介紹>



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#大橋頭老牌筒仔米糕

地址：台北市大同區延平北路三段41號

電話：02-2594-4685







延三夜市必吃蚵仔煎

部落客 東蛙池塘 造訪 東石鮮蚵(延三夜市) 說：

蚵仔煎絕對是東時鮮蚵的招牌餐點之一，吃起來的口感非常豐富，有蚵仔嫩、蛋香、粉漿滑以及青菜脆，味道相當有層次。<全文介紹>



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#東石鮮蚵(延三夜市)

地址：台北市大同區延平北路三段50號

電話：02-2595-6267







延三夜市牛肉湯

部落客 D&W黑白雙搭 造訪 牛爺爺生炒沙茶牛肉店 說：

不管是牛筋還是牛肉，每一塊都很鮮嫩，搭配熬煮許久的牛肉清湯搭配薑絲，喝起來鮮甜爽口，一點都不油膩，點湯加湯免費！<全文介紹>



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#牛爺爺生炒沙茶牛肉店

地址：台北市大同區延平北路三段121號

電話：02-2591-0479







延三夜市好吃鵝肉店

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 金樺城鵝肉担-延三店 說：

現切的甘蔗鵝肉新鮮，口感軟嫩不乾柴，肉質有淡淡的甜味，煙燻味道適中，不會太重而搶味，點鵝腿部位還會去骨。<全文介紹>



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#金樺城鵝肉担-延三店

地址：台北市大同區延平北路三段24號

電話：02-2595-8609







延三夜市平價排骨湯

部落客 neru.foodie 造訪 灶頂 原汁排骨湯 高麗菜飯 說：

排骨湯給了兩大塊排骨肥瘦相當適中不會覺得膩，但我覺得靈魂是湯裡的蘿蔔軟硬的恰到好處，這塊蘿蔔讓我很驚艷～<全文介紹>



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#灶頂 原汁排骨湯 高麗菜飯

地址：台北市大同區延平北路三段17巷2號

電話：0983-646-688







延三夜市在地60年肉粽

部落客 軟西，遊記 造訪 阿欉大橋頭肉粽 說：

60年來都沒變的食材組合來說，已經是單純美好的古早味。阿欉大橋頭肉粽以簡單2種品項走過了這些年，擠身知名北部粽店家之一。<全文介紹>



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#阿欉大橋頭肉粽

地址：台北市大同區延平北路三段19號銀行門口

電話：02-2597-5779



