宜蘭冬山美食推薦9間必吃！宜蘭冬山有著冬山生態綠舟、梅花湖、斑比山丘等人氣景點，近期還有冬山舊河港燈節登場，窩客島這次蒐集9間人氣「宜蘭冬山美食」，不論是外酥內Q的宜蘭蔥油餅，街邊隱藏人氣攤販的炸蝦餅、花生捲香腸，還是冬山在地必吃的魚丸冬粉老店，通通都是在地人排隊也要吃到的冬山人氣美食，近期來宜蘭冬山看燈飾，就先跟著吃。



▲宜蘭冬山美食推薦9選，冬山蔥油餅 炸蝦餅排隊也要吃 / WalkerLand窩客島整理



玩宜蘭必吃的蔥油餅，冬山也有「金珠蔥油餅」受到許多人推崇，外酥內Q的現炸蔥油餅一定要加特製醬料，吃起來更過癮；除了蔥油餅，冬山還有許多人氣小吃，像是比手掌大的「冬山春捲蝦餅」、有著花生捲香腸的「武淵香腸伯香腸」、排隊必吃的「北城橋香腸伯」等在地街邊小吃；冬山在地老店推薦必吃「廣興做粿」的米苔目，以及早上6點半開始營業的「冬山魚丸米粉」，是冬山老饕必吃的古早味早餐之一。



▲宜蘭冬山美食9間人氣必吃，宜蘭人必吃老店一次吃 / WalkerLand窩客島整理



宜蘭冬山現炸蔥油餅排隊必吃：金珠蔥油餅

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 金珠蔥油餅 說：

真的有！夠！香！剛起鍋熱騰騰的蔥油餅，完全香到可能站在路口的行人也會聞到香氣的那種～大口咬下外面酥脆，裡面軟Q，口感特別有嚼勁，口齒會留香！



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金珠蔥油餅

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段1018號

電話：0989-343-359

完整介紹由部落客「算命的說我很愛吃」於窩客島分享：宜蘭美食 冬山金珠蔥油餅｜冬山老街超搶手的排隊美食「金珠蔥油餅」 現炸現吃「口感特有嚼勁」蔥香四溢



▲▼宜蘭冬山現炸蔥油餅排隊必吃：金珠蔥油餅 /算命的說我很愛吃 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭冬山超人氣炸蝦餅比手掌還大：冬山春捲蝦餅

部落客 Bunny 造訪 冬山春捲蝦餅 說：

一整個比手掌還大，將小蝦子、地瓜與麵糊融合，炸到金黃酥脆，吃起來鹹香脆口，口中交織著地瓜的甜味及蝦味，很新鮮沒有任何腥味，一定要趁熱吃，外酥內軟的好涮嘴。



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冬山春捲蝦餅

地址：宜蘭縣冬山鄉冬山路一段986巷19號

完整介紹由部落客「Bunny」於窩客島分享：【宜蘭美食】冬山春捲蝦餅 / 宜蘭古早味小吃 比手掌大炸蝦餅 / 冬山銅板美食推薦



▲▼宜蘭冬山超人氣炸蝦餅比手掌還大：冬山春捲蝦餅 /Bunny 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭冬山人氣花生捲香腸吃這家：武淵香腸伯香腸

部落客 章魚娜娜 造訪 武淵香腸伯香腸 說：

這裡的特色還有花生捲香腸，阿伯用料很大方，喜歡的記得一定要點阿！使用炭火直烤的香腸，香味就是不同！



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武淵香腸伯香腸

地址：宜蘭縣冬山鄉富農路二段266號

電話：0918-489-669

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：宜蘭縣冬山鄉【宜蘭冬山】武淵香腸伯 炭火現烤最好吃！特殊奇景香腸瀑布、香腸門簾，還有一串心、花生捲香腸、蔥油餅。



▲▼宜蘭冬山人氣花生捲香腸吃這家：武淵香腸伯香腸 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭冬山老饕也在排香腸攤：北城橋香腸伯

部落客 大手牽小手。玩樂趣 造訪 北城橋香腸伯 說：

因為他們家的香腸一咬會直接大爆汁的那種，太大口會噴到衣服也會有燙傷的風險，然後肥肉偏多，愛吃瘦肉口感多的香腸應該是會不愛，但多汁感應該是目前吃過最誇張的！



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北城橋香腸伯

地址：宜蘭縣冬山鄉長春路22號

電話：0952-137-355

完整介紹由部落客「大手牽小手。玩樂趣」於窩客島分享：宜蘭縣冬山鄉北城橋香腸｜極低調但人氣超高的香腸攤車！一口咬下肉汁狂噴好吃烤香腸



▲▼宜蘭冬山老饕也在排香腸攤：北城橋香腸伯 /大手牽小手。玩樂趣 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭冬山特色臭豆腐：刀山臭豆腐

部落客 mika造訪 刀山臭豆腐 說：

這炸功也是很厲害，外面酥脆滿分，裡面又嫩又多汁，雖然聞起來很臭，但吃起來是香的，尤其塞飽蒜泥與醬油膏，吃起來更過癮。



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刀山臭豆腐

地址：宜蘭縣冬山鄉鹿得路113號

電話：03-961-6511

完整介紹由部落客「mika」於窩客島分享：宜蘭縣冬山鄉刀山臭豆腐



▲▼宜蘭冬山特色臭豆腐：刀山臭豆腐，熔岩鹹蛋黃臭豆腐超酷 /mika 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭冬山老饕古早味早餐：冬山魚丸米粉

部落客 安魯魯與陽光姐 造訪 冬山魚丸米粉 說：

魚丸米粉一上桌就看到1/3碗的碗面，漂浮著小蝦米，還有魚丸、油豆腐、韭菜和粗米粉的組合，湯頭很清甜爽口，喝一口縈繞著蝦米香和淡淡韭菜香，米粉是吃起來ＱＱ口感的粗米粉。



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冬山魚丸米粉

地址：宜蘭縣冬山鄉成興路19號

電話： 03-959-0772

完整介紹由部落客「安魯魯與陽光姐」於窩客島分享：宜蘭冬山推薦必吃美食早餐,6點半開始營業



▲▼宜蘭冬山老饕古早味早餐：冬山魚丸米粉，早上6點就開賣 /安魯魯與陽光姐 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭冬山老店推薦：廣興做粿

部落客 紫色微笑 造訪 廣興做粿 說：

一塊的燒肉、一顆滷蛋、一整塊的油豆腐、三顆手工魚丸、真的是手工的米苔目（很Q不會軟軟的）米粉湯 湯頭香濃，料多實在，可以續湯。



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廣興做粿

地址：宜蘭縣冬山鄉廣興路205號

電話：03-951-2224

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：廣興做粿》冬山在地老店，碗粿、芋粿、手工綜合米苔目～都好吃



▲▼宜蘭冬山老店推薦：廣興做粿，在地人都推米苔目 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理





宜蘭冬山綿綿冰老店吃這家：冰點老店綿綿冰

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 冰點老店綿綿冰 說：

一杯綿綿冰可以選擇兩種口味只要45元，除了多種口味綿綿冰外，還有自製手工黑糖豆花、仙草冰、仙草奶凍。



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冰點老店綿綿冰

地址：宜蘭縣冬山鄉義成路三段454號

電話：03-958-3936

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：冰點老店綿綿冰 ❙ 鳳梨檸檬冰、芒果雙爽，自製手工豆花、仙草冰，宜蘭冬山老店綿綿冰!



▲▼宜蘭冬山綿綿冰老店吃這家：冰點老店綿綿冰 /靜怡＆大顆呆 提供、WalkerLand窩客島整理





冬山老街隱藏版滷味一週只賣3天：秋玉滷味

部落客 紫色微笑 造訪 秋玉滷味 說：

這家位於冬山老街與冬山火車站附近的秋玉滷味 雖然是隱身巷弄，總會有人聞香下馬找到它! 看似不起眼的小店，生意可是相當不錯呢，買回家不管當正餐或宵夜，打打牙祭都很不錯!



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秋玉滷味

地址：宜蘭縣冬山鄉南興路52號

電話：03-959-1864

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：宜蘭縣冬山鄉秋玉滷味》一週只賣三天隱身老街巷弄外帶小吃



▲▼冬山老街隱藏版滷味一週只賣3天：秋玉滷味 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理

