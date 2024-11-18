來自義大利的傳奇咖啡品牌illy於2024年11月15日至18日，參加台灣國際咖啡展，並在現場展示其優質咖啡產品及最新的咖啡機系列。展會期間，品牌的攤位號碼為L518，吸引了眾多咖啡愛好者和明星粉絲的目光。活動現場充滿著熱烈的氣氛，其中最引人注目的是由人氣明星張懷秋擔任「星級咖啡師」，與粉絲們互動並親自示範如何沖煮完美的illy咖啡。



▲張懷秋親授illy拿鐵沖煮技巧！義大利頂級咖啡品牌illy亮相2024台灣國際咖啡展 / WalkerLand窩客島整理提供



在此次展會中，張懷秋為現場觀眾特調了illy品牌的拿鐵咖啡，並表示這款使用illy Y3.3膠囊咖啡機沖泡的咖啡口感濃醇，讓他對這款咖啡機的功能感到驚訝。他指出，這台咖啡機的卓越設計與操作便捷性，使他能夠輕鬆享受到意式濃縮咖啡的絕佳風味。在活動中，張懷秋還分享了他最喜愛的咖啡搭配—經典中焙美式咖啡與蒙布朗甜點，並讚賞這樣的搭配是秋冬季節中最完美的暖心組合，適合與摯愛的朋友或家人一同享用。



▲張懷秋為現場觀眾特調了illy品牌的拿鐵咖啡，並表示這款使用illy Y3.3膠囊咖啡機沖泡的咖啡口感濃醇 / WalkerLand窩客島整理提供



此次活動也標誌著國內知名代理商天工生技正式代理illy品牌。自從獲得代理權後，天工生技不僅帶來了品牌的最新咖啡產品，還提供了各種展場優惠，包括超值的咖啡機與咖啡豆組合優惠。展會期間，現場觀眾可享有多款優惠方案，如選購三罐咖啡豆或咖啡膠囊的優惠組合，並可獲得專屬的illy咖啡匙和展示盒。此外，還有特價販售的illy Y3.3膠囊咖啡機及其他精品咖啡設備，讓參展民眾能夠將這些極具設計感和高效能的咖啡機帶回家。



illy品牌創始人Francesco Illy，作為現代義式濃縮咖啡機的發明者，對於品牌的發展至今已經有超過三代的努力積澱。其以追求完美品質為宗旨，所創造的illy咖啡不僅擁有來自四大洲的9種頂級阿拉比卡豆，還經過專業烘焙和獨特的氮氣加壓包裝技術，使得每一包illy咖啡都能夠保有迷人的香氣和風味，無論送達世界的哪一端，始終保持濃郁的口感。



▲此次活動也標誌著國內知名代理商天工生技正式代理illy品牌 / WalkerLand窩客島整理提供



此次展會不僅展示了illy Y3.3膠囊咖啡機，也讓來賓體驗了更多illy品牌的創新咖啡設備，其中包括illy Easy膠囊咖啡機及由設計大師Luca Trazzi設計的復古款illy X7.1咖啡機，這些產品的設計與性能完美融合，展現出illy對於細節與使用體驗的極致追求。無論是咖啡愛好者，還是設計感十足的時尚族群，都能在這次的展覽中找到自己心儀的產品。活動持續至11月18日，展會地點為台北南港展覽館一館四樓，對於愛好咖啡的朋友們來說，這無疑是一場不可錯過的盛會。



▲此次展會不僅展示了illy Y3.3膠囊咖啡機，也讓來賓體驗了更多illy品牌的創新咖啡設備 / WalkerLand窩客島整理提供