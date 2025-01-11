網路節目「夜市王」集結全台各大夜市美食PK，讓全台吃貨們不只戰南北，更想直衝夜市親自吃一波。這夜市王節目帶動下，台北「南機場夜市」近期朝聖的人潮更是加倍。這次窩客島整理9大南機場夜市必吃美食清單，不只有夜市王節目參賽的「臭豆腐、蚵嗲、筒仔米糕」，還有必比登推薦美食、在地人推薦必吃點心，通通一次收下。



▲▼9大南機場夜市必吃美食清單 / 各窩客提供、WalkerLand窩客島整理



夜市王南機場夜市必吃美食

夜市王中參賽名店「曉迪筒仔米糕」在南機場夜市中名列前茅，特色在於入口即化的豬五花，搭配Q彈的糯米與甜辣醬，鹹香滋味讓人一試成主顧。「好佳蚵嗲」則以飽滿新鮮的蚵仔與酥脆不油膩的外皮聞名，韭菜與高麗菜內餡搭配特製沾醬，路洛許多粉絲。而臭豆腐之戰超強名店「禾甲蒸臭豆腐」更是素食者的福音，蒸籠現蒸的臭豆腐口感細嫩，散發淡淡中藥與香料味，也吸引超多粉絲朝聖。



▲▼夜市王南機場夜市必吃 曉迪筒仔米糕 好佳蚵嗲 禾甲蒸臭豆腐 / Jun、小臉提供，WalkerLand窩客島整理





必比登推薦南機場夜市必吃美食

不只夜市王節目的話題，南機場夜市也有許多必比登推薦美食，一直都吸引許多粉絲朝聖。其中「臭老闆現蒸臭豆腐」以其特別的蒸製口感成為南機場夜市的招牌美食，麻辣口味更能依個人口味調整辣度，搭配九層塔的獨特香氣，讓人印象深刻。排隊人氣王「阿男麻油雞」主打濃郁香氣和不油膩的湯頭、新鮮溫體雞肉，散發淡淡酒香，尤其冬天吃起來更爽。另一間「山內雞肉飯」是夜市入口的排隊夯店，以冰鎮雞肉保持鮮美，肉質細嫩，搭配特製醬汁更添風味，讓人排隊也要吃到。



▲▼必比登推薦南機場夜市 臭老闆現蒸臭豆腐 阿男麻油雞 山內雞肉飯 / Jun、阿發的簡單幸福提供、WalkerLand窩客島整理



南機場夜市必吃點心

不只正餐，供夜市就要用各種點心填滿胃。粉絲狂推「無名推車燒餅」每次都吸引大批人潮，其手工燒餅包含鹹酥餅與紅豆餅等，價格平實，卻有濃厚的炭烤香氣，銅板價就能開吃。「無名車輪餅」則以滿滿餡料俘獲人粉絲，推薦必吃紅豆餅，現烤出爐餡料飽滿，甜而不膩。「南機場芋頭大王」則是芋頭控的首選，甜湯中的芋泥細膩中帶點塊狀口感，搭配紅豆、綠豆或花生等配料更顯精緻，飯後甜點就用芋頭作為完美句點。



▲▼南機場夜市必吃點心 無名推車燒餅 無名車輪餅 南機場芋頭大王 / 靜怡＆大顆呆、✡水晶安蹄✡提供，WalkerLand窩客島整理



曉迪筒仔米糕 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段307巷22號

電話：0935-297-218

完整介紹由部落客「Jun」於窩客島分享：台北市中正區《台北‧中正》曉迪筒仔米糕-滷肉飯、排骨酥湯更出采的南機場夜市扛霸子



好佳蚵嗲 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段315巷4弄

電話：02-2301-7039

完整介紹由部落客「小臉」於窩客島分享：好佳蚵嗲｜南機場夜市美食，各式各樣炸物配上超好吃沾醬，蚵嗲/花枝爹/炸蔬菜捲



禾甲蒸臭豆腐 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段313巷18號

電話：02-2301-9448



臭老闆現蒸臭豆腐 店家資訊

地址：台北市萬華區中華路二段313巷6號

電話：02-2305-2078

完整介紹由部落客「Jun」於窩客島分享：南機場夜市平價美食！米其林必比登「臭老闆現蒸臭豆腐」，現蒸臭豆腐與芝麻香麵當地人最愛小吃。



阿男麻油雞 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段311巷34號

電話：0955-572-506

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：米其林必比登推薦，使用溫體雞肉口感醇厚不油膩的夜市超人氣麻油雞 ／阿男麻油雞／必比登推薦／可續湯一次／南機場必吃／南機場超人氣／台北市麻油雞推薦



山內雞肉飯 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段307巷20-3號

電話：02-2305-6005

完整介紹由部落客「阿發的簡單幸福」於窩客島分享：3千多則評論平均不到4星，卻總是大排長龍，米其林必比登推薦的夜市超人氣雞肉飯 ／山內雞肉／南機場必吃／台北市必吃雞肉飯／南機場排隊美食



無名推車燒餅 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段315巷5弄

電話：無

完整介紹由部落客「靜怡＆大顆呆」於窩客島分享：無名推車燒餅 ❙ 一顆15元、現做現烤 南機場夜市超人氣長燒餅、鹹酥餅、甜酥餅!



無名車輪餅 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段327號一樓

電話：無

完整介紹由部落客「✡水晶安蹄✡」於窩客島分享：台北市中正區【台北】南機場夜市｜無名車輪餅，餡料爆滿紅豆餅，南機場排隊小吃



南機場芋頭大王 店家資訊

地址：台北市中正區中華路二段313巷5號

電話：02-2332-3434

完整介紹由部落客「鍾愛銅板美食的貪吃鬼」於窩客島分享：台北市中正區-南機場芋頭大王