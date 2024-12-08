冬天怎麼能不吃薑母鴨！每到寒冷季節，薑母鴨絕對是暖胃首選。濃郁的薑香搭配鮮甜鴨肉，再加上一鍋熱騰騰的中藥湯底，讓人吃得暖呼呼、滿滿元氣！這次窩客島特別整理了「雙北7間必吃薑母鴨」，不僅有老饕才知道的隱藏版薑母鴨，還有口耳相傳的老字號名店，每一家都各有特色，不管是想補身體還是單純想解饞，絕對都能滿足你的味蕾。



▲薑母鴨推薦，雙北必吃推薦7選 / WalkerLand窩客島整理提供



台北薑母鴨必吃，位於士林區的「侯薑母鴨」，以超濃酒香和經典湯頭聞名，酒香與薑味交織，讓老饕們讚不絕口；再來是中山區的「一桶薑母鴨」，不僅有傳統的薑母鴨，還能加紅蟳、泰國蝦等海鮮，湯頭濃郁又鮮甜，是近期薑母鴨界的新星；而說到新北薑母鴨，一定不能錯過新莊的「明月薑母鴨」，以超濃郁薑味馳名，湯頭香氣濃厚，是在地人薑母鴨首選。每一間都是必訪名店，今年冬天就找親朋好友一起去。



▲雙北薑母鴨推薦，必吃名店7選 / WalkerLand窩客島整理提供



能尬海產的薑母鴨新星 #一桶薑母鴨

部落客 洋洋的吃喝玩樂 造訪 一桶薑母鴨 說：

除了傳統的薑母鴨以外還有秋天必吃的紅蟳螃蟹，沒想到放到薑母鴨裡超美味以及我最愛的泰國蝦，還有新鮮的鴨血、鴨心、鴨肝等，以及各種火鍋配料，整體環境也很寬敝不擁擠, 是吃薑母鴨的好選擇。



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#一桶薑母鴨

地址：台北市中山區南京東路三段89巷5之4號

電話：0225090857

完整介紹於窩客島分享：【松山美食推薦】一桶薑母鴨：新開幕爆蛋紅蟳薑母鴨和泰國蝦、鴨肉久煮不柴還有新鮮鴨血、鴨心、鴨肝︱捷運南京復興、松江南京站交通、菜單、評價



▲▼中山區必吃薑母鴨 : 一桶薑母鴨 / WalkerLand窩客島整理提供





超過40年的超濃酒香薑母鴨 #侯薑母鴨

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 侯薑母鴨 說：

大家喝了一口都很推薦，不僅酒味濃厚又香，薑的味道也很夠，完全沒被酒蓋掉味道，還有少許麻油的香氣，湯頭不會太油膩，真的是～薑是老的辣！超好喝



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#侯薑母鴨

地址：台北市士林區社正路11號

電話： 02 28119100

完整介紹於窩客島分享：立冬吃這間，超過40年老店！網友推薦第一名薑母鴨是這間，必點米雪糕真的好吃！



▲▼士林區必去酒味超濃厚薑母鴨 : 侯薑母鴨 / WalkerLand窩客島整理提供





人氣超旺的經典薑母鴨 #萬華霸味薑母鴨

部落客 Jun 造訪 萬華霸味薑母鴨 說：

薑母鴨經麻油、老薑爆炒，米酒、藥膳燉煮，湯頭甘醇不在話下，吸飽了湯汁的豆腐、豆皮、高麗菜，滿口湯汁暖心暖胃。



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#萬華霸味薑母鴨

地址：台北市萬華區艋舺大道182號

電話：02-2306-1506

完整介紹於窩客島分享：【台北萬華】萬華霸味薑母鴨(附菜單)冷天排隊店 暖呼呼燒燙燙薑母鴨



▲▼萬華必吃排隊名店 : 萬華霸味薑母鴨 / WalkerLand窩客島整理提供





薑味超濃的在地薑母鴨 #月明薑母鴨

部落客 陳小可的吃喝玩樂 造訪 月明薑母鴨 說：

雖然沒有炭火，但月明薑母鴨最迷人的就是充滿薑味的湯頭，味道依舊不變，超濃郁的薑味！香氣和味道仍然這麼好吃。



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#月明薑母鴨

地址：新莊新北市新莊區三泰路30之4號

電話：02 2901 9717

完整介紹於窩客島分享：新北市新莊區薑很多好像不用錢，超濃厚薑母鴨鍋底，在地最強霸主就是這間！



▲▼新莊必吃薑味超濃薑母鴨 : 月明薑母鴨 / WalkerLand窩客島整理提供





在地人都在吃的街邊薑母鴨 #鴨公王紅面薑母鴨

部落客 neru.foodie 造訪 鴨公王紅面薑母鴨 說：

冷冷的天就是要吃熱騰騰的火鍋！薑母鴨更是暖到心坎裡🤤這家在半開放式空間的薑母鴨真的吃的滿臉通紅(?)🔥



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#鴨公王紅面薑母鴨

地址：新北市新莊區中原路102號

完整介紹於窩客島分享：新北市新莊區鴨公王紅面薑母鴨｜新莊街邊薑母鴨推薦 @neru.foodie / 丸の良食



▲▼新莊在地人都在吃的街邊薑母鴨 : 鴨公王紅面薑母鴨 / WalkerLand窩客島整理提供





老饕才知道的隱藏版大份量薑母鴨 #曾家薑母鴨

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 曾家薑母鴨 說：

有別於一般的薑母鴨，曾家薑母鴨的湯頭是走清爽路線，喝多也不會燥熱，而且是用大臉盆裝，份量超多，且價格親民，因為地處比較偏僻，只有熟門熟路的老饕才知道的隱藏版好吃薑母鴨！



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#曾家薑母鴨

地址：新北市鶯歌區中正三路472號之1號

電話： 02 2670 3045

完整介紹於窩客島分享：曾家薑母鴨｜老饕才知道！地點很偏僻但人氣超高的大鋼盆薑母鴨



▲▼鶯歌隱藏版薑母鴨 : 曾家薑母鴨 / WalkerLand窩客島整理提供





新店人都在吃的平價薑母鴨 #阿蘭姊薑母鴨

部落客 Sunny 造訪 阿蘭姊薑母鴨 說：

鴨肉很大塊，煮得軟軟的、可以很容易地把肉從骨頭上咬下來。友人說一開始酒味會比較重，後來發現我最喜歡這一開始酒味濃厚的香氣。



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#阿蘭姊薑母鴨

地址：台北市北投區中山路30號之10

完整介紹於窩客島分享：【新北】阿蘭姊薑母鴨｜新店美食｜今晚，我想來點溫暖的！ - 桑分鐘熱度



▲▼新店必吃平價薑母鴨 : 阿蘭姊薑母鴨 / WalkerLand窩客島整理提供

