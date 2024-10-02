桃園大園必吃美食7選！桃園大園有著竹圍漁港、橫山書法公園等知名觀光地，在美食方面除了近年興起的青埔早午餐、咖啡廳外，大園區在地美食也很值得一訪，窩客島整理7間「桃園大園美食」名單，從街邊小吃、甜點，以及人氣爆棚的烤魚，各種美食一次給你。







桃園大園必吃街邊小吃

桃園大園小吃一定不能錯過照相館店觀的香腸攤販「正光照相館」，主打米腸、香腸切、紅糟肉，搭配生洋蔥、酸菜、泡菜、小黃瓜、蒜頭等，吃完一整碗超滿足；而隱藏版「燊森紅豆餅」，除了經典紅豆、奶油，還有巧克力、芋頭、起司蛋等口味可以選擇，每顆車輪餅塞入滿滿內餡，一咬下就能感受爆漿滋味。



▲圖片來源：上圖「魚兒 x 牽手明太子的「視」界旅行」、下圖「Panda's Paradise」於窩客島的文章分享。



在地人都推的「亞仙烘焙坊越南麵包」，不僅法國麵包本體超巨大，連內餡也給超多，香酥法國麵包夾入蘿蔔絲、切片小黃瓜、荷包蛋、越南火腿等，超滿配料讓人幾乎一隻手握不住，是在地人都推的必吃大園小吃。





▲圖片來源：「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島的文章分享。



桃園大園在地人氣美食

在地人才知道的「4-7休閒魚池餐廳」，沒訂位根本吃不到，主打自家養的鮮魚、土雞，「鹽巴烤魚」完美鎖住鮮甜肉汁，白斬土雞也鮮嫩多汁，是大園隱藏版人氣美食，常常一開店就客滿；而「鰻天下」則必點超浮誇蒲燒鰻魚飯，蒲燒鰻魚下方給了滿滿白飯，配著蒲燒醬汁吃超下飯，超大份量2個人分著吃才剛好。





▲圖片來源：上圖「小珊珊」、下圖「麥的小窩」於窩客島的文章分享。



桃園大園隱藏版甜點

想吃甜點類可以到「麻吉叔冰舖」，提供多種豆花、雪花冰，其中必點燒麻糬雪花冰，鬆軟的牛奶雪花冰上，一半放上濃厚的芋泥，另一半則放了花生燒麻糬，一次享受2種口感；「花杓豆坊」則將豆花裝在飲料杯中，黑糖剉冰豆花上擺滿珍珠、粉粿、小湯圓，整杯色彩繽紛的模樣，吃之前一定要先拍一張。





▲圖片來源：上圖「mika」、下圖「算命的說我很愛吃」於窩客島的文章分享。



正光照相館（米腸香腸切）

地址：桃園市大園區高鐵北路三段418之1號

電話：03-381-3993



燊森紅豆餅

地址：桃園市大園區中正東路三段33號

電話：0925-261-237



亞仙烘焙坊越南麵包

地址：桃園市大園區中華路19號

電話：0911-988-941



4-7休閒魚池餐廳

地址：桃園市大園區內定十六街972號對面4-7魚池

電話：03-462-3653



鰻天下

地址：桃園市大園區漁港路326號

電話：03-393-7438



麻吉叔冰舖

地址：桃園市大園區皇家一街25號

電話：0954-109-003



花杓豆坊

地址：桃園市大園區大智路87之1號

電話：0917-174-679