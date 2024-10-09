苗栗7間必吃在地美食清單！秋天來苗栗賞杭菊、賞紅楓，也要順路吃遍苗栗在地美食，在地人氣名店、隱藏版小吃通通要吃過，窩客島整理7間「苗栗在地人氣美食」，包括在地人才知道的隱藏版6元煎餃、乾麵店，以及必吃的臭豆腐、餛飩麵等排隊名店，下次跟親友來到苗栗玩，就先跟著清單吃一輪。







苗栗在地人氣小吃

苗栗在地人一定都知道「後龍黑輪伯」，就在後龍慈雲宮前方擺攤，假日廟前座位總是坐滿人潮，提供超多種古早味關東煮，內用還能免費加湯喝到你飽；而已經營業超過50年的「廟口阿嬷臭豆腐」，更是連平日也要排隊，香氣誘人的臭豆腐，外表炸得金黃酥脆，內裡加入特製醬汁，吃起更濕潤多汁，再搭上酸菜、泡菜超涮嘴，讓人忍不住一秒嗑光。





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苗栗隱藏版美食

沒有招牌也很熱門的「苑裡煎餃」，一個只要6元銅板價，底層金黃酥脆，內餡包入滿滿韭菜，一口咬下就能感受到香濃多汁的口感，淋滿辣醬一起吃也很過癮，熟客都直接電話預訂，堪稱最地人最愛的隱藏版小吃攤；在地人從小吃到大的「便所麵」，鹹香乾麵加入涮嘴的肉燥、油蔥，可以再加點餛飩、豆腐湯或是滷味小菜，搭著一起吃太對味。





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苗栗在地人氣名店

口感Q彈軟糯的「湯家大肉圓」，與一般肉圓不同，淋醬使用特製的韭菜醬油，內餡塞入滿滿豬肉塊、筍丁，搭著醬汁一起吃，重口味的一定會愛，是假日排隊才吃得到的人氣夯店；「江技舊記餛飩店」的招牌餛飩顆顆飽滿、份量很足，此外店內還有多種小菜、滷味，也是來此必吃的人氣款，兩家店面都已營業超過70年，在地人氣老字號美食可不能錯過。





▲圖片來源：上圖「靜怡＆大顆呆」、下圖「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島的文章分享。



而銅鑼人一定都知道的名店「小宋餃子館」，店門口前有著排隊人潮更是常態，每桌必點的招牌手工蒸餃，外皮Q彈有嚼勁、內餡飽滿，再沾著特製辣油，超涮嘴的滋味，下次來苗栗銅鑼玩，一定不能沒吃過。





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後龍黑輪伯

地址：苗栗縣後龍鎮三民路120號

電話：0935-305-725



廟口阿嬷臭豆腐

地址：苗栗縣通霄鎮中正路20號

電話：03-776-3176



苑裡煎餃(仁愛街)

地址：苗栗縣苑裡鎮仁愛街2-6號

電話：03-786-0639



便所麵

地址：苗栗縣苑裡鎮舊社里41之7號

電話：03-774-4006



湯家大肉圓

地址：苗栗縣苗栗市中山路713號

電話：03-737-4590



江技舊記餛飩店

地址： 苗栗縣苗栗市新苗街88號

電話： 03-732-7803



小宋餃子館

地址：苗栗縣銅鑼鄉中正路184之1號

電話：03-798-4149