為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
menu
> 最新文章 > 美食 > 桃園人必吃7間大園美食！隱藏版爆餡車輪餅、開店客滿烤活魚全要吃。

桃園人必吃7間大園美食！隱藏版爆餡車輪餅、開店客滿烤活魚全要吃。

2024-10-02 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客 人氣：5,752
share
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

桃園大園必吃美食7選！桃園大園有著竹圍漁港、橫山書法公園等知名觀光地，在美食方面除了近年興起的青埔早午餐、咖啡廳外，大園區在地美食也很值得一訪，窩客島整理7間「桃園大園美食」名單，從街邊小吃、甜點，以及人氣爆棚的烤魚，各種美食一次給你。
 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載


桃園大園必吃街邊小吃

桃園大園小吃一定不能錯過照相館店觀的香腸攤販「正光照相館」，主打米腸、香腸切、紅糟肉，搭配生洋蔥、酸菜、泡菜、小黃瓜、蒜頭等，吃完一整碗超滿足；而隱藏版「燊森紅豆餅」，除了經典紅豆、奶油，還有巧克力、芋頭、起司蛋等口味可以選擇，每顆車輪餅塞入滿滿內餡，一咬下就能感受爆漿滋味。
 桃園大園街邊小吃 #正光照相館（米腸香腸切）/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載桃園大園街邊小吃 #燊森紅豆餅/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：上圖「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」、下圖「Panda's Paradise」於窩客島的文章分享。

在地人都推的「亞仙烘焙坊越南麵包」，不僅法國麵包本體超巨大，連內餡也給超多，香酥法國麵包夾入蘿蔔絲、切片小黃瓜、荷包蛋、越南火腿等，超滿配料讓人幾乎一隻手握不住，是在地人都推的必吃大園小吃。
 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島的文章分享。


桃園大園在地人氣美食

在地人才知道的「4-7休閒魚池餐廳」，沒訂位根本吃不到，主打自家養的鮮魚、土雞，「鹽巴烤魚」完美鎖住鮮甜肉汁，白斬土雞也鮮嫩多汁，是大園隱藏版人氣美食，常常一開店就客滿；而「鰻天下」則必點超浮誇蒲燒鰻魚飯，蒲燒鰻魚下方給了滿滿白飯，配著蒲燒醬汁吃超下飯，超大份量2個人分著吃才剛好。
 桃園大園在地人氣美食 #4-7休閒魚池餐廳/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 桃園大園在地人氣美食 #鰻天下/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：上圖「小珊珊」、下圖「麥的小窩」於窩客島的文章分享。


桃園大園隱藏版甜點

想吃甜點類可以到「麻吉叔冰舖」，提供多種豆花、雪花冰，其中必點燒麻糬雪花冰，鬆軟的牛奶雪花冰上，一半放上濃厚的芋泥，另一半則放了花生燒麻糬，一次享受2種口感；「花杓豆坊」則將豆花裝在飲料杯中，黑糖剉冰豆花上擺滿珍珠、粉粿、小湯圓，整杯色彩繽紛的模樣，吃之前一定要先拍一張。
桃園大園隱藏版甜點 #麻吉叔冰舖/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
桃園大園隱藏版甜點 #花杓豆坊/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
▲圖片來源：上圖「mika」、下圖「算命的說我很愛吃」於窩客島的文章分享。


正光照相館（米腸香腸切）

地址：桃園市大園區高鐵北路三段418之1號
電話：03-381-3993


燊森紅豆餅

地址：桃園市大園區中正東路三段33號
電話：0925-261-237


亞仙烘焙坊越南麵包

地址：桃園市大園區中華路19號
電話：0911-988-941


4-7休閒魚池餐廳

地址：桃園市大園區內定十六街972號對面4-7魚池
電話：03-462-3653


鰻天下

地址：桃園市大園區漁港路326號
電話：03-393-7438


麻吉叔冰舖

地址：桃園市大園區皇家一街25號
電話：0954-109-003


花杓豆坊

地址：桃園市大園區大智路87之1號
電話：0917-174-679

更多 桃園大園美食 照片：
 桃園大園街邊小吃 #燊森紅豆餅// WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
 桃園大園街邊小吃 #燊森紅豆餅// WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載
桃園大園在地人氣美食 #4-7休閒魚池餐廳/ WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#桃園美食
morechevron_right
文章關鍵字
桃園美食 大園美食 桃園小吃 燊森紅豆餅 more
相關商家
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

keyboard_arrow_up