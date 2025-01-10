為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 帶小孩玩苗栗不無聊！春節必去7大苗栗親子景點「日本古都園區 童話森林橘子園」爸媽也能嗨玩。

帶小孩玩苗栗不無聊！春節必去7大苗栗親子景點「日本古都園區 童話森林橘子園」爸媽也能嗨玩。

苗栗景點 親子景點 苗栗親子景點 農場 more
2025-01-10 17:33:00 文字：編輯 鄭亦庭 綜合報導 圖片：各個部落客
share
編輯 鄭亦庭

編輯 鄭亦庭

苗栗親子景點帶你玩！春節假日帶小孩出遊，不管是去農場餵小動物療癒一下，觀光工廠體驗DIY親子活動，爸媽也能跟著玩得很開心，窩客島這次推薦你「7個苗栗親子景點」，除了親子必去的農場，也能到網美打卡勝地拍各種異國美照，冬天來苗栗還可以體驗採收草莓、橘子，來趟獨特的苗栗親子一日遊。

▲苗栗親子景點推薦7選，假日帶小孩去親子農場 親子觀光工廠 / WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子景點推薦7選，網美必拍打卡點 採草莓園區，爸媽小孩都愛 / WalkerLand窩客島整理


苗栗親子景點推薦必去農場：飛牛牧場、四方鮮奶牧場

假日帶小朋友出遊，親子農場絕對是最佳選擇，不僅有廣大的園區可以逛上整天，還能近距離接觸、餵食超可愛小動物，讓爸媽們跟小孩玩的同時，也能療癒身心紓壓，像是苗栗知名的「飛牛牧場」就有鴨鴨遊行、餵小牛喝奶、各種DIY活動，而「四方鮮奶牧場」除了餵小牛，園區內還有3層樓高滑草場，讓小孩可以盡情玩到嗨。

▲苗栗親子景點推薦必去農場：飛牛牧場 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子景點推薦必去農場：四方鮮奶牧場 /優尼太太 提供、WalkerLand窩客島整理


網美打卡系苗栗親子景點推薦：莫內秘密花園

假日不想太嗨的爸媽們，可以帶小孩來「莫內秘密花園」拍各種打卡照，園區內有各種異國場景打卡點，日式古都、歐風城堡、復古雜貨店、希臘地中海建築都有，超多種場景設計彷彿在國外旅遊般，異國場景讓小朋友來這裡也不會嫌無聊。

▲▼網美打卡系苗栗親子景點推薦：莫內秘密花園，日式古都、歐洲城堡小孩也吵著要拍 /Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 提供、WalkerLand窩客島整理


苗栗親子採果體驗推薦：滿意高架牛奶蜜草莓農場、橙香森林

冬天來苗栗玩，可不能忘了草莓季、錯過親手採草莓的體驗，苗栗有各種草莓園，其中「滿意高架牛奶蜜草莓農場」以高架方式種植，不用彎腰、換雨鞋就能採草莓，還提供停車場免費停，假日來採草莓超方便；苗栗不只有採草莓，還能到「橙香森林」採收橘子，近期從1/1開放採果到採完為止，想要採橘子的朋友，可以先關注官方粉專查詢橘子的採收情形喔，即使錯過採收期，園內也有規劃橘子打卡點、咖啡廳等，拍出童話森林般的橘子園打卡照、品嚐橘子系下午茶。

▲苗栗親子採果體驗推薦：滿意高架牛奶蜜草莓農場，不用彎腰就能採草莓 /卡夫卡愛旅行 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子採果體驗推薦：橙香森林 /Jason's Life 提供、WalkerLand窩客島整理


苗栗親子觀光工廠推薦：彈珠汽水觀光工廠、臺鹽通霄觀光園區

小孩最愛的彈珠汽水也有專門的「彈珠汽水觀光工廠」，整個玻璃瓶汽水製造廠有各種以彈珠汽水做成的打卡點，可以自己做彈珠汽水，還有彈珠汽水、爆米箱都能無限享受，超特別觀光園區目前採預約制，來之前記得先預約，以免白跑一趟；免門票的「臺鹽通霄觀光園區」則有吸睛的巨型鹽包、寶特瓶噴水池可以打卡，一定要來吃台鹽冰棒、在溫泉區泡腳的樂趣。

▲苗栗親子觀光工廠推薦：彈珠汽水觀光工廠，彈珠汽水DIY體驗 /Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子觀光工廠推薦：臺鹽通霄觀光園區 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理


飛牛牧場  位置資訊

地址：苗栗縣通霄鎮166號
電話：03-778-2999
完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：苗栗縣通霄鎮【苗栗】飛牛牧場 50公頃動物農莊，近距離觀賞乳牛、綿羊、鴨鴨大遊行不能錯過，可進行超萌互動！


四方鮮奶牧場  位置資訊

地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里崎頂里12鄰東崎頂9-6號
電話：03-758-4743
完整介紹由部落客「優尼太太」於窩客島分享：苗栗親子景點》3層樓高競速滑草場、拿奶瓶餵小牛、絕美玻璃屋_四方鮮奶牧場


莫內秘密花園  位置資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉138之3號
電話：0987-079-626
完整介紹由部落客「Darren蘋果樹旅遊玩樂誌」於窩客島分享：莫內秘密花園|苗栗銅鑼景點/神複製日本京都街道/拍照景點婚紗基地(收費價格)


滿意高架牛奶蜜草莓農場  位置資訊

地址：苗栗縣大湖鄉63號
電話：0922-116-950
完整介紹由部落客「卡夫卡愛旅行」於窩客島分享：草莓季一定要來這間！大湖草莓推薦不收門票、超大型高架草莓園保證收穫滿滿


橙香森林  位置資訊

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路6號
電話：03-725-1496
完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：【苗栗頭屋｜景點】橙香森林。近明德水庫，橘子果園採果趣，園區超好拍，還可透明玻璃屋用餐


彈珠汽水觀光工廠  位置資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉民生路11號
電話：0910-900-884
完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：苗栗縣銅鑼鄉苗栗景點/銅鑼大補內彈珠汽水觀光工廠，彈珠汽水、爆米香無限吃喝


臺鹽通霄觀光園區  位置資訊

地址：苗栗縣通霄鎮內島122號
電話：03-779-2121
完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：苗栗景點》臺鹽通霄觀光園區(免門票)巨型精鹽包,飛天寶特瓶噴水池,海洋溫泉泡腳溪,台鹽冰棒,鹽來館DIY體驗

 

更多 苗栗親子景點 照片：


▲苗栗親子景點推薦必去農場：飛牛牧場，鴨鴨大遊行 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子景點推薦必去農場：四方鮮奶牧場，3層樓高滑草場小孩玩翻 /優尼太太 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子採果體驗推薦：滿意高架牛奶蜜草莓農場，各種草莓品種隨你採收 /卡夫卡愛旅行 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子採果體驗推薦：橙香森林，採橘子也能拍網美照 /Jason's Life 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子觀光工廠推薦：彈珠汽水觀光工廠，彈珠汽水、爆米香無限享用 /Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理

▲苗栗親子觀光工廠推薦：臺鹽通霄觀光園區 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
#親子景點
morechevron_right
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
親子景點攻略
朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。

朝聖巧克力博物館！亞洲首間巧克力博物館「77巧克力共和國」7大亮點，3公尺巨大77乳加、20款獨家巧克力帶你買。
【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點

【宜蘭小旅行】Robert Y廢墟暴龍館，來看台灣唯一暴龍化石真跡還有多種體驗可玩的宜蘭蘇澳室內景點
【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub

【板橋室內親子樂園】追風奇幻島-板橋魔法夢境-百萬大球池、香蕉船、彈跳蹦床、VR互動牆、扮家家酒，8K ZONE探索體驗全新升級，暢玩一整天-板橋小遠百8樓｜Ruby說美食享受旅行(@tour_rub
礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。

礁溪不只有泡溫泉！3條礁溪親子一日遊行程，有吃有玩還能清涼玩水。
[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉

[外食日記-外食篇]苗栗｜竹南｜史堤克牛排｜下班就要吃肉肉，大空間適合親子用餐 | PopDaily 波波黛莉
桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！

桃園觀音親子景點【水之丘主題公園】草魚遊戲場，三層樓高飼料桶溜滑梯太刺激！
morechevron_right
相關商家

橙香森林

phone
place苗栗縣頭屋鄉明德村6號
4.18 starstarstarstar_halfstar_border
美味度
4.00
服務品質
4.19
裝潢氣氛
4.69
CP值
4.46
share place
延伸閱讀
台北落羽松一日遊推薦！搭捷運就到「7大台北落羽松秘境」全部免門票，士林 北投必拍點先衝。
 編輯 鄭亦庭
草莓這樣搭居然超好喝！統一AB優酪乳X Mr.Wish 鮮果茶玩家聯手開發草莓優酪乳創意特調，香甜口感融化你的心。
 生活消費中心
肉肉控等不及了！全日餐廳T.R Bar & Kitchen強勢推出「美國頂級帶骨牛小排四人分享餐」下殺48折，宅在家也可以「吃很撐」。
 編輯 李維唐
挑戰最夢幻草莓鬆餅！九州鬆餅Cafe推出高顏值「雙莓戀曲鬆餅」，加碼高人氣「草莓牛奶」強勢回歸。
 顏爾嫻
山雲星空燈海伴你入眠，「山思雲想」充滿美學感的職人露營體驗，讓旅人們入住後能真真切切享受「過生活」。
 Walker新發現
推薦商品
keyboard_arrow_up