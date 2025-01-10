苗栗親子景點帶你玩！春節假日帶小孩出遊，不管是去農場餵小動物療癒一下，觀光工廠體驗DIY親子活動，爸媽也能跟著玩得很開心，窩客島這次推薦你「7個苗栗親子景點」，除了親子必去的農場，也能到網美打卡勝地拍各種異國美照，冬天來苗栗還可以體驗採收草莓、橘子，來趟獨特的苗栗親子一日遊。



▲苗栗親子景點推薦7選，假日帶小孩去親子農場 親子觀光工廠 / WalkerLand窩客島整理



▲苗栗親子景點推薦7選，網美必拍打卡點 採草莓園區，爸媽小孩都愛 / WalkerLand窩客島整理



苗栗親子景點推薦必去農場：飛牛牧場、四方鮮奶牧場

假日帶小朋友出遊，親子農場絕對是最佳選擇，不僅有廣大的園區可以逛上整天，還能近距離接觸、餵食超可愛小動物，讓爸媽們跟小孩玩的同時，也能療癒身心紓壓，像是苗栗知名的「飛牛牧場」就有鴨鴨遊行、餵小牛喝奶、各種DIY活動，而「四方鮮奶牧場」除了餵小牛，園區內還有3層樓高滑草場，讓小孩可以盡情玩到嗨。



▲苗栗親子景點推薦必去農場：飛牛牧場 /章魚娜娜 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗親子景點推薦必去農場：四方鮮奶牧場 /優尼太太 提供、WalkerLand窩客島整理



網美打卡系苗栗親子景點推薦：莫內秘密花園

假日不想太嗨的爸媽們，可以帶小孩來「莫內秘密花園」拍各種打卡照，園區內有各種異國場景打卡點，日式古都、歐風城堡、復古雜貨店、希臘地中海建築都有，超多種場景設計彷彿在國外旅遊般，異國場景讓小朋友來這裡也不會嫌無聊。



▲▼網美打卡系苗栗親子景點推薦：莫內秘密花園，日式古都、歐洲城堡小孩也吵著要拍 /Darren蘋果樹旅遊玩樂誌 提供、WalkerLand窩客島整理





苗栗親子採果體驗推薦：滿意高架牛奶蜜草莓農場、橙香森林

冬天來苗栗玩，可不能忘了草莓季、錯過親手採草莓的體驗，苗栗有各種草莓園，其中「滿意高架牛奶蜜草莓農場」以高架方式種植，不用彎腰、換雨鞋就能採草莓，還提供停車場免費停，假日來採草莓超方便；苗栗不只有採草莓，還能到「橙香森林」採收橘子，近期從1/1開放採果到採完為止，想要採橘子的朋友，可以先關注官方粉專查詢橘子的採收情形喔，即使錯過採收期，園內也有規劃橘子打卡點、咖啡廳等，拍出童話森林般的橘子園打卡照、品嚐橘子系下午茶。



▲苗栗親子採果體驗推薦：滿意高架牛奶蜜草莓農場，不用彎腰就能採草莓 /卡夫卡愛旅行 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗親子採果體驗推薦：橙香森林 /Jason's Life 提供、WalkerLand窩客島整理



苗栗親子觀光工廠推薦：彈珠汽水觀光工廠、臺鹽通霄觀光園區

小孩最愛的彈珠汽水也有專門的「彈珠汽水觀光工廠」，整個玻璃瓶汽水製造廠有各種以彈珠汽水做成的打卡點，可以自己做彈珠汽水，還有彈珠汽水、爆米箱都能無限享受，超特別觀光園區目前採預約制，來之前記得先預約，以免白跑一趟；免門票的「臺鹽通霄觀光園區」則有吸睛的巨型鹽包、寶特瓶噴水池可以打卡，一定要來吃台鹽冰棒、在溫泉區泡腳的樂趣。



▲苗栗親子觀光工廠推薦：彈珠汽水觀光工廠，彈珠汽水DIY體驗 /Ann‧榜哥‧生活事務所 提供、WalkerLand窩客島整理



▲苗栗親子觀光工廠推薦：臺鹽通霄觀光園區 /紫色微笑 提供、WalkerLand窩客島整理



飛牛牧場 位置資訊

地址：苗栗縣通霄鎮166號

電話：03-778-2999

完整介紹由部落客「章魚娜娜」於窩客島分享：苗栗縣通霄鎮【苗栗】飛牛牧場 50公頃動物農莊，近距離觀賞乳牛、綿羊、鴨鴨大遊行不能錯過，可進行超萌互動！



四方鮮奶牧場 位置資訊

地址：苗栗縣竹南鎮崎頂里崎頂里12鄰東崎頂9-6號

電話：03-758-4743

完整介紹由部落客「優尼太太」於窩客島分享：苗栗親子景點》3層樓高競速滑草場、拿奶瓶餵小牛、絕美玻璃屋_四方鮮奶牧場



莫內秘密花園 位置資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉138之3號

電話：0987-079-626

完整介紹由部落客「Darren蘋果樹旅遊玩樂誌」於窩客島分享：莫內秘密花園|苗栗銅鑼景點/神複製日本京都街道/拍照景點婚紗基地(收費價格)



滿意高架牛奶蜜草莓農場 位置資訊

地址：苗栗縣大湖鄉63號

電話：0922-116-950

完整介紹由部落客「卡夫卡愛旅行」於窩客島分享：草莓季一定要來這間！大湖草莓推薦不收門票、超大型高架草莓園保證收穫滿滿



橙香森林 位置資訊

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路6號

電話：03-725-1496

完整介紹由部落客「Jason's Life」於窩客島分享：【苗栗頭屋｜景點】橙香森林。近明德水庫，橘子果園採果趣，園區超好拍，還可透明玻璃屋用餐



彈珠汽水觀光工廠 位置資訊

地址：苗栗縣銅鑼鄉民生路11號

電話：0910-900-884

完整介紹由部落客「Ann‧榜哥‧生活事務所」於窩客島分享：苗栗縣銅鑼鄉苗栗景點/銅鑼大補內彈珠汽水觀光工廠，彈珠汽水、爆米香無限吃喝



臺鹽通霄觀光園區 位置資訊

地址：苗栗縣通霄鎮內島122號

電話：03-779-2121

完整介紹由部落客「紫色微笑」於窩客島分享：苗栗景點》臺鹽通霄觀光園區(免門票)巨型精鹽包,飛天寶特瓶噴水池,海洋溫泉泡腳溪,台鹽冰棒,鹽來館DIY體驗