台北人、新北人看過來，火鍋吃到飽5大快訊！天氣轉流，又到了吃火鍋的季節，近日台北、新北各地都陸續有火鍋吃到飽話題傳出，窩客島整理5間在雙北火鍋吃到飽快訊，其中最值得矚目的是開在信義區巷弄裡，299元火鍋吃到飽有海陸主餐外加蔬食自助吧台，超平價幫信義區上班族守住荷包。另外，也包含附餐、飲料吃到飽的火鍋選擇，讓大家天天吃火鍋也不會膩。



▲▼台北、新北火鍋吃到飽最新推薦 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



299元信義區火鍋吃到飽「鮮牧火鍋」

新店起家的人氣火鍋「鮮牧火鍋」，繼基隆分店之後，首度進軍台北信義區商圈，以最平價的299元火鍋吃到飽，讓附近上班族在平日就能大吃一頓，消除工作的煩憂。不僅有豐富的自助吧台、飲料區和熟食甜點區，營業時間更延長到凌晨一點，就算加班也不怕沒有東西吃。



鮮牧火鍋市府店

開幕日：2024/12/20

地址：台北市信義區基隆路一段147巷19號（捷運市府站1號出口）

營業時間：AM11:30-AM1:00

詳細報導：299元火鍋吃到飽！藏在信義區巷弄「鮮牧火鍋」開到凌晨宵夜。



▲▼火鍋吃到飽「鮮牧火鍋」藏在信義區巷弄裡 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝





公館馬辣升級 酒牆吧台喝到飽

馬辣火鍋吃到飽再升級！從公館發跡的馬辣火鍋吃到飽，堪稱是台北平價火鍋吃到飽霸主，這次為了回饋長期愛戴的火鍋控，強勢推出升旗版「馬辣心潮麻辣鍋」，延續高CP值百種食材火鍋吃到飽之外，更重要的是多了一面6公尺長的酒牆，讓人無限暢飲微醺一下。目前首號店在公館強勢登場，以夜店火鍋新概念重新定義火鍋文化。



馬辣心潮麻辣鍋

營業資訊：台北市中正區汀州路三段94號

營業時間：11:30-02:00

電話: 02-23657625

詳細報導：火鍋 調酒吃到飽才698元！公館「馬辣酒牆喝到飽」新型態搶先看。



▲▼馬辣心潮麻辣鍋有16款酒類無限暢飲/ 馬辣心潮麻辣鍋提供、WalkerLand窩客島整理



林口火鍋吃到飽新開店「圍圍爐爐」

林口火鍋控、吃到飽控準備開吃！在桃園中壢、台北信義區都有極高人氣的火鍋吃到飽「圍圍爐爐」，將於12/28正式插旗林口，最便宜799元就能享受火鍋吃到飽，若加入會員再加碼送200元抵用券，等於599元就能大吃特吃。同時，為了歡慶圍圍爐爐林口店開幕，推出姓名對中「林口圍爐」任一個字的發音，即可直接打85折，等於一個人679元就能開鍋吃到飽。



圍圍爐爐 林口店店家資訊

開幕時間：2024/12/28(六)

地址：新北市林口區仁愛路二段526號1樓

電話：02-2602-8818

營業時間：11:00-24:00，最後收客至20:00

詳細報導：林口火鍋吃到飽599元！圍圍爐爐火鍋吃到飽「調酒 鹹酥雞」無限吃。



▲▼火鍋吃到飽新開店 圍圍爐爐林口店 / WalkerLand窩客島 鄭雅之 拍攝



海底撈499元個人餐 自助吧吃到飽

一個人吃海底撈只要499元！平日揪不到人吃海底撈也沒關係，海底撈悄悄推出個人火鍋套餐，以撈派九宮格的形式呈現，再加上自助吧台上的小菜、水果和甜點吃到飽，還有極致貼心的服務，就算只有一個人來吃海底撈火鍋，也不怕孤單無聊。



詳細報導：海底撈個人火鍋！九宮格菜盤 自助吧吃到飽，499元火鍋控衝。



▲▼海底撈個人火鍋套餐/ 海底撈提供、WalkerLand窩客島整理



六扇門台北首間 泡麵、豬油拌飯吃到飽

一個人就開吃的個人小火鍋霸主「六扇門」，台北首號店終於正式開幕了！以超高CP值個人小火鍋聞名，提供超過30種湯底讓人每次來都能選擇不同口味之外，現場還供應無限吃到飽的泡麵、豬油拌飯、飲料和冰淇淋，最便宜一鍋160元就能大飽口福，是小資族最愛的火鍋選擇。



六扇門 中山農安店

門市地址：台北市中山區農安街273號

營業時間：週一至日11：00～23：00

門市電話：02-25067070



▲▼六扇門小火鍋開到台北中山區 / WalkerLand窩客島整理提供。

