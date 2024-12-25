雲林必吃7間斗六美食小吃！提到雲林一定會去過的太平老街，今年年末也照往年掛起了上萬個燈籠，燈會將一直點燈到明年3月底，超壯觀燈籠海與兩旁近百年的太平老街建築，吸引不少網美、遊客前來打卡朝聖，而逛老街自然少不了老街美食，各種古早味小吃聚集在太平老街周邊，都是雲林人激推的必吃美食，窩客島這次推薦7間「雲林斗六美食」，年初、春節旅行先來雲林斗六吃古早味小吃、拍燈會燈籠海。



▲雲林斗六美食推薦7選，太平老街小吃老店魷魚羹、圓仔湯先吃 / WalkerLand窩客島整理



年末年初來雲林斗六找美食吃，就先衝太平老街，不僅有太平老街燈籠燈會，巷弄中更有許多古早味小吃，其中最著名的便是「魷魚興魷魚嘴羮」、「阿國獅魷魚羹」兩家魷魚羹老店，經過便能看到超大店面以及誇張的排隊人潮；而雲林在地人推的「老街碗粿」，招牌必吃整碗鋪上滿滿炒蛋的「蛋飯」，再配碗暖呼呼的關東煮，樸實的古早味冬天吃超暖胃；古早味甜點則有傳到第四代的「長興圓仔冰」，冬天必點Q軟的熱圓仔湯、花生芝麻麻糬。



▲雲林斗六古必吃早味小吃7選，老街人氣臭豆腐、關東煮 / WalkerLand窩客島整理



雲林太平老街90年碗粿老店：老街碗粿

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 老街碗粿 說：

這間店每逢用餐時間總是大排長龍，無論是觀光客還是在地人，都被這裡的古早味深深吸引。碗粿一碗只要25元，樸實的蛋飯只需40元，再加上自助夾取的關東煮，銅板價就能吃得很滿足。



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老街碗粿

地址：雲林縣斗六市太平路122號

電話：05-532-3093

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：在地人推爆的斗六老街碗粿，古早味碗粿25元，還有超好吃蛋飯！



▲▼雲林太平老街90年碗粿老店：老街碗粿，雲林人推薦必點蛋飯、關東煮 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理





雲林斗六必吃肉圓老店：吳記肉圓

部落客 小狐尼 NiNi 造訪 吳記肉圓 說：

肉餡是整糰的，直徑約5 cm的圓餅模樣很像一塊漢堡排，其中一面有布滿白色的...筍乾丁啦!不是肥肉啦~肉餡很扎實一整團，沒有太多白色肥肉感；滿滿的筍乾格外鮮脆，口感更為層次豐富。



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吳記肉圓

地址：雲林縣斗六市愛國街21巷10號

電話：05-534-3581

完整介紹由部落客「小狐尼 NiNi」於窩客島分享：[食記。雲林斗六]巷仔內吳記肉圓。低溫油炸肉圓&丸子油豆腐湯。隱藏於市場內的超熱門肉圓小吃 #斗六市場



▲▼雲林斗六必吃肉圓老店：吳記肉圓，就在太平老街 /小狐尼 NiNi 提供、WalkerLand窩客島整理





雲林太平老街必吃70年魷魚嘴羮老店：魷魚興魷魚嘴羮

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 魷魚興魷魚嘴羮 說：

羹湯喝起來鮮甜帶點稠度，裡面有筍子及蛋花，整體吃起來相當順口，魷魚口感Q彈，帶點脆度，麵條吸飽湯汁也是相當不錯。



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魷魚興魷魚嘴羮

地址：雲林縣斗六市中正路56號

電話：05-534-6701

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：雲林縣斗六市美食-魷魚興魷魚嘴羮-在地經營74年！媽祖廟旁古早味小吃，魷魚羹推薦，免費停車/鄰近斗六火車站



▲▼雲林太平老街必吃70年魷魚嘴羮老店：魷魚興魷魚嘴羮，也有賣爌肉飯 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理





雲林太平老街傳三代魷魚羮老店：阿國獅魷魚羹

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 阿國獅魷魚羹說：

這間是傳承三代的80年老店，除了店內招牌魷魚羹，他們的魷魚嘴大到非常浮誇，幾乎跟小朋友的拳頭一樣大，沒吃過的人真的一定要來體驗看看什麼叫作巨無霸魷魚嘴阿！



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阿國獅魷魚羹

地址：雲林縣斗六市大同路112號

電話：05-535-4010

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：雲林縣斗六市【雲林食記】阿國獅魷魚羹 - 傳承三代80年老店，第一次吃到如此浮誇的魷魚嘴



▲▼雲林太平老街傳三代魷魚羮老店：阿國獅魷魚羹 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理





雲林太平老街臭豆腐：陳家臭豆腐

部落客 靜兒貪吃遊玩愛分享 造訪 陳家臭豆腐 說：

這家人氣排隊餐車隱身在太平老街區，提供的臭豆腐以古法天然發酵，炸得外酥內嫩，每一口都散發濃郁香氣，深受在地人喜愛。除了臭豆腐，還有大腸麵線、當歸湯和豬血。



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陳家臭豆腐

地址：雲林縣斗六市太平路85號

電話：0925-909-024

完整介紹由部落客「靜兒貪吃遊玩愛分享」於窩客島分享：雲林斗六太平老街「陳家臭豆腐」45元銅板價，雲林人激推。



▲▼雲林太平老街臭豆腐：陳家臭豆腐 /靜兒貪吃遊玩愛分享 提供、WalkerLand窩客島整理





雲林太平老街必吃傳四代圓仔湯：長興圓仔冰

部落客 雞蛋糕生活美學專題報告 造訪 長興圓仔冰 說：

麻糬口感極為水嫩不黏牙，用筷子輕輕一夾就夾開了，在嘴中也不需要嚼很久很容易吞嚥，跟平常吃到的麻糬口感有很大的不同。花生和芝麻都非常香，但我更喜歡的花生的濃郁感，在嘴中久久都無法散去。



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長興圓仔冰

地址：雲林縣斗六市中華路136號

電話：05-533-9445

完整介紹由部落客「雞蛋糕生活美學專題報告」於窩客島分享：雲林縣斗六市【雲林食記】長興圓仔冰 - 門口滿滿的排隊人潮老店魅力依然不減，綜合圓仔冰配上綜合麻糬簡直完美



▲▼雲林太平老街必吃傳四代圓仔湯：長興圓仔冰，冬天點花生麻糬、熱圓仔湯 /雞蛋糕生活美學專題報告 提供、WalkerLand窩客島整理





雲林斗六古早味仙草：青麥芋圓嫩仙草

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 青麥芋圓嫩仙草 說：

裡頭的料可是滿到都浮出來了。他的甜度都不會甜到讓人覺得很膩口，每樣都真材實料。光是這一碗那倆人和小沙米3人嗑一碗就很滿足了。



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青麥芋圓嫩仙草

地址：雲林縣斗六市中正路30號

電話：05-537-6168

完整介紹由部落客「那倆人玩樂人生」於窩客島分享：這種天氣不吃飯，來碗芋圓嫩仙草超幸福～



▲▼雲林斗六古早味仙草：青麥芋圓嫩仙草 /那倆人玩樂人生 提供、WalkerLand窩客島整理

